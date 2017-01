Get og Discovery enige om ny TV-avtale

Saken oppdateres.

Avtalen omfatter Get i både Norge og Danmark, og gir distributørens kunder tilgang til alt innhold fra Discovery, på alle enheter, i og utenfor hjemmet.

– Vi gleder oss til å tilby kundene våre norsk toppfotball, i tillegg til alt det andre gode innholdet fra Discovery. Norske TV-kunder ønsker stadig bedre innhold og større fleksibilitet, og avtalen med Discovery gir kundene våre dette, sier administrerende direktør Gunnar Evensen i Get.

Glade

– Vi er glade for nå å kunne bekrefte at vi fortsetter det gode samarbeidet vi har med Get, også i årene som kommer. Spesielt gledelig er det at Get ønsker å bidra til at vi kan realisere vår visjon, som er å gi norsk toppfotball tilbake til folket på flere åpne kanaler, sier Harald Strømme, sjef i TVNorge og Discovery Networks.

Discovery er tidligere blitt enig med Canal Digital, Altibox og RiksTV om avtaler som innebærer bred distribusjon av eliteserien i fotball.