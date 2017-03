Ny forskning: Enormt skadelig for barn å bruke mobile enheter før leggetid

Saken oppdateres.

Barn som bruker mobilenheter før de skal legge seg har to til tre ganger større risiko for å bli trøtt eller utmattet på skolen.

Det kommer frem i en svært omfattende undersøkelse utført av American Medical Assocation, skriver den danske avisen Politiken.

Undersøkelsen baserer seg på såkalt metaforskning hvor forskerne har samlet og analysert resultatet fra 20 ulike vitenskapelige undersøkelser, skriver Politiken.

Hele 125.198 barn og unge i alderen ti til 18 år har deltatt i undersøkelsene, som dessuten har vart over fire år.

Et overforbruk av digitale enheter blant barn og unge vil føre til lavere søvnmangel, lavere søvnkvalitet og høyere trøtthetsnivå på dagtid, konkluderer undersøkelsen.

– Det er ikke nytt for oss at barn generelt sover for lite. Men resultatene fra undersøkelsen gir oss en dypere forståelse på hvor store konsekvenser det har, sier Anne Lindhardt som er psykiater til den danske avisen.

– Frykt for å gå glipp av noe viktig på sosiale medier

Bruker du skjermen mye før du skal sove får du dårligere søvn. Det igjen kan gå utover andre ting.

– Lite søvn kan gå utover skole, trivsel og føre til depresjon. Når det er snakk om barn og unge som ikke klarer å legge fra seg mobilen på natten, så er det ofte snakk om en overdreven frykt for å gå glipp av noe viktig på sosiale medier, sier Khalid Azam. Han er rådgiver i Medietilsynet for dataspill.

Dette kan du gjøre for å endre den dårlige vanen: Foreldre bør lage en regel når det gjelder bruk av elektronisk verktøy. Reglene bør også gjelde for de voksne. Vær åpen og snakk med barnet ditt om blant annet sosiale medier. I barndommen bør barnet blir lært opp i trygg og god bruk rundt mobile enheter. Kilde: Medietilsynet

Norge er et av landene i verden som har størst tilgang på teknologi, ifølge undersøkelsen til Medietilsynet Barn og Medier 2016 .

Spiser av nattesøvnen

Tenåringer som tilbringer mer enn fire timer foran skjermen etter skoletid har mer enn 3,5 ganger forhøyet risiko for å sove mindre enn fem timer om natten, viser undersøkelsen Barn i Bergen . Undersøkelsen er en studie der målet er å følge alle barn i Bergen som er født mellom 1993 og 1995 over lengre tid.

– Studien viser at hvis du ser mye på skjermfør du skal legge deg, får du mindre søvn. Elektroniske enheter spiser opp nattesøvnen, sier søvnekspert Børge Sivertsen i Folkehelseinstituttet.

Vi bruker mye tid foran skjermer daglig, enten om det er på jobb, skole eller på fritiden. Det krever sterk selvdisiplin for å klare å legge fra seg mobilen, mener søvneksperten.

– Det er veldig viktig å være bevisst på å logge seg av skjermen én time før du skal legge deg. Skjermer i dag har sterkt lys som kan forstyrre kroppens produksjon av natthormonet melatonin. Dette trenger vi når vi skal sove. Det blå lyset som stråler fra skjermen virker forstyrrende for natthormonet, som igjen gjør at vi vil ha vanskeligheter for å sovne om kvelden. Hvis du vil øke søvntiden, bør teknologiske dingser vekk fra soverommet, sier han.

Slik gir kroppen signal på når du skal logge av

Har du opplevd at du får vondt i øynene når du har sittet for lenge foran skjermen? Dette er kroppens måte å vise at den har fått nok, mener Melanie Ekholdt Huynh som er barne- og ungdomspsykiater hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør.

– Jeg snakker mye med barn om hva de liker å gjøre på skjermen. Det er en spennende verden for dem, men det er viktig å skape en balanse. Kroppen hjelper oss til å finne balansen og gir oss signaler om når vi har vært for mye foran skjermen. Da får vi ofte vondt i øynene og det er et tegn på at kroppen er i ubalanse, sier hun.

Huynh mener skjermbruk også har sine fordeler. Man kan på en enklere måte holde kontakt med familie som bor lenger unna. Og man kan være kreativ på en helt annen måte enn før.

Men økt skjermbruk har også sine ulemper:

– Skjermbruken går ofte utover relasjonene våre. Kanskje får du ikke nok tid til å være sammen med familien eller vennene dine, og du får ikke den ansikt-til-ansikt-kontakten som vi mennesker er totalt avhengig av. Jo mer skjerm du bruker, jo mindre ansiktskontakt får du med andre mennesker, mener hun.