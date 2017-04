Klar for nye dekk til bilen? Vi tester muttertrekkere på batteri

Saken oppdateres.

To ganger i året må vi her oppe i nord skifte hjul på bilen. Kald snø og varm asfalt er så ulike tilstander på veien at det ikke finnes et dekk i verden som kan gi gode kjøreegenskaper på begge underlag.

Det betyr hjulsjau to ganger i året. I hvert fall for dem som ikke tar snarveien til det dekkhotell.

Det å få lagret dekkene, og få dem skiftet, kan koste et sted mellom 2000 og 4000 kroner i året. For noen, som ikke har plass til dekkene, er det ikke noe valg. Og for noen, som har biler med svære hjul, kan de rett og slett være for tunge å håndtere.

Men for alle de andre, som bare er litt makelige, er det mye å hente på å skifte selv. Og når man tar innsparingen over to-tre år i betraktning er det mulig å gå amok i verktøybutikken og likevel spare masse.

Det er to alternativer til maskinene Tek.no tester. Det ene er det verktøyet som gjerne følger med bilen. En enkel saksejekk og en sekskantpipe med spak, eller litt bedre: Et hjulkryss til noen kroner.

Begge alternativer er ryggens verste fiende. Når en hardt tiltrukket mutter slipper, kan noen dagers intens ryggsmerte bli resultatet.

Det andre alternativet er å gå på for eksempel en Biltema, Clas Ohlson eller Jula og kjøpe noe riktig billig. Som regel på 230 volt. Vår erfaring med slike er temmelig dårlig, selv om vi ikke har testet de nyeste modellene.

Det du kan kjøpe på disse butikkene er en garasjejekk. Det gjør jobben mye raskere enn den medfølgende saksejekken.

Batteri eller nett

Batteritrekkere har to store fordeler og et par ulemper. Det å være uavhengig av å trekke med seg ledningen når du skal rundt bilen er en stor fordel. Ledninger er alltid i veien og kiler seg lett under hjulene.

Batterimaskiner har også bedre balanse fordi vekten fordeles bedre mellom maskinkroppen og batteriet mens du holder på midten. Men batteriet legger også på vekt, selv om mange av billigmaskinene på nettstrøm er enda tyngre.

Batterimaskiner koster også mer, men har du batteri fra før behøver ikke prisforskjellen være stor.

De aller flest biler i dag har lettmetallfelger. Her skal man være forsiktig med momentet og ikke trekke til med mer enn 110 til 120 Nm . Les mer om det her

Hva har de felles?

Felles for alle muttertrekkerne vi har testet er at alle bruker et 18 volts batteri og at alle har en ½ tommer firkanttapp. Det følger ikke med piper hos noen av maskinene. Så slike må kjøpes ekstra, uten at det er den store utgiften.

Det er dimensjonene 17, 19 og 21 mm som er de vanlige. Med mindre du har en lastebil. Da bør du uansett se på maskiner med mest mulig moment.

Vi har testet alt fra billige maskiner i forbrukersegmentet til dyre proffmaskiner. I utgangspunktet skiller de seg litt på spesifikasjoner, men ikke nevneverdig. Den store forskjellen er nok i bruksfrekvens og levetid.

En som bare skal bytte hjul på en bil eller to et par ganger i året klarer seg veldig godt med en billig maskin. Om man har større ambisjoner, eller ønsker mer moment som kan åpne de verst tiltrukne og rustne boltene, kan en proffmaskin være tingen.

Batterilåst En stor fordel for både brukere og produsenter er at du kan bruke det samme batteriet på en hel drøss med ulike verktøy. Batterier er dyre og har du noen slike med lader sparer du penger ved å holde deg til samme merke. Kan du både bruke sirkelsag, skifte hjul og klippe hekken uten å ha flere batterier er det lønnsomt – og mye enklere. Men valgfriheten som du har med nettdrevet verktøy er borte.

