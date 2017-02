Kygos hodetelefoner er ikke laget for å se video

Saken oppdateres.

Ifølge tall fra stiftelsen Elektronikkbransjen blir det solgt rundt én million hodetelefoner i året, og flere artister har lansert sine egne modeller. Ikke rart den norske popstjernen Kygo og selskapet Kygo Life vil være med på moroa.

Våre samarbeidspartnere i Tek.no som den siste tiden har testet en rekke trådløse hodetelefoner, publiserte nylig en test av Kygo A7/800.

Her skriver Tek.no at de sjeldent har sett mer rot med et produkt de har testet, og konkluderer med at man bør «styre unna» totusenkroners hodetelefonene til Kygo Life.

Dårlig videolyd med Iphone

Testerne oppdaget nemlig at lyd fra Netflix, YouTube og annen video ikke var i «synk» med bildet når hodetelefonene brukes trådløst med Iphone.

Tek fikk derfor tilsendt et nytt eksemplar der synk-feilen var fikset. Problemet var at den generelle lydkvaliteten hadde blitt dårligere.

«Med disse må du velge mellom pest og kolera: Software-bug eller dårligere lydkvalitet», heter det i testoppsummeringen til Tek hvor Kygo A7/800 totalt får karakteren seks av ti mulige poeng.

Les hele testen av Kygo A7/800 hos Tek.no .

Kygo Life: Naturlig å fokusere på lyd

– Vi er en merkevare med sterkt fokus på lydkvalitet, og ønsket om å levere fantastisk lyd er jo hele fundamentet for hvorfor Kygo har laget disse hodetelefonene. Derfor er det naturlig at A7/800-hodetelefonene settes opp for optimal musikkgjengivelse, og vi bruker derfor en bluetooth-protokoll som gir best mulig lyd, skriver produktsjef i Kygo Life, Børge Strand-Bergesen, i en kommentar til oss.

Strand-Bergesen forklarer at valget av Iphone-protokollen AAC gjør at det oppstår en liten forsinkelse mellom lyd og bilde når Iphone-eiere bruker de trådløse hodetelefonene til å se video.

– Dette unngås ved å bruke kabelen. Det er også mulig å slå av AAC slik det var gjort i den modifiserte modellen som Tek mottok, men det blir en tilbakegang i lydkvalitet og ikke noe vi ønsker å anbefale våre kunder.

Kygo Life tilbyr likevel kunder som ønsker det å fjerne AAC kostnadsfritt, men modellen med avslått ACC vil ikke bli å finne i butikk.

– Få henvendelser

– Mange bruker hodetelefoner også når de ser video, gjør dere potensielle kunder med Iphone oppmerksomme på denne mangelen ved produktet?

– Vi har kommunisert utfordringen med Iphone-protokollen til forhandlerne våre, samt lagt ut kontaktinformasjon på vår egen nettsider til de som har spørsmål eller ønsker råd. Det er viktig for oss at både forhandlere og vi får gitt forbrukerne riktig informasjon om bruk så de skal unngå problemene med forsinkelser, sier Strand-Bergesen.

Han forteller at Kygo Life har solgt flere tusen enheter av A7/800, men at de til nå bare har fått fem henvendelser fra kunder som ønsker mer informasjon, eller produktet oppdatert. Alle kom etter Teks test.

– Må Iphone-kunder oppsøke salgssted for å få fikset synk-feilen?

– De kundene som opplever synk-utfordringer på A7/800, kan ta kontakt med oss på info@kygolife.com og hodetelefonene være oppdatert fritt i løpet av få dager.

Tek.no: Har aldri støtt på lignende problemer

– Det er veldig lett å si at man prioriterer lydkvalitet når det står Kygo på esken, men det er likevel litt underlig at de har sett seg nødt til å fjerne AAC-støtten helt for å få orden på det. Vi har testet rundt 50 par trådløse hodetelefoner de siste månedene, og ikke støtt på lignende problemer med noen av dem, sier testansvarlig i Tek.no, Stein Jarle Olsen.

Han mener A7/800 definitivt ikke er dårlige hodetelefoner hvis du bare skal spille musikk.

– Men det fremstår jo nærmest som et sjansespill å kjøpe disse om du er så uheldig at du planlegger å bruke dem med en Iphone. For noen vil det tilsynelatende fungere slik det er tiltenkt, mens resten enten må akseptere en svært irriterende feil eller ta til takke med rimelig elendig lydkvalitet. Det er ganske graverende.

– Og når man kjøper trådløse hodetelefoner er det nettopp fordi man ønsker å bruke dem trådløst, så å si at kundene kan bruke kabel er en fryktelig dårlig løsning, sier Olsen.

Forbrukerrådet: – Svært vanlig å bruke hodetelefoner når du skal se film- og musikkvideoer.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, Ann Hege Skogly, ønsker ikke ta stilling til dette konkrete produktet, men sier på generelt grunnlag at det i dag er svært vanlig å bruke hodetelefoner når man skal se for eksempel film og musikkvideoer.

– Så selv om hodetelefonene formidler lyd, må du kunne forvente at du kan bruke dem også når du skal se noe visuelt til lyden. Det virker derfor rart, at du skal måtte velge mellom god lyd og lyd som er synkronisert med bildene, sier Skovly, som mener kundene må innformeres skikkelig om dette.

– Når det er sagt, må det vurderes hvor vesentlig forsinkelsen oppleves. Dersom det bare er kunder med inngående kunnskap om lyd og bilde som klarer å avdekke den, kan det være greit å selge et slikt produkt til den jevne bruker.