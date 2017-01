Omstridt leke trukket fra markedet i Europa og USA, i Norge selges de unna i januarsalget.

Saken oppdateres.

I begynnelsen av desember klaget Forbrukerrådet inn dukken My Friend Cayla og lekeroboten Ique til Forbrukerombudet og Datatilsynet for brudd på markedsføringslov og personopplysningsloven.

I tillegg ble det sendt en bekymringsmelding til Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

Forbrukerrådet mener blant annet at sikkerheten på de to internettilkoblede lekene er for dårlig, og at hvem som helst kan ta kontroll over lekene og avlytte det som blir sagt med enkle grep.

Etter at klagen ble kjent har produktene blitt trukket tilbake av store leketøyskjeder i Europa og Toys’R’Us i USA.

I Norge har Toptoy som distribuerer og forhandler Cayla og Ique gjennom Toys’R’Us og BR Leker, valgt å fortsette salget. I hele julehandelen har produktene blitt solgt og promotert, og i januar selges produktene på salg til reduserte priser.

Det provoserer Forbrukerrådet som vil ha produktene fjernet fra butikkhyllene.

– Spioner til barnerommet

– Leketøyskjedene ønsker tydeligvis å kvitte seg med varebeholdningen og pusher usikre produkter inn i norske barnerom når de selger ut Cayla og Ique på billigsalg, sier forbrukerråd Randi Flesland.

Hun mener at kjedene er mer opptatt av sin egen økonomiske risiko enn av brukernes personvern, og oppfordrer nok en gang butikkene til å ta produktene ut av hyllene.

– Det er bekymringsfullt når selger tilsynelatende ikke tar personvernet på alvor og synes det er greit å selge spioner til barnerommet, sier Flesland.

Forbrukerrådet understreker at hun har forståelse for at dette er førstegenerasjonsprodukter, men at produsenten med enkle grep kunne forhindret muligheten til å avlytte barna via mobilappen.

– Det er rart man ikke tok seg bryet med det, og med det ta barnas personvern mer på alvor.

Flesland minner om at kjedene gir kundene mulighet til å levere lekene og få pengene igjen. Også uten kvittering og emballasje. En mulighet hun oppfordrer forbrukerne til å benytte seg av.

Ser ingen grunn til å trekke produktene

I en kommentar til Forbrukerrådets bekymring og på spørsmål om hvorfor man fortsatt selger produktene og det til nedsatte priser, skriver importøren Toptoy Norden i en e-post at de «har stor respekt for at en uavhengig organisasjon som Forbrukerrådet forholder seg til våre produkter, og at det er en av grunnene til at vi og leverandøren av Cayla og Ique i fellesskap har undersøkt påstandene i klagen.»

Ifølge kommunikasjonsansvarlig i Toptoy Norden, Line C.W. Rasch, har man ikke avdekket noe som tilsier at salget burde stoppes.

– Skulle en offentlig myndighet konkludere med at produktene er lovstridige, vil vi naturligvis ta det til etterretning.

Toptoy viser til at man så langt bare har mottatt en henvendelse fra DSB, og at man har svart på denne.

– Hvis DSB kommer til at produktets sikkerhet er i strid med lovgivningen, retter vi oss naturligvis etter deres beslutning, sier Rasch.

Toptoy understreker at de er opptatt av at kundene skal føle seg trygge, og at kunder som er blitt bekymret etter skriveriene om Cayla og Ique fortsatt er velkomne til å levere pengene tilbake og få pengene igjen.