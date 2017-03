Nå frister Get TV-kundene med HBO Nordic inkludert i grunnpakken

Saken oppdateres.

Nordmenn er på strømmetoppen , seervaner er i endring og tall fra Nkom viser at omsetningen fra kabel-TV i første halvår 2016 gikk ned for første gang.

For å gjøre TV-produktet mer attraktivt, lanserer Get nå en helt ny grunnpakkestruktur som blant annet inkluderer strømmetjenesten HBO. En løsning Get hevder de er først i verden med.

– Skal vi være relevante i fremtiden og med på utviklingen av markedet, må vi gjøre disse grepene nå og tilpasse tilbudet vårt til nordmenns nye TV-vaner. Dette er en investering i fremtiden vår, sier administrerende direktør i Get, Gunnar Evensen.

Han mener grepet med å integrere strømmetjenester er avgjørende for å kunne ta rollen som kundenes foretrukne TV-portal, og at Get ser på muligheten for tilsvarende avtaler med Netflix og andre strømmetjenester.

I tillegg vil absolutt alt innhold nå kunne strømmes og ses på alle enheter, en egen app på Apple-TV-inkludert, være seg om kundene er på farten eller på hytta.

Det er med andre ord først nå de cirka 430.000 Get-kundene virkelig kan se hva de vil, når de vil og hvor de vil. En lang prosess som ifølge Get er et resultat av tøffe forhandlinger og rettighetsklareringer med nasjonale og internasjonale innholdsleverandører.

Også konkurrenten Canal Digital har lansert ny TV-portal.

Utvikling i omsetning I første halvår 2016 var den totale omsetningen av TV-signaler mer enn 4,35 milliarder kroner. Dette er en økning på over 169 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015. Aksessformen med størst vekst i omsetning er fiber, som omsatte for over 1,03 milliarder kroner i første halvår 2016. Det er en økning på nesten 153 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2015. Omsetningen fra kabel-TV går ned med nesten 49 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015. Det er første gangen omsetningen for kabel-TV går ned. Telenor, som inkluderer Canal Digital, er den største tilbyderen med en markedsandel på 43,7 prosent ved utgangen av første halvår 2016. Dette er en nedgang fra 44,4 prosent fra samme tidspunkt i 2015. Get, som er nest største tilbyder, øker sin markedsandel fra 19,3 prosent ved utgangen av første halvår 2015 til 19,4 prosent på samme tidspunkt i 2016. Kilde: Nkom

Økt valgfrihet

Get inkluderer også innhold i grunntilbudet som mange kunder i dag betaler ekstra for, som tilgang til alle kamper i norsk toppfotball, internasjonal sport og filmer.

Økt valgfrihet er et annet stikkord. I tillegg til tolv norske kanaler, vil grunnpakke-kundene kunne velge mellom 50 kanaler og HBO Nordic uten ekstra kostnad. Det vil si, det legges opp til en modell hvor de ulike kanalene og tjenestene vektes ulikt. Velger man HBO, vil antall kanaler reduseres.

På den annen side skal kundene kunne velge sammensetningen fortløpende etter behov.

Og økt pris

Prisen på grunnpakken vil til gjengjeld økes med 50 kroner for enkeltkunder fra 449 til 499 kroner pr. måned. For boligsammenslutninger gjelder egne priser. Til sammenligning koster HBO Nordic 89 kroner per måned.

Get lover også bedre søkefunksjonalitet og at det skal bli enklere å finne relevant innhold. Blant annet vil HBOs innhold integreres i søk- og anbefalt-lister. Syv eller 30 dagers arkivfunksjon på alle kanaler står også på menyen.

Tjener mindre

– Betyr den økte tilgangen på innhold at dere aldri har tjent mindre på grunnpakkekundene?

– Ja, vi vil få vesentlig lavere marginer enn tidligere, men vi både håper og tror at det nye tilbudet vil forsvare prisøkningen, øke vår tilstedeværelse og relevans også blant dem som kanskje tror de ikke trenger et TV-abonnement lenger, sier Evensen.

Svært mye av det nye innholdet vil være tilgjengelig i Gets nye TV-tjeneste når den skrus på 1. april, mens noe av innholdet komme fortløpende i løpet av de neste månedene.

Hvor godt og brukervennlig Gets nye TV-tilbud er, vil vi først få svar på når vi selv har fått testet.

– Tøffere konkurranse

Kommunikasjonsrådgiver og medieanalytiker Lasse Gimnes, mener Gets grep tydelig viser at konkurransen om TV-kundene blir tøffere.

– Det skjer store endringer i TV-markedet om dagen. Før hadde alle TV-distributørene det samme tilbudet, nå ser vi at flere ønsker å gå sine egne veier med eksempelvis eksklusive avtaler. Samtidig ser vi nye aktører og strømmetjenester som Youtube TV gå de tradisjonelle TV-tilbyderne i næringen. Jeg tror konkurransen bare vil bli tøffere.

Gimnes er overrasket over at Get har fått integrere HBO Nordic, og viser til at det tradisjonelt er kamp om direktekontakten med kundene.

– På den annen side kan det være en strategi for nummer tre- og fire-tjenester å inngå avtaler med sterke merkevarer i nasjonale markeder. Men jeg tror ikke vi får se de største strømaktørene som Netflix og TV 2 Sumo inngå tilsvarende avtaler med tradisjonelle TV-tilbydere med det første.