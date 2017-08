Nå kjøper vi flere, dyrere og større TV-er

Landslagssjefen etter Johaug-dommen: – Slutter den dagen jeg ikke synes jeg er riktig person for jobben

Saken oppdateres.

Torsdag formiddag la Stiftelsen Elektronikkbransjen frem tall for første halvår 2017. Og tallene tegner et tydelig bilde: Vi handler elektronikk som aldri før.

Særlig salget av mobil, TV, smartutstyr og DAB-radio gjør sitt til at markedet ligger 14 prosent over samme periode i fjor – noe som er en kraftig økning.

– Tilbakemeldingene fra bransjen er at nordmenn fortsetter å velge produkter i toppsegmentene, og at det i stor grad er årsaken til at markedet vokser, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm, i en pressemelding.

Vi kjøper flere og dyrere TV-er

I fjor opplevde TV-markedet et fall i antall solgte TV-apparater. I første halvår 2017 er trenden snudd. TV-salget økte med 18 prosent i volum og 32 prosent i verdi.

Andre halvår 2016: Vi kjøpte nesten én million nye DAB-radioer i fjor

Tallene viser også at nordmenn kjøper dyrere og større TV-er enn tidligere.

– 55 til 65 tommer de siste årene blitt «folke-TV-en» og tar nå 48 prosent av markedet. TV-er med ekstra høy oppløsing, såkalte 4K eller UHD-skjermer tar også en større del av markedet og utgjør nå 28 prosent av salget, mot 19 prosent i samme periode i fjor, sier kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Marte Ottemo.

Salget av DAB-radioer øker fortsatt

TV-er over 55 tommer utgjør nå cirka halve salgsmarkedet.

I takt med at FM-nettet slukkes og DAB-nettet overtar, øker ikke overraskende salget av DAB-radioer. Ifølge Elektronikkbransjen opplyser 35 prosent av de spurte i undersøkelsen, at de har kjøpt ny radio, mot 19 prosent i samme periode i fjor.

Nordmenn kjøper dyrere mobiltelefoner

Det ble solgt tre prosent flere mobiltelefoner sammenlignet med samme tid i fjor, men prisene på mobilene øker med 16 prosent.

– Nordmenn velger flaggskipmodellene når vi kjøper mobil, og den trenden fortsetter i 2017, sier Ottemo.

Salget av aktivitetsarmbånd og smartklokker øker kraftig.

– Salget av aktivitetsarmbånd har vokst 50 prosent fra 360.000 til 440.000 enheter, mens smartklokkesalget har økt med hele 60 prosent, fra 200.000 til 320.000 enheter, sier Marte Ottemo og opplyser at det er blant folk i aldersgruppen 30–39 år at «smartutstyret» er mest populært.

Mange kjøper «luksus-hodetelefoner»

Antallet solgte hodetelefoner er likt sammenlignet med samme periode i fjor, men nordmenn bruker betydelig mer penger på det. Ifølge Elektronikkbransjen ble det solgt 788.000 hodetelefoner i løpet av de første seks månedene i 2017. Hodetelefoner til under 1000-lappen utgjør 49 prosent av salgsmarkedet, men hele 13 prosent opplyser at de har kjøpt hodetelefoner til over 3000 kroner.

Det betyr at det ble solgt rundt 100.000 hodetelefoner i det som kan kalles «den øvre prisklassen».