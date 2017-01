Slik passer du på mobilen i kulda

Saken oppdateres.

Når gradene kryper nedover er det ikke bare du som fryser. Mobiltelefonene er ikke laget for å brukes ved veldig lave temperaturer, og selv om du antagelig ikke ødelegger noe vil den kunne fungere dårligere.

Det er spesielt batteriet som takler kulde dårlig. Mange har sikkert opplevd at telefonen plutselig skrur seg av når den brukes ved veldig lave temperaturer, til tross for at det kan være en del strøm igjen på batteriet.

Men også skjermen, spesielt LCD-skjermer kan slutte å fungere som den skal ved lave temperaturer.

Apple oppgir at Ios-enheter, som Iphone , kun bør brukes ved temperaturer mellom 0 og 35 grader. Andre produsenter oppgir at telefonene tåler temperaturer ned mot minus 10 grader. Apple oppgir imidlertid at Iphone kan oppbevares ved temperaturer over 20 minusgrader – altså når telefonen er avslått.

Her er fem tips om beskytter mobilen din mot kuldesjokk:

1. Hold mobilen varm

Unngå å gå med mobilen i hånden når du er utendørs i kaldt vær. Må du svare på en melding eller gjennomføre en telefonsamtale, få den inn i varmen igjen så snart du er ferdig.

Det kan høres ut som en god idé å oppbevare telefonen i en varm innerlomme, tett på kroppen, i stedet for å putte den i bukselommen. Men vær oppmerksom på at det kan oppstå kondens på en iskald mobil som legges på innsiden av jakken – spesielt om du er i aktivitet og svetter.

Elektronikk liker dårlig kondens – og fuktskader er faktisk en av de vanligste feilene på telefoner som leveres til reparasjon.

Da er kanskje en bukselomme, hvor det ikke blir like mye kondens, et bedre valg. Har du telefonen på innelommen hele tiden, er også risikoen for kondens mindre enn om den er iskald når du legger deni lommen.

Hvis det er vanskelig å holde mobilen varm i bukselommen, kan du putte den i en liten plastpose eller vanntett etui før du legger den i innerlommen. Da er du sikret at telefonen holder seg så varm som mulig, uten at du risikerer fuktskader på grunn av kondens.

2. Pass på skjermen

De fleste mobiltelefoner bruker skjermer av LCD-typen. Dette er flytende krystaller som beveger seg for å slippe gjennom eller stoppe lys, slik at et bilde vises på skjermen.

Når det er veldig kaldt ute vil de flytende krystallene bli mer og mer tyktflytende – og ved ekstrem kulde vil du kunne oppleve at skjermbildet henger igjen litt. Normalt skal det ganske mye til før skjermen tar skade, men telefonen vil ikke fungere optimalt.

Skjermer av OLED-typen, som brukes i enkelte telefoner, er mindre følsomme for kulde siden de ikke inneholder flytende krystaller.

3. Ha med deg et nødbatteri

Litium-ion – og litium-polymer-batteriene som brukes i moderne telefoner tåler kulde ganske bra – men tappes raskere ved lave temperaturer.

Noen telefoner vil kunne skru seg av ved veldig lave temperaturer, selv om det er en god del strøm igjen på batteriet. På Iphone 6S har vi for eksempel opplevd at telefonen har skrudd seg av ved 30 prosent batteri, når den har vært i bruk over lengre tid i 15 minusgrader.

Et nødbatteri i lommen kan spare deg for mye frustrasjon når du bruker telefonen i kulden. Husk ladekabel! Og husk å lade opp nødbatteriet ...

4. Bruk headset med ledning

Det å prate i mobiltelefonen en typisk norsk vinter kan være en ganske kald opplevelse. Så hvis du ikke er en masochist som elsker neglesprett, er det lurt å bruke headset/ørepropper når du prater i telefonen.

Bluetooth-headset er imidlertid ikke en veldig god idé, siden batteriet i disse tappes raskt i kulden.

Bruk heller et headset med ledning, så kan du ha telefonen i en varm lomme mens du prater, og du slipper å bekymre deg for at headsettet skal gå tom for strøm.

5. Skru den av

Som nevnt innledningsvis kan mobiltelefonene oppbevares ved lavere temperaturer enn de er ment å skulle brukes i. En Iphone kan du for eksempel oppbevare helt ned til minus 20 grader, mens det ikke anbefales å bruke den ved under 0 grader.

Batteriet tappes raskt i kulden, og er du avhengig av å ha igjen litt strøm på telefonen for eksempel for å få vist frem togbilletten eller fordi du venter en viktig samtale senere på dagen, er det ingenting i veien for å skru av telefonen.

Vi overlevde faktisk helt fint vi som ble født før mobiltelefonen ble vanlig, og de aller fleste vil antagelig overleve en time eller to uten mobiltelefon også. Mobilsvar er jo oppfunnet, og Internett, Facebook og Snapchat er antagelig fortsatt der når du skrur på telefonen igjen senere.

Blir telefonen så kald at den begynner å oppføre seg merkelig, for eksempel ved at skjermen reagerer tregt, ville vi definitivt skrudd den av for å beskytte den.

Denne artikkelen ble første gang publisert 18. januar 2016.

