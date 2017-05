Skal jobb-PCen leveres tilbake? Dette må du huske på

Teknologimagasinet: Her er teknologien som fant ut at lakris er nydelig til påskelammet

Hvis du skal bytte jobb er det sannsynlig at din gamle jobb-PC ikke følger med.

Den er antageligvis fullstappet av både nyttige og unyttige ting, og derfor bør du tenke gjennom et par ting før du leverer den fra deg.

For hva skal man egentlig gjøre med alt man har liggende på en jobb-PC man har brukt i lang tid – kanskje over flere år?

– Spesielt fire ting, er svaret fra universitetslektor Thomas Jelle ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi på NTNU.

1. Fjern personlige ting

– Dersom du har lagret noe personlig bør du slette det eller sende det til deg selv som kopi hvis du ønsker å beholde det. Dette kan være personlig informasjon, bilder, eller ting du har måttet bruke jobb-PC-en til, som ikke hører jobben til.

Men:

– Ikke slett jobbdokumenter. Det tilhører jobben, og kan potensielt være noe de trenger i fremtiden.

2. Ta bort alle «husk meg»-passord

– Hvis du er typen som har lagret passordet ditt på alle slags private nettsteder som Facebook eller LinkedIn, er det veldig dumt hvis noen skulle overta denne informasjonen. Forhåpentligvis har ingen hensikter med å misbruke profilene dine, men vær på den sikre siden. Fjern alle «husk meg»-funksjoner slik at du slipper noen overraskelser der.

Administrere passordene kan du gjøre ved å trykke deg inn på innstillinger til høyre i nettleseren. Du kan også avinstallere programmene som husker passord, slik som Lastpass, som mange bruker.

3. Sett på autoreply på e-posten

– Du bør sette opp et autosvar på e-post når du slutter, som blant annet inkluderer kontaktinformasjon til den som har overtatt jobben din.

4. Fjern private e-poster fra jobbmailen

– Hvis du har private e-poster i jobbmailen, ville jeg også slettet dem. Har du fått e-post om målavlesning på strøm for eksempel? Slett den. Etterpå ville jeg logget ut av e-posten og eventuelt slettet hele e-postprogrammet.

Han legger til:

– Men e-posten ligger gjerne på en server selv om du sletter den lokalt. Alle IT-ansvarlige kan overstyre og komme seg inn på din e-postkonto, men de gjør det ikke med mindre det er grunn til det.

Jelle påpeker at flere selskap har prosedyrer for hvordan du skal forlate PC-en når du slutter. Enkelte steder får man også lov til å beholde telefonen eller PC-en mot en liten sum.

– Vanlig sletting holder ikke

Øystein Sæbø er professor og forsker på informasjonssystemer ved Universitetet i Agder. Han sier det finnes gode huskeregler uavhengig av om det gjelder jobb-PC eller en datamaskin du skal kvitte deg med av andre årsaker.

– Skriv gjerne over filer på harddisken. Det finnes programmer som ikke bare sletter filer, men som skriver over det som står der. Grunnen til at vanlig sletting ikke holder, er at filene ofte ligger der og er ganske enkle å finne igjen hvis de kun er slettet, sier Sæbø.

Avinstaller programmer, og reinstaller operativsystem så langt det er mulig, er hans andre bud.

– Og hvis dataene er virkelig sensitive, og maskinen skal kastes, er jo det aller tryggeste å ta ut harddisken og ødelegge den fysisk. Slegge er fremdeles en sikker metode.