Ny undersøkelse: Instagram mest skadelig for psyken

Saken oppdateres.

Ifølge en ny britisk spørreundersøkelse er Instagram det sosiale mediet som har verst effekt på unge brukerne.

Den uavhengige organisasjonen Royal Society for Public Health (RSPH) har spurt 1479 ungdommer om å vurdere de sosiale mediene etter hvor skadelige de er for den mentale helsen.

Disse kriteriene ble de sosiale mediene vurdert etter Bevissthet og forståelse for andres helseopplevelser

Tilgang til faglig helseinformasjon du vet at du kan stole på

Følelsesmessig støtte (empati og medfølelse fra familie og venner)

Angst (følelser av bekymring, nervøsitet eller uro)

Depresjon (følelse av ekstremt lav og ulykkelig)

Ensomhet (følelser av å være alt på egen hånd)

Søvn (kvalitet og søvnmengde)

Selvuttrykk (uttrykk for dine følelser, tanker eller ideer)

Selvidentitet (evne til å definere hvem du er)

Kroppsbilde (hvordan du føler om hvordan du ser ut)

Reelle verdensrelasjoner (opprettholde relasjoner med andre mennesker)

Fellesskapsbygging (følelse av et fellesskap av likesinnede mennesker)

Mobbing (truende eller fornærmende oppførsel mot deg)

FoMO (Fear of Missing Out – føler at du må holde kontakten fordi du er bekymret for at ting kan skje uten deg) Kilde: RSPH

Resultatene viser at Instagram har den verste innflytelsen på unges psyke, mens YouTube ligger i den positive enden av skalaen.

– Instagram får jenter og kvinner til å føle at kroppene deres ikke er gode nok fordi folk bruker filtre og redigerer bildene for å få dem til at se perfekte ut, svarer en av de anonyme respondentene i undersøkelsen.

Forbrukerrådet hardt ut i ferskt brev: – Facebook utnytter sårbare ungdommer

Resultatene fra undersøkelsen YouTube (mest positiv) Twitter Facebook Snapchat Instagram (mest negativ)

– Tror mange norske ungdommer kjenner seg igjen

Ingrid Aarseth Johannessen er medieviter og førstekonsulent ved Universitetet i Bergen, og har skrevet masteroppgave om selvpresentasjon og sosial sammenligning blant unge jenter på Instagram.

– Jeg tror det er mange norske ungdommer som kan kjenne seg igjen i denne studien og som har opplevd at Instagram har gått utover deres trivsel og velvære i større grad enn de andre populære sosiale mediene.

Dette har med å gjøre at Instagram baserer seg kun på bilder og videoer, mener hun, og legger til at det er interessant at YouTube kommer såpass godt ut.

– Det som er positivt med YouTube, om man ikke selv er aktiv med å dele videoer, er at man i mindre grad enn på Instagram og Facebook må forholde seg til likes og kommentarer, sier Aarseth Johannessen.

Her er hennes tips for å bli mindre påvirket:

1. Ikke følg personer på Instagram som du merker at du sammenligner deg med eller som gir deg en dårlig følelse. – Trykk unfollow

2. Om du opplever at sosiale medier gjør deg trist og nedtrykt, prøv å bruke mindre tid på det. Ikke sjekk sosiale medier rett før du legger deg, for eksempel.

3. Følg flere personer som får deg til å føle deg bra og som viser en mer ekte og uredigert side av seg selv. Det blir flere og flere av disse, som MakeupMalin, Ulrikke Falch, Ida Fladen og Vegard Harm.

4. Snakk med andre om hvilke opplevelser de har med sosiale medier, og få læreren din til å sette fokus i klasserommet på hvordan håndtere sosiale medier.

5. Gjør kontoen din lukket og ha færre følgere – på den måten har du mer kontroll over hvem som ser bildene dine og presset om å få mange likes blir sannsynligvis mindre.