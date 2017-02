Forbruker-seier i EU: Nå kan du bruke TV2 sumo og Netflix abonnementet ditt hvor du vil i Europa

Saken oppdateres.

Ingen bruker mer penger på strømmetjenester enn nordmenn. Glade i å reise er vi også. Legg til at roamingkostandene i EU er blitt som hjemme, og det er mer aktuelt enn noen gang å strømme TV- og film på reisefot.

Men så var det tilgang på innholdet da. På ferieturen er det ikke sikkert du får glede av strømmetjenesten du betaler for, da mye av innholdet på mange av strømmetjenestene er blokkert på grunn av rettigheter.

TV-serien som eksempelvis TV2 Sumo har kjøpt rettigheten til, gjelder kun når abonnenten befinner seg i Norge. En såkalt geoblokking EU nå vil til livs.

EU mener brukerne skal ha tilgang til innholdet man betaler for også når man befinner seg midlertidig i utlandet, være seg du er på ferie eller jobbreise, og har derfor lagt frem et nytt regelverk som er planlagt innført i begynnelsen av 2018.

– Svært gode nyheter for EUs forbrukere

– Dette er svært gode nyheter for EUs forbrukere. Kunstige barrièrer som blokkerer deg fra å bruke abonnement på nettbaserte video-, musikk- eller spilltjenester, bryter med selve prinsippet om et felles marked. I dag tar vi ett skritt nærmere et digitalt indre marked på forbrukernes premisser, sier Monique Goyens som er direktør for EUs forbrukermyndighet BEUC, i en pressemelding.

Hun peker på at flere og flere forbrukere betaler for slike tjenester, og at mange vil benytte seg av betalt innhold når de er på reise når roamingavgiftene ikke lenger er en problemstilling.

Forbrukerrådet: – Kjempegledelig

Fagdirektør i Forbrukerrådet Finn Myrstad er fornøyd med at det nye regelverket er politisk vedtatt i EU.

– Dette er kjempegledelig. Filmer og TV-serier er blitt en global handelsvare og nasjonale grenser for innholdsrettigheter føles bare mer og mer unaturlig, sier Myrstad.

Han mener dette er vinn-vinn-løsning, hvor de lovlige tjenestene vil bli mer attraktive samtidig som det blir mindre attraktivt å benytte ulovlige tjenester.

TV2 Sumo er positive

I dag er det mulig å benytte TV2 Sumo i utlandet, men mye av innholdet er ikke tilgjengelig grunnet rettighetsmessige årsaker.

Dette gjelder ifølge TV2 Sumo blant annet utenlandske serier, film, internasjonale ligaer og sportsarrangementer, enkelte norske produksjoner som Idol og Skal vi danse, og alle TV-kanalene. De nye EU-reglene vil med andre ord få stor betydning for TV2 Sumo-kundene.

– Dette betyr i praksis at du kan ta med deg TV 2 Sumo på ferie i utlandet, så det er vi positive til. I dag begrenser vi tilgangen basert på hvilke rettigheter vi har, så dette vil gjøre det enklere for oss, sier jurist i TV2 Sumo, Tomas Myrbostad.

På spørsmål om mulige utfordringer knyttet til sportsrettigheter av typen Premier League (PL) som TV 2 har rettighetene til i Norge, svarer Myrbostad at det fortsatt kan stilles som vilkår at kundene har bosted og kredittkort i det landet tjenesten hører hjemme.

– Det vil derfor ikke bli fritt frem for å levere for eksempel et svensk PL-produkt til norske kunder.

En mulighet Forbrukerrådet forventer skjer i tråd med personvernreglene og ikke brukes som et påskudd til å spore kundene mer enn nødvendig.

Viaplay: Et stort skitt i riktig retning

Ifølge informasjonssidene til Viaplay er tjenesten i dag kun tilgjengelig i Norge, Sverige, Danmark og Finland, der utvalget kan variere utfra hvilket land du besøker.

Administrerende direktør i Viaplay, Jonas Karlén, sier i en uttalelse at Viaplay støtter lovforslaget fullt ut, og ser verdien av at abonnentene kan ta med seg favorittfilmene, seriene og sporten de ønsker når de reiser på ferie eller jobbturer rundt omkring i Europa.

– Dette er et stort steg i riktig retning og en god prestasjon av den europeiske kommisjonen som jobber for å forenkle hverdagen til folk i hele Europa gjennom Digital Single Market-arbeidet.

HBO fra fire land til hele Europa

HBO Nordic er i dag kun tilgjengelig for abonnentene når de befinner seg i nordiske landene. Det nye EU-loven vil med andre or bety at HBO-abonnentene får tilgangen til innholdet i en lang rekke nye europeiske land.

– Når det gjelder de nye EU-reglene følger vi nøye med på utviklingen, og vil selvfølgelig implementere de tekniske løsningene som kreves for å forsikre at vi overholder disse reglene når de trer i kraft, sier presseansvarlig i HBO Nordic, Isabell Langvatn Goren.

Netflix er allerede tilgjengelig i de fleste land

Netflix skiller seg litt ut, da man allerede er til stede i en lang rekke land både i Europa og resten av verden. Slik det fungerer i dag har norske Netflix-kunder fått tilgang til Netflix-katalogen i det landet man befinner seg.

Med EUs nye lovforslag vil du få tilgang på det samme Netflix-innholdet som du har i Norge.

I en uttalelse vi har fått fra Netflix heter det at:

«Vi avventer den endelige lovteksten til EU kommisjonen. På reisefot vil Netflix-medlemmer allerede ha tilgang til katalogen i det landet de befinner seg i.»

Så kan man jo saktens diskutere hvorvidt det er en fordel eller ulempe at det blir den norske Netflix-katalogen og ikke den spanske som vil være tilgjengelig på Spania-ferien. Vi tipper ungene vil være fornøyde.

NRK er unntatt

Juridisk direktør i NRK, Olav Nyhus, forklarer at NRK som allmennkringkaster i utgangspunktet er unntatt for plikten til portabilit som ligger i lovforslaget, men at man har mulighet til å benytte seg av regelverket på frivillig basis.

– NRK har et ønske og en ambisjon om at alt innhold skal være tilgjengelig for brukerne våre, og er derfor positive til lovgivningen. Vi vil vurdere muligheten vi har til å benytte oss av det nye regelverket når reglene er endelig fastsatt og vi har oversikt over hvilke eventuelle komplikasjoner- og rettigehtsmessige utfordringer det vil innebære. Sportsrettigheter for eksempel, kan fort bli en utfordring, sier Nyhus.