Ikke la deg lure av denne «artikkelen»

Saken oppdateres.

Den falske Aftenposten-artikkelen, som sprer som en annonse på Facebook, lokker leserne til å tro at de kan få tak i en splitter ny Samsung-telefon til 10 kroner.

«Ja, du leste riktig – 10 kr.», heter det i «artikkelen».

Hvis du går så langt at du oppgir kredittkortinformasjonen din, slipper du ikke unna med kun å betale 10 kroner, du tegner deg opp for et månedlig abonnement for flere hundre kroner, et abonnement det kan være vanskelig å få avsluttet.

Velkjent svindeltype

Leser du teksten om vilkårene, står det i klartekst at du melder deg på en konkurranse som innebærer at du tegner et månedlig abonnement.

Dette er en velkjent type svindel. VG og Dagbladet er blant de mange aktørene som er blitt misbrukt tidligere. I fjor ble også Aftenposten misbrukt i et lignende svindelforsøk.

Den siste tiden har Aftenposten fått tilbakemelding fra flere lesere som er blitt utsatt for dette nye svindelforsøket.

– Den letteste måten å se at det er svindel, er å ta en titt på lenkeadressen, sier Trond J. Strøm, journalist og researcher i Aftenposten, som også jobber med datasikkerhet i Aftenposten og Schibsted.

Nettadressen er nemlig ikke aftenposten.no. I stedet kan det for eksempel være «tipsforhealthnfitness.com» eller «findyourfree.com».

Samsung oppfordrer folk til å være kritiske

Flere har gjort Samsung oppmerksomme på at deres produkter brukes som lokkemiddel i svindelforsøkene.

– For tiden sirkulerer det flere falske annonser der Samsung-produkter markedsføres av ulike leverandører. Disse vises på nettet via ulike sosiale plattformer og via e-post. Annonsene inviterer til å bli med på konkurranser og oppgi sin bankkortinformasjon, mot at man kan motta tilbud til et svært lavt prisnivå. Dette er selvfølgelig beklagelig, og vi ber deg derfor stille deg kritisk til markedsføring og kampanjer som virker usannsynlige eller for gode til å være sanne. Vi oppfordrer deg til å ikke klikke på ukjente lenker og ved den minste tvil høre fra deg til avsenderen av annonsen for å sikre gyldigheten av tilbudet, skriver Samsung Norge i et svar til en bruker.

Slik unngår du å bli lurt

Her er en huskeliste til hvordan du kan unngå å bli lurt:

Får du et tilbud som virker for godt til å være sant, så er det som regel det. Vær kritisk!

tilbud som virker for godt til å være sant, så er det som regel det. Vær kritisk! Sjekk om nettadressen stammer fra den aktøren som nettsiden utgir seg å være fra. Hvis det er en kampanje omtalt av Aftenposten, så vil nettadressen være aftenposten.no.

nettadressen stammer fra den aktøren som nettsiden utgir seg å være fra. Hvis det er en kampanje omtalt av Aftenposten, så vil nettadressen være aftenposten.no. Søk på internett etter andres erfaring med den aktuelle kampanjen.

etter andres erfaring med den aktuelle kampanjen. Vær veldig kritisk til hvor du legger igjen kortdetaljene dine eller personopplysningene dine. Les vilkårene nøye.

Har du bundet deg til et «abonnement», må du kontakte banken din og få stoppet disse betalingene, samt sjekke om du bør sperre det aktuelle kortet og få deg et nytt.

Har du latt deg lure, råder Forbrukerrådet deg til å gjøre følgende:

Mottar du SPAM eller blir oppringt, skal du i enhver slik e-post/SMS eller telefonsamtale ha muligheten til å frabe deg videre markedsføringshenvendelser. Fungerer ikke dette, søk litt på internett for å prøve å finne ut hvilket selskap som står bak og send selskapet en e-post der du ber dem fjerne deg fra sine lister, samt be om en bekreftelse på at det blir gjort. Stopper det ikke, kan du sende Forbrukerombudet en klage. Det gjør du her.

Etter finansavtaleloven er banken i utgangspunktet ansvarlig for tap som skyldes uautoriserte betalingstransaksjoner. Trenger du råd eller bistand kan du kontakte Forbruker Europa dersom motparten er fra et europeisk land, eller Forbrukerrådet for råd om hvordan du skal gå frem overfor et norsk selskap eller banken din.

– Enkelt å kopiere nettsider

Da Aftenposten ble misbrukt i en lignende svindel sist, uttalte Christian Meyer, som var seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring (Norsis), at nettsvindlerne stadig går nye veier for å få tak i folks kredittopplysninger og annen personlig informasjon.

— Teknisk sett er det veldig enkelt å ta kopi av en nettside og utgi seg for denne for å oppnå tillit. Så er det ofte en kombinasjon av fristelser og andre psykologiske faktorer i innholdet som skal få folk til å klikke seg videre, sier Meyer.

— De blir stadig flinkere og tilpasser ofte innholdet etter sesongen. Både reiseselskaper og pakkesporing har vært brukt for å lokke folk til å klikke, sier Meyer.

(Kilde for råd: Trond J. Strøm og Forbrukerrådet)