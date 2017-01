Onecall reklamerer med gratis nettradio – som du kan risikere å betale for

Nettnøytralitet

Nettnøytralitet innebærer at du via internettilbyderen din kan nå hele internett og at trafikken overføres uavhengig av innhold og applikasjon, avsenderadresse og mottageradresse.

Avsender- og mottageradresse betyr at overføringen er uavhengig av sluttbruker og innholds/applikasjonstilbyder.

Målet med nettnøytraliteten er å sikre at internett forblir en åpen og ikke-diskriminerende plattform for alle former for kommunikasjon og innholdsdistribusjon.

Kilde: Nkom