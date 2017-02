Nokia-klassiker kan gjøre comeback

Saken oppdateres.

Det er lett å glemme, men vi hadde mobiltelefoner lenge før Facebook og Iphone kom inn i livene våre. Den gang holdt det å lade telefonen en gang eller to i uken, og «snake» var det heftigste mobilspillet.

I forkant av den store mobilmessen World Mobil Congress (WMC) som går av stabelen i Barcelona i slutten av februar, mangler det ikke på rykter om hvem som vil lansere hva.

Ifølge teknologinettstedet Venturebeat skal HDM Global som sitter på rettighetene til å lage mobiltelefoner under Nokia-merkenavnet, ha planer om å relansere Nokias klassiske 3310. Angivelig vil prisen bli cirka 5–600 kroner.

Salgssuksessen ble lansert i 2000 og etterfulgte 3110 (1997) og 3210 (1999). Ifølge Wikipedia ble det solgt intet mindre enn 126 millioner eksemplarer av 3310.

Vil ikke kommentere

Så spørs det om det er retronerdene eller mindre kjøpesterke kunder i nye mobilmarkeder HDM Global eventuelt har planer om å sikte seg inn på med 3310-modellens monokrome skjerm med skarve 84 x 44 piksler.

HDM Global vil ikke kommentere spekulasjonene, og viser i en e-post til at vi pent må følge med på fremtidige lanseringer. Så gjenstår det å se hva de drar opp av hatten på sin pressekonferanse under MWC.

– Perfekt festivalmobil

Journalist og mangeårig mobiltester i Tek.no, Finn Jarle Kvalheim, mener det ikke er noen tvil om at nostalgiske teknologiprodukter er i vinden om dagen, og viser til suksessen Nintendo har hatt med sin Classic Mini NES.

Han peker også på at Nokia fra gammelt av har tradisjon for å resirkulere modellnavn flere ganger, og at det i HDM Global er flere tidligere Nokia-ansatte fra tiden før Microsoft kjøpte den finske mobilstoltheten.

– Går HDM Global etter «nostalgipublikummet», slik det kan se ut som nå, ville jeg muligens sett opp for 3310 på festivaler i sommer. Lite dreper mobiler mer effektivt enn et skikkelig gjørmebad, og i en setting der det er krevende å holde en smartmobil oppladet vil en telefon med dagevis av batteri kunne være perfekt, sier Kvalheim.

Til den forventede prisen på rundt 500 kroner, tror Kvalheim at vi neppe får se den voldsomme funksjonaliteten.

– Skulle jeg gjette blir innmaten det enkleste man kan slippe unna med, men skulle de sikte på «nostalgipublikummet» må man vel forvente både litt av det gamle og litt av det nye.

– En «Snake»-variant er forhåpentligvis på plass, og jeg ville ikke blitt blitt overrasket om en eller annen helt, helt grunnleggende støtte for Snapchat eller Facebook Messenger lå der fast i programvaren. Men det forutsetter at vi snakker om en telefon som sikter på nostalgipublikummet, sier Kvalheim.

Bruker fortsatt sin 3310 – gjør du?

Nylig kunne den engelske avisen Hull Daily Mail fortelle historien om den 49 år gamle ekssoldaten Dave Mitchell som fortsatt bruker sin Nokia 3310 han kjøpte i år 2000.

Mitchell sier han lader hver tiende dag, og prøver ikke å se for selvgod ut når folk som lo av telefonen hans kommer med knust skjerm.

– Telefonen har vært med meg i løpet av ti års tjeneste i hæren både i Irak og Afghanistan. Den er blitt kastet, stått på, droppet i bakken, vært i vaskemaskinen og dyppet i karrisaus. Hver gang noe skjer trenger jeg bare klikke den sammen igjen. Den ser ut til å være laget av kryptonitt, sier Mitchell til Hull Daily Mail.

