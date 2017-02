Hvilke elektrokjeder har de beste ordningene?

Saken oppdateres.

Elektrokjedene lokker med et virvar av ordninger for å tiltrekke seg deg som kunde. Men hvor forbrukervennlige er de egentlig?

Det var spørsmålet Forbrukerrådet stilte seg før de tok et dypdykk i elektrokjedenes løfter for å finne ut hvilken av de syv undersøkte kjedene som tilbyr kunden de mest verdifulle ordningene.

Forbrukerrådet har valgt å vektlegge fem ulike ordninger, nærmere bestemt åpent kjøp (pengene tilbake), nettpris i fysiske butikker, annonsegaranti, prisløfte og garanti utover fem år.

Etter å ha veid de ulike løftene og garantiene opp mot hverandre, er det Hi-Fi-klubben som kommer best ut i kåringen med 228 poeng og blide fjes på alt med unntak av at de ikke lover deg markedets beste pris.

I motsatt ende av skalaen med null poeng finner vi Euronics, som ikke gir deg noen av ordningene Forbrukerrådet har definert som de viktigste.

Hi-Fi klubben: 228 poeng Elkjøp: 191 poeng Lefdal: 136 poeng Expert: 110 poeng Siba: 110 Spaceworld Soundgarden: 60 Euronics: 0

Her kan du se resultatene i detalj

– Benytt deg av ordningene

Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet oppfordrer kundene til å benytte seg av ordningene.

– Vi bruker fort store summer på ny mobil, TV eller støvsuger. Det svir, hvis vi etterpå finner ut at en annen butikk tar en langt lavere pris. Da er det greit å ha handlet et sted som gir tilbake de kronene imellom. Her ser vi gjerne at flere kommer etter Elkjøp, sier Flønes i en pressemelding .

Forbrukerservicedirektøren peker særlig på muligheten for å teste det du kjøper hjemme.

– At din nye TV hadde et glitrende bilde i butikken, hjelper lite, når det ikke blir bra hjemme hos deg. Da er det en trygghet å få levere den tilbake, og få igjen pengene.

Klag med loven i hånd

Flønes understreker at essensen av forbrukerrett er at du skal få det du er lovet. Du skal ha fått vite alt som er viktig, og alt du har fått vite skal være sant.

– Klag når du mener du har krav på noe. Da kan du få reparasjon, prisavslag, ny vare eller pengene tilbake. Dette er den aller beste måte å shoppe på, konkluderer hun.

Euronics: – Urettferdig undersøkelse

Administrerende direktør i Euronics, Kenneth Baltzersen , er lite fornøyd med undersøkelsen og mener den gjør Euronics urett.

– Undersøkelsen er urettferdig og viser et feil bilde av hvordan ting fungerer i praksis, noe vi også har presisert overfor Forbrukerrådet.

– Vi er en kjede bestående av 64 lokalt eide butikker og har ikke prisløfter eller andre sentrale ordninger, og har følgelig svart nei på det. Dette er noe den enkelte butikk fikser for kundene lokalt, og jeg er sikker på at våre butikker er best i klassen. Det må vi være, med butikker som gjerne ligger på små steder, sier Baltzersen.

I en kommentar til Euronics innvendinger mot undersøkelsen, sier Flønes at Forbrukerrådet mener det er en fordel med åpne og faste ordninger kundene kan sette seg inn i på forhånd, og ikke må forhandle seg frem til i butikken hver for oss.

Hun presiserer at undersøkelsen er basert på at det er butikkene selv som har svart på våre spørsmål.

– Prosessen med å hente inn svarene har vært svært ryddig og grundig. Dersom noen andre enn vinneren kan dokumentere at de likevel er best, hilser vi det selvsagt velkommen.