Kan også brukes som skrumaskin En muttertrekker er også perfekt til å skru tunge skruer. Vi testet maskinene på lange 12 mm franske treskruer som vi skrudde inn i forberede 10 mm hull. For riktig å pine maskinene hadde vi funnet en kubbe med godt tørket plommetre, tungt som bly. Det er bare å glemme å skru inn slikt med en drill. Er drillen kraftig nok kan du vri håndleddet i stykker om du ikke bruker arm med tohåndsgrep. Og skruen kommer ikke spesielt langt inn heller. Men med muttertrekker bankes de inn uten at du kjenner spesielt mye i hånden. Hvor fort og langt skruene lot seg hamre på plass sto godt i stil med det oppgitte dreiemomentet på maskinene. Makita klarte mest, med Bosch like bak.

Testing

Vi testet maskinen hos Stokstad i Oslo, som driver med bilopphugging. Her fikk vi tilgang til biler med både lettmetall- og stålfelger.

De fleste felgene vi ga oss i kast med var en lett match for alle maskinene, men vi kom borti en gammel Saab med hjulmutre som ikke engang Makita-en med det kraftigste dreiemomentet klarte å løsne. I slike tilfeller henter vi en råsterk trykkluftmaskin og løsner alt. Ellers så ryker bolten.

Vi klarte faktisk å trekke av en bolt vi også, og det var med den nevnte Makita-maskinen. Vi lot den slå vel og lenge slik for å se om noen av maskinene klarte å løsne den igjen. Moralen er tydelig nok. Du skal ikke slå mye med slike maskiner. Bruk det svakeste giret om maskinen har giring.

Milwaukee-maskinen på andregir er kanskje den perfekte maskinen for tiltrekning av muttere på lettmetallfelger. Den stopper på 120 Nm, og det er akkurat passe. Har maskinen mer bør man ikke levere mange slag etter at mutteren har sluttet å rotere raskt.

Det aller beste er selvfølgelig å bruke momentnøkkel for å sjekke, men det er det ikke mange som tar seg tid til.

Bruk kraftpiper Når du skal gi deg i kast med muttere som potensielt sitter veldig godt fast er det en god idé å skaffe seg såkalte kraftpiper. Det ligger i ordet hva dette innebærer, og de har gjerne sterkere stållegering enn vanlige piper. Kjøp gjerne lange piper som gjør at man kommer til selv om mutrene sitter forsenket. Skal man jobbe med muttere som sitter et stykke inn på skruen trenger du lange piper for å nå frem. Bruk momentstav Det er bare Milwaukee-maskinen som har elektronisk regulering som passer perfekt til det momentet man bør skru inn bolter eller muttere med i en lettmetallfelg. 120 Nm er akkurat passe. De andre har fra litt for mye til ekstremt for mye. Skal du unngå å skade bolter og felg er det lurt å tilpasse momentet. De aller færreste gjør det, og som regel går det bra. NAF har gjort en undersøkelse som viser at de færreste profesjonelle som skifter hjul bryr seg om momentet. Det er nok fordi det skal gå fort og da er det lett å dundre løs med en kraftig trykkluftmaskin både når de skal av og på. Enten maskinen har momentinnstilling eller ikke er det lett å sikre riktig moment med en momentstav. En slik ser ut som halvtommer forlengerstav, men den er en torsjonsfjær som gjør at det rett og slett ikke går an å overføre mer moment med en slående muttertrekker. Clas Ohlson selger slike i flere momentvarianter for 100 kroner og Biltema selger sett med fem ulike momenter fra 90 til 135 Nm for 349 kroner.

Husk

Hjulmutter skal trekkes til i diagonal. Det betyr at når den første er trukket til skal du gå løs på den som sitter på den andre siden. På den måten fordeles spenningen best mulig.

Det er selvfølgelig vanskelig å trekke til perfekt med fem muttere, men velg en av de to på den andre siden og tenk på balansen.

Vi har testet maskiner i alle prisklasser, fra billige konsumentmodeller til dyre proffmodeller. De fleste som kjøper slike maskiner har gjerne andre verktøy med samme batteri og lader. Har du ikke det kan et par batterier og lader lett doble prisen eller mer.

