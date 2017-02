Nokia-klassiker er tilbake

Saken oppdateres.

Så viste det seg å være hold i ryktene om at den finske mobilprodusenten HMD Global lanserer en redesignet versjon av klassikeren Nokia 3310.

Den legendariske Nokia-modellen som har solgt svimlende 126 millioner eksemplarer etter at den ble lansert i år 2000 og frem til den ble faset ut i 2005.

På HMD Globals pressekonferanse i forkant av mobilmessen World Mobil Congress (WMC), ble nye Nokia 3310 lansert sammen med smartmobilene Nokia 6, Nokia 5 og Nokia 3.

Designet på nye 3310 minner utvilsomt om stamfaren med trykknapper og det hele, men har fått en noe mer avrundet form.

Forgjengerens monokrome skjerm er byttet ut med en 2,5 tommer stor og buet fargeskjerm med en oppløsing på 320×240 billedpunkter, og på baksiden sitter et to megapiksel kamera.

Telefonen kjører operativsystemet Nokia Series 30+, og det innebygde lagringsminnet på beskjedne 16 MB kan utvides til 32 GB ved hjelp av MicroSD-kort.

Og ikke minst, du slipper å ha med laderen over alt. Ifølge produsenten skal et fulladet batteri gi deg 22 timers taletid og opptil 31 dager i stand by. En batteritid moderne smarttelefoner bare kan drømme om.

Ikke veldig smart

På den annen side kan du bare glemme å enkelt sjekke Facebook og Snapchat med den nye 3310-en, slik enkelte mobileksperter hadde forventet.

Selv om operativsystemet Nokia Series 30+ støtter surfing, så setter mobilens støtte for kun 2G/GSM en stopper for de store datahastighetene.

Her snakker vi med andre ord om en rett så enkel og «dum» telefon som i praksis begrenser bruken til tale, sms og billedmeldinger.

Det vil si, når Facebook-abstinensene truer med å ta overhånd kan du spille en runde «Snake». Og den har innebygget MP3-spiller for dem som synes strømming og Spotify er noe nymotens tull.

Det er i det hele tatt liten tvil om at man i første rekke har ønsket å lage en enkel og robust mobiltelefon med god batterikapasitet. Med en prislapp på 49 euro, eller snaue fem hundre kroner, så sikter de seg åpenbart inn på mindre kjøpesterke markeder.

Skjønt man skal selvsagt ikke undervurdere PR-effekten av relanseringen, og den oppmerksomheten lanseringen av 3310 gir de andre nye Nokia- modellene.

Eller som Ben Wood fra konsulentfirmaet CCS Insight uttaler til BBC:

«Hvis HMD bare hadde annonsert tre Android-telefoner ville de knapt ha fått noen presseomtale, så lanseringen av 3310 er veldig smart og vi forventer den vil selge i store volum».

Kommer andre kvartal

Ifølge pressemeldingen fra HMD vil 3310 bli lansert i store deler av verden i andre kvartal, Europa inkludert. Det er derfor rimelig å anta at den også vil dukke opp i norske butikkhyller til glede for nostalgikere og Nokia-fans.

En fin telefon til de aller yngste og en morsom nummer to mobil når batteritid er viktigere enn Snapchat. Skjønt den innebygde FM-radioen vil få begrenset nytteverdi i DAB-landet Norge.

PS! Flere mobiloperatører rundt om verden er i ferd med å droppe støtte for 2G/GSM. Både Telenor og Telia har fortsatt støtte for 2G.

Her kan du se HMD Globals egen skrytevideo:

HMD Global som sitter på rettighetene til å lage mobiltelefoner under Nokia-merkenavnet, lanserte også smarttelefonene Nokia 6, Nokia 5 og Nokia 3 som alle vil bli tilgjengelige i en rekke markeder.

Her er det ikke lenger Windows Phone som gjelder, men Android Nougat.

Mest interessant i Norge er kanskje toppmodellen Nokia 6 med 5,5 tommers skjerm, Google Assistant og en pris på 229 euro. En telefon som da den først ble vist frem i januar, angivelig bare skulle lanseres i Kina.