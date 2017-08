Mobildata-bruken i utlandet tar helt av: – Nå er vi ikke lenger redde for dette ikonet

Dette er «Roam Like At Home»

Tidligere har det kostet betydelig mer å bruke mobiltelefonen på reise i Europa enn hjemme i Norge. Fra og med 15. juni ble dette endret.

De reduserte prisene er et resultat av et samarbeid mellom EU-kommisjonen og medlemslandene for å komme frem til en hensiktsmessig regulering. Innføringen av «Roam like at home» er derfor siste steg i en lang prosess hvor EU over en tiårs periode gradvis har regulert prisene ned for bruk av mobiltelefon på reise innenfor EU/EØS. I starten var kun prisene for tale regulert, deretter ble reguleringen utvidet til å omfatte SMS og til slutt datasurfing.