Newtonmeter, newtonmeter Ikke uventet er det proffmodellene med det høyeste dreiemomentet som er dyrest. Skal du bare bytte dekk er det liten grunn til å gå veldig høyt. Selv den letteste og svakeste maskinen fra Milwaukee klarte alle de normale jobbene vi brukte den på. Men når det virkelig knep med overspente og fastrustede bolter var det en ting som gjaldt: Newtonmeter. Skifter du hjul et par ganger i året og ikke overtrekker boltene veldig mye kommer du neppe borti slike situasjoner. Men er det en bil som har skiftet hjul på et litt travelt verksted kan du risikere at du må frem med hjulkrysset og et momentrør.

Vurderinger

Selv om vi har testet hvordan muttertrekkerne kan brukes til å skru inn franske treskuer, var det som et hjelpemiddel til å fastslå hvor momentsterke de var. Når vi har vurdert dem er det med tanke på hjulskift.

Her teller selvfølgelig moment, men alt over 300 Nm er nok til å løsne hjulbolter som er montert riktig. Det klarte alle sammen. Derfor blir vekt, pris og funksjonalitet viktige kriterier.

Testvinneren har rett og slett alt, om man ser bort fra evnen til å løsne hjulbolter som er satt på alt for kraftig. Og slikt bør man unngå, selv om det av og til er fint å kunne løsne bolter som sitter som de er sveiset fast.

I et slikt tilfelle er Bosch eller Makita gode valg. Spesielt for dem som har batterier til andre verktøy samme merke bruker.

RYOBI R18IW3-0 18V ONE+ (SOLO)

Ryobitrekkeren er godt plantet i forbrukersegmentet og er billig. Prisen på muttertrekkeren er lav og utvalget av batterier er stort, fra 1,5 til 5 Ah.

Merket har tatt store markedsandeler og det finnes rundt 40 ulike verktøy og hageredskaper som bruker disse batteriene, fra hekksakser til vinkelslipere og kompressorer til bildekk og madrasser. Det er et stort pluss at batteriserien er utbredt og tilgjengelig.

Maskinen har tre momentinnstillinger og det er veldig bra. Det gjør at du kan stille inn maskinen på laveste moment, som er 180 Nm, og sørge for at lettmetallfelger ikke dras til for hardt. Samtidig er 400 Nm kraftig nok til å løsne alle muttere som er satt på med riktig moment.

Av og til skulle man ha hatt mye mer, som når en litt skjødesløs hjulbytter har hamret mutteren inn med trykkluft uten å ofre riktig moment en tanke. Men slikt bør man unngå av hensyn til felgen og boltens helse.

Pris, ytelse og funksjonalitet gjør at det rett og slett ikke mulig å ikke kåre denne til det beste.

Ryobi R18IW3-0 Børsteløs motor: Nei Vekt uten batteri: 1,6 kg Maks oppgitt dreiemoment: 180/240/400 Nm Ubelastet turtall: 0 – 1600/2400/2800 o/min Ubelastet slagtall: 0 – 3200/min Følger med: ¼ tommer adapter for skrubits

Pluss Minus Lett Ingen vesentlige Billig Tre momentinnstillinger Tre LED-lamper Utbredt

MILWAUKEE ONEIWF12 ONE 1/2" (SOLO)

Her har vi maskinen med den høyeste kiloprisen. Men det er kanskje ikke så rart. Dette er ikke en maskin beregnet på forbrukersegmentet. Den er myntet på proffer som både bruker og misbruker den dag ut og dag inn.

Det skal den tåle, og da blir materialvalg og byggekvalitet noe helt annet. Det er svært mye bra å si om maskinen fra Milwaukee. I tillegg til at den selvfølgelig er robust gjør vekten gjør den til en drøm å jobbe med.

