Nettprat om DAB: Hvorfor funker ikke DAB i bilen din eller på hytta?

Er du fornøyd med DAB? Fungerer DAB der du er? Vil DAB-radioen slutte og fungere fordi DAB+ tar over?

Er det rart folk er misfornøyd med DAB? , spurte kommentar Joacim Lund forrige uke.

«Kringkasternes arroganse overfor lytterne er nærmest grenseløs», skrev Lund videre. Han viste til en fersk meningsmåling som viser at 60 prosent av de spurte ikke er fornøyd med omleggingen til DAB.

Slukkeplan for FM Nordland: NRK, Radio Norge, P4 og enkelte lokalradioer 11. januar 2017. Trøndelag, Møre og Romsdal: NRK 8. februar 2017, Radio Norge, P4 og enkelte lokalradioer 21. april 2017. Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland: NRK 26. april 2017, Radio Norge, P4 og enkelte lokalradioer 16. juni 2017. Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane: NRK 21. juni 2017, Radio Norge, P4 og enkelte lokalradioer 15. september 2017. Oslo, Østfold, Vestfold og Akershus: NRK 20. september 2017, Radio Norge, P4 og enkelte lokalradioer 8. desember 2017. Troms, Finnmark og Svalbard: NRK, Radio Norge, P4 og enkelte lokalradioer 13. desember 2017. Kilde: Medietilsynet

DAB-dekningen har fått et ufortjent dårlig rykte , svarte Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i NRK-eide Digitalradio Norge.

– Vi forstår at det er vanskelig for lytterne å vite hva som er hva når radioen ikke fungerer som den skal, skrev Torvmark og mente at mange problemer er knyttet til produkter og montering.

