Ja, du kan gjøre gode kjøp i romjulen

Saken oppdateres.

Vi bombarderes med salg og tilbudspriser året rundt. Er det fortsatt mulig å gjøre gode kjøp på romjuls- og januarsalget?

Ja, mener analyseansvarlig i Prisjakt.no, Martin Holten. Tjenesten sammenligner priser på produkter fra mer enn 2500 nettbutikker.

Han har sett nærmere på prisutviklingen for de 50 mest populære produktene i de 100 mest populære kategoriene på prisjakt.no for perioden oktober 2015 til februar 2016.

– Black Friday er dagen med lavest priser og best tilbud i perioden, etterfulgt av nettopp romjulssalget.

I 2016 var det ifølge prisstatistikken til Prisjakt.no ingen signifikant prisreduksjon i januar.

– De lave prisene i romjulen holder seg fra 25. til 31.desember før de begynner å stige allerede 1. januar. Den 5. eller 6. januar er prisene tilbake på det samme nivået som før jul , forklarer Holten som med det indikerer at januarsalget har utspilt sin rolle.

Noen varer blir dyrere etter jul

Hos konkurrenten Prisguide.no som overvåker prisene på 250 norske nettbutikker er ikke bildet like entydig i favør romjulen.

– Når vi ser på de 10.000 mest populære produktene er det 18 prosent som er billigst før jul, fire prosent som er billigst i romjulen og 14 prosent som er billigst på nyåret, sier daglig leder i Prisguide, Amund Espelien.

Noen varer blir også dyrere etter jul.

– Vi ser at mobiltelefoner, hodetelefoner, pulsklokker og andre typiske julegaver er veldig populært og billigere før jul enn i romjulen og nyttårssalget. Men det er også en god del å spare i enkelte kategorier, eksempelvis er snittprisen på både vaskemaskiner og TV-er 500 kroner lavere etter jul.

– Ikke alt som glimrer er gull

I mange bransjer er tendensen stadig hyppigere kampanjer. Når du blir fristet av det som ser ut til å være et tidsavgrenset godkjøp, kan du minne deg selv på at det sjelden er snakk om «nå eller aldri», skriver Forbrukerombudet i en pressemelding.

– Mange tilbud vil dukke opp igjen, og ikke alt som glimrer er gull. Om du er prisbevisst og ønsker å gjøre et godt kjøp er det lurt å følge med på prisene over tid for å vurdere om akkurat dette tilbudet er verdt å slå til på. Det kan og være lurt å sammenligne prisen i ulike butikker, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Sjekk førprisen

Ifølge Forbrukerombudet må prisene ved salgsmarkedsføring være nedsatt i forhold til egen førpris.

Det er førprisen de siste seks ukene før salget som skal ligge til grunn, og det må være en reel førpris i betydningen at det må ha vært solgt varer til denne prisen.

– Hvis det ikke er oppgitt en førpris kan du ta for gitt at varen ikke er satt ned i pris. Sjekk derfor alltid at det er oppgitt en førpris, og ta ikke alle løfter om sjokktilbud for god fisk, sier Forbrukerombud Lier Haugseth.

Salgsvarer skal også skilles fra ordinært prisede varer.

Du kan angre deg

Skulle du likevel gå på en impulskjøpsmell i romjulen, har du muligheten til å angre deg når fornuften kommer sigende tilbake.

Forbrukerrådet har følgende råd:

Bytterett er ikke lovfestet i Norge, og mange butikker opplyser om at salgsvarer ikke byttes. Sjekk på kvitteringen hvilke bytterettigheter du har.

Handler du i nettbutikker i Norge eller EU har du angrerett. Du skal ha fått et angreskjema du kan sende. Du får hele beløpet tilbake, men har du mottatt det du har kjøpt, må du være forberedt på å betale returkostnadene.

Handler du i f.eks. USA eller Asia har du ikke slike rettigheter.

Endel butikker har også åpent kjøp. Da kan du levere tilbake det du ikke trenger, og få pengene tilbake.

Også Forbrukerrådet råder kundene til å sjekke tilbudsprisene nøye:

Sjekk at det faktisk er et varp. Gjør et nettsøk på hva det pleier å koste, og at tilbudsvaren har samme spesifikasjoner.

Vit totalprisen: handler du på nett, må moms og frakt inn i regnestykket.

Prisjakt.no er eid av Schibsted.