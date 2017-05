Har du ennå ikke skaffet deg abonnement med EU-roaming? Da kan det hende du må betale ekstra

Saken oppdateres.

En ny EU-regel gjør at mobilselskapene ikke lenger har lov til å belaste deg for de ekstra roaming-avgiftene når du er på ferie i Europa.

Derfor har flere norske mobiloperatører i stedet valgt å tilby nye abonnement som inkluderer databruk i EU – men som hos mange også har en høyere pris.

Men hva skjer med kundene som ikke er over på fri roaming-abonnement når reglene trer i kraft 15. juni i år?

Telenor

De fleste av Telenors privatkunder har valgt å bytte til et abonnement med EU-bruk inkludert, opplyser kommunikasjonssjef Anders Krokan.

– Vi har fortsatt kunder på eldre abonnement uten kostnadsfri roaming inkludert, og noen av disse vil få en økt månedspris på 30 kroner. Årsaken er at folk flest øker forbruket betydelig når de får inkludert roaming i abonnementene, og dermed øker Telenors kostnader til mobiloperatører i europeiske land.

Ice.net

– Dersom du har abonnement uten EU inkludert vil du ikke kunne bruke telefonen i utlandet etter 1. juni. Den vil rett og slett ikke virke, og du vil ikke kunne ringe, tekste eller bruke mobildata, skriver Ice.net på sine hjemmesider.

Telia

97 prosent av alle Telia-kunder fikk allerede i fjor tjenesten «Roam Like Home» inkludert uten ekstra kostnad. Dermed får de ikke økte priser ved å roame i EU- og EØS-området.

– Og hva skjer med Telia-kundene som ikke har skaffet seg «Roam like home» ?

– De cirka 20.000 kundene som er på veldig gamle abonnement flyttes til nytt abonnement, og vil få mer innhold enn før i tillegg til Roam Like Home, som Data Rollover (at de får med seg ubrukt mobildata til neste måned), økt datamengde og fri tale og SMS/MMS, opplyser Ellen Scheen hos Telia.

– Hvor mye vil det koste dem?

– Fra 50 til 100 kroner i måneden.

OneCall og MyCall

– Alle OneCall-kunder får fri roaming i EU automatisk inkludert i sine abonnement uten noe tillegg i prisen. Våre kunder behøver derfor ikke å tenke på oppgradering eller andre problemer, opplyser direktør Øistein Eriksen, som innrømmer:

– Vi taper på dette i form av at vi ikke lenger kan ta ekstra betalt for roaming, samtidig som roamingforbruket og dermed vår varekostnad forventes å øke nå når alt er inkludert.

Også eksisterende kunder hos MyCall får dataroaming inkludert i sine abonnement uten å heve prisen.

Chess

95 prosent av Chess-kundene fikk EU-roaming inkludert i sine abonnement 1. mai uten at prisen ble justert opp.

– Vi har fremdeles noen få kunder på eldre prisplaner hvor kunden betaler pr. minutt, SMS og pr. MB data. Disse vil ha samme pris eller lavere enn det de betaler innenlands i Norge når de eventuelt benytter abonnementet i EU, opplyser Chess-sjef Arve Andreassen.

– Ergo unngår alle Chess-kunder å risikere at deres abonnement ikke fungerer i utlandet i sommer.

Komplett

Komplett Mobil har lansert nye abonnement hvor prisøkningen varierer alt etter hvor mye data som er inkludert.

– Kundene kan ikke velge dette bort fordi vi er lovpålagt å inkludere EU/EØS i alle våre abonnement, all den tid vi ikke ønsker å «stenge grensen» for våre kunder, sier administrerende direktør Haakon Dyrnes.

Telipol

– Vi har foretatt endringer på alle eksisterende kunder og de er flyttet over på nye prisplaner fra 1 juni. Vi har valgt å gjøre dette fremfor å sperre kunder, opplyser driftsdirektør i Telipol, Thomas Johansen.

Hello

– Vi har inkludert EU-roaming i alle våre abonnementer. Vi justerte prisene på abonnementene fra og med 1. mai, sier Nadir Nalbant, gründer av Hello.

Forbrukerrådet: – Ikke gøy å se at abonnementet endres

Norske teleoperatører er gjennom EØS-samarbeidet forpliktet til å følge opp EU-reglene om at de ikke kan ta ekstra pris for roaming i EU og EØS, opplyser kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet.

– Vi har sett at mobilselskapene har løst det forskjellig. De fleste har inkludert ordningen i sine abonnementer, men vi vet at enkelte har valgt å kutte ut muligheten til å bruke sms og data utenfor Norges grenser, slik at kundene deres enten må oppgradere abonnementet sitt for å kunne bruke det i utlandet eller velge et annet.

Forbrukerrådet er i utgangspunktet positiv til at man nå slipper å være redd for skyhøye regninger etter en tur til Europa.

– Men det er ikke gøy for dem som må se at tjenesteleverandøren endrer abonnementet, slik at du ikke kan bruke datatrafikk som om du er hjemme med de nye EU/EØS-reglene, sier Skaug Halsos.

Så lenge vilkårene i et abonnement åpner for å gjøre endringer, er det mulig å gjøre det. Videre må eventuell bindingstid opphøre, slik at du har muligheten til å velge deg et annet abonnement, opplyser han.