Milwaukee M18 Børsteløs motor: Ja Vekt uten batteri: 1,2 kg Maks oppgitt dreiemoment: 40/120/220/300 Nm Ubelastet turtall: 1700/2000/2400 o/min Ubelastet slagtall: 0-1300/2100/2550/3200/min

Pluss Minus Imponerende lav vekt Nok moment til hjulskift, men ikke mer Robust konstruksjon Dyr Fire momentinnstillinger Bluetooth

MAKITA DTW1002Z (SOLO)

Makitamaskinen ligger godt i hånden, men den er temmelig tung. Du må altså lide litt for å få det voldsomme dreiemomentet på 1000 Nm.

Men når det kommer til ytelse er det ingen som slår denne (bokstavelig talt). Vi testet maskinen for å se hvor ille det kunne gå med en hjulbolt vi trakk til. Etter en stund røk bolten. Et eksempel ikke til etterfølgelse på biler om ikke befinner seg hos bilopphuggeren.

MAKITA DTW1002Z Børsteløs motor: Ja Vekt uten batteri: 3,0 kg Maks moment 300 / 600 / 1000 Nm Ubelastet turtall: 0–900 / 1000 / 1800 Ubelastet slagtall: 0–1800 / 2000 / 2200 /min

Pluss Minus Veldig momentsterk Så sterk at den kan ødelegge bolter om man ikke er oppmerksom Tre momentinnstillinger Tung Børsteløs motor Dyr

BOSCH GDS 18 V-LI HT (SOLO)

Muttertrekkeren fra Bosch er en behagelig opplevelse. Den har godt grep og er den letteste av de tre tyngste. De ekstra 800 grammene den belaster deg med satt opp mot de minste trekkerne tar den igjen i dreiemoment.

Med 650 Nm løsner den muttere som er skrudd til langt over det forsvarlige og vel så det. Makita-maskinen er kraftigere på papiret, men vi kunne ikke merke særlig forskjell.

BOSCH GDS 18 V-LI HT Børsteløs motor: Nei Vekt uten batteri: 2,4 kg Maks dreiemoment: 650 Nm Ubelastet turtall: 0–1900 o/min Ubelastet slagtall: 0–2100/min

Pluss Minus Momentsterk Ingen momentbegrensbibg Solid konstruert Dyr "Lett" til å være så sterk

AEG BSS 18C 12Z-0 (SOLO)

AEG var mer kjent i gamle dager enn i dag, men de har også en liten og lett muttertrekker. Den veier mer enn Milwaukee-maskinen, og koster mer enn Ryobi-en. Dessuten har den bare en hastighet.

Men når det er sagt, ble vi veldig glad i denne. Den er oppgitt med litt mindre dreiemoment enn Ryobi-en, men den virker sterkere. Det så vi ikke minst når vi skrudde inn skruene. De lot seg hamre lenger inn med AEG-en.

AEG BSS 18C 12Z-0 Børsteløs motor: Nei Vekt uten batteri: 1,6 kg Maks dreiemoment 360 Nm Ubelastet turtall: 0–2900 o/min Ubelastet slagtall: 0–3200/min

Pluss Minus Lett Ingen momentbegrensning Rimelig Bra kraft/vekt-forhold Tre LED-lamper

HITACHI WR18DSHL (SOLO)

Hitachi er en tradisjonell muttertrekker som kanskje burde få en etterfølger. Den har ikke trinnløst regulerbart turtall som de andre i testen, men full hastighet når du trykker på avtrekkeren.

I stedet for å regulere dreieretningen med en gjennomgående retningsbryter av den typen som er vanlig i driller, har den en pistolbryter du vipper på oversiden eller nedsiden. Hva som er best kan man diskutere. Du venner deg raskt til begge mekanismene, men pistolbryteren er kanskje litt kjappere i bruk siden du gjøre retningsendring og start med samme bryter. Men det er også litt lettere å trykke feil og dra til litt for kraftig.

HITACHI WR18DSHL Børsteløs motor: Nei Vekt uten batteri: 2,9 kg Maks dreiemoment 480 Nm Ubelastet turtall: 1500 Ubelastet slagtall: 2000