Jenny Langlo dykket i et basseng som 15-åring. Siden har det aldri vært stille.

– Jeg fikk tinnitus på en litt uvanlig måte: av å bade i et svømmebasseng. Da jeg var på sydenferie som 15-åring, dykket jeg kanskje én meter ned i bassenget og kom opp igjen, og da var det gjort. Da hadde jeg en lyd i øret som ikke ville forsvinne, forteller Jenny Langlo.

Siden har det aldri vært stille.

Tinnitus kan oppleves på mange forskjellige måter. For Langlo er det en ekstremt høyfrekvent, skurrete og prikkete lyd i det ene øret. I tillegg har hun to summetoner i det andre.

– Lyden forandrer frekvens når jeg tygger, så når jeg spiser er det litt ambulansetilstander. Det er veldig slitsomt, sier 24-åringen som med årene har lært seg å ignorere lydene.

Rammer alle: Én av seks sliter med tinnitus

Én av seks nordmenn sliter med tinnitus i en eller annen grad, ifølge Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

– Vi registrerer dessverre en økning av rapporterte tilfeller blant ungdom. Økende støybelastning hos befolkningen er en av hovedårsakene, sier generalsekretær Anders Hegre i HLF.

Hva er tinnitus? De som har tinnitus, eller øresus som det ofte kalles, opplever å høre en lyd som ikke kommer fra en lydkilde rundt dem. Vanlige beskrivelser av tinnitus er en susende, fresende, ringende eller plystrende lyd. Andre beskriver det som lyden av gresshopper, metall, sekkepiper, summing eller vann som renner. Opplevelsen av tinnitus er unik fra person til person. Noen har tinnitus i ett øre, andre har i begge ørene eller et udefinerbart sted i hodet. Det er svært vanlig å oppleve tinnitus. For de fleste varer det kort og er lite sjenerende, men noen blir så plaget at det reduserer livskvaliteten vesentlig. De vanligste årsakene til tinnitus er alder, hørselstap, ulike skader i hode- og nakkeregionen, og endringer i livet som har gitt stress. Kilde: Helsenorge

Man kan få tinnitus på flere ulike måter. Ifølge Helse-Norge er alder, hørselstap, ulike skader i hode- og nakkeregionen og endringer i livet som har gitt stress, de vanligste årsakene.

Tinnitus kan også komme etter kraftig lydeksponering som et smell eller under en konsert eller hvis du hører på høy musikk med øretelefoner/-propper over lang tid.

Sommertid og festivalbesøk kan gjøre hørselen utsatt, og folk er ikke klar over farene, mener Hegre.

Sjekk om du er i faresonen

– Høy støy vil i de aller fleste tilfeller før eller senere resultere i tinnitusplager, sier han.

I 2020 er én million nordmenn hørselshemmet, mener HLF: Test hørselen din her og få en indikasjon på om du hører dårligere enn normalt.

Hørselen din kan skades ved en kombinasjon av flere faktorer:

Hvor lenge du utsetter deg for lyd Lydens gjennomsnittlige volum Det høyeste lydnivået

Faresignalene du bør være obs på:

Holder du lydnivået på 60 prosent eller lavere når du hører på musikk over lengre periode via øreplugger?

Bruker du hørselsvern når du utsettes for høy lyd?

Bruker du ørepropper hvis du skal på konsert eller lignende?

Lar du ørene dine hvile med jevne mellomrom?

Holder du god avstand til høyttalerne når du er på konsert eller lignende?

Svarer du nei på ett eller flere av spørsmålene over, er du i faresonen for å få hørselsskader.

Etter at Jenny Langlo vant sangkonkurransen Idol i 2011, har hun blant annet brukt kjendisstatusen for å gjøre folk oppmerksomme på hvor lett man kan pådra seg tinnitus.

– Hvorfor velger du å gjøre det?

– Fordi det kan skje med alle. Man vet aldri hvem det kan ramme. Man kan påføre seg selv tinnitus ved å være uforsiktig med høy lyd. Å ha tinnitus er tungt og ekstremt altomslukende, og hvis man kunne gjort noe for å unngått å få det, er det kanskje ekstra tungt å takle. Målet mitt er at jeg kan forhindre at noen får tinnitus, sier Langlo.

– Til dem som ikke har fått tinnitus, vil jeg si: Du vil ikke ha det, for det er ikke noe gøy. Folk må ta hørselen sin på alvor og ta på alvor lydnivået man blir utsatt for på konserter og utesteder.

Langlo: – Går an å leve med det

Pipingen i øret var så svak de første årene, at hun ikke tenkte så mye over det. Da var hun heller ikke så flink til å beskytte hørselen som hun burde. Etter en flytur der hun var forkjølet, ble tinnitusen dramatisk forverret.

– Da er det lett å bli nedbrutt. Når man har fått tinnitus, vil man bare bli kvitt det så fort som mulig, og det er vanskelig å akseptere at det ikke finnes en kur. Jeg var sengeliggende i perioder og klarte ikke å gå på skolen. Men det finnes behandling for å lære seg å takle det, sier 24-åringen.

Hun har klart å venne seg til å leve med tinnitus. Hun klarer å la være å tenke på at lydene er der, og da blir det enklere å takle. Og hun kjøpt seg formstøpte, gjennomsiktige ørepropper, som hun tar med seg overalt.

Er hun på en konsert eller på et utested med høy musikk, er hun helt avhengig av å kunne ta på seg øreproppene. Gjør hun ikke det, kan hun forverre tinnitusen midlertidig eller i verste fall permanent.

– Lydene er alltid der, og det går opp og ned, men man venner seg til ikke å tenke på det. Til de som har fått tinnitus, vil jeg si: Det kan tidvis føles håpløst, men det er håp. Det går an å venne seg til å leve med det, men det er en utfordring og det krever litt arbeid å komme seg dit, sier Jenny Langlo.