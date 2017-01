Kulturministeren med oppvask etter DAB-brudd

Saken oppdateres.

Et brudd i Telenors fibernett onsdag kveld gjorde at mange tusen nordmenn var uten DAB-dekning . Det bare en uke etter at Nordland som første fylke skrudde av FM-sendingene.

Bruddet i Telenors fibernett førte til at deler av FM- og DAB-nettet, mobil og datatrafikk ramlet ut. I DAB falt småsenderne i NRKs del av DAB-nettet ut, noe som berørte ca. fem prosent av husstandene.

Dette er uakseptabelt, mener kulturminister Linda Hofstad Helleland. Allerede i dag ble NRK, Norkring og P4 innkalt til et møte, for å bli orientert om saken.

– NRK sin del av DAB-nettet skal ivareta en viktig beredskapsfunksjon. Selv om utfallet i går var begrenset, vil jeg forsikre meg om at det settes i verk tiltak for å unngå at noe slikt kan oppstå igjen. NRK og Norkring vil nå få på plass en ytterligere kabel for å gjøre infrastrukturen mer robust, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

Menneskelig feil

Norkring, som eier og drifter nettet som forsyner landet med DAB-signaler, oppgir menneskelig svikt i forbindelse med utbedring av feil, som grunn for den tekniske feilen.

Uhellet skjedde i forbindelse med gravearbeid. Dette førte til brudd på to uavhengige fiberkabler samtidig. Norkring melder at de vil gå gjennom sine prosedyrer for å sikre at dette ikke skjer igjen.

Kulturministeren har samtidig bedt NRK om en rapport om hendelsen, som skal foreligge allerede neste uke.

Rapporten skal blant annet inneholde en orientering om det faktiske hendelsesforløpet, hvordan varslingsrutinene fungerte samt hvilke tiltak som er nødvendige for at gårsdagens hendelse ikke skal gjenta seg.

Statsråden ba også om at aktørene gjennomfører en beredskapsøvelse.

- Er pålitelig

Norkring avviser at systemet er upålitelig.

– La meg slå fast at DAB-nettet i Norge er robust, faktisk enda mer enn det gamle FM-nettet. Det vi opplevde i går er en høyst uheldig og sterkt beklagelig situasjon der flere hendelser inntraff samtidig. Det var svært lite sannsynlig at noe slikt skulle kunne skje, sier administrerende direktør Torbjørn Ø. Teigen i Norkring.

