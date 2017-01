Slik slipper du å kjøpe DAB-radio

Saken oppdateres.

DAB eller nettradio? Svar i pollen nederst i saken!

Onsdag slukkes FM-nettet i Nordland. Tusenvis av FM-radioer blir ubrukelige. Nettradio på farten, som alternativ til FM-sendinger, har frem til det siste vært et for dårlig alternativ for mange av oss. Prisene har vært høye for datatrafikken. Dekningen har vært for dårlig.

Samtidig har DAB klart begrenset dekning i tunneler og utenfor allfarvei. Hytteeiere og bilister klager.

På grunn av lavere priser og mye bedre dekning, har nettradio de siste par årene seilt opp som et reelt alternativ for veldig mange. Aftenposten har kikket på alternativene til DAB. Og de er lettere tilgjengelig enn du kanskje tror:

4G overalt gjør nettradio mer aktuelt

Det viktigste som nå er i ferd med å skje, er at du snart ikke lenger vil se noe til 2G-dekning. Ja, du leste riktig. Hvis du overhodet har mobildekning der du lytter til radio, vil du i løpet av året ha 4G-dekning på nettene til både Telia og Telenor (Telia er allerede ferdig, Telenor har langt flere basestasjoner og blir ferdig i løpet av året).

Telenor hevder at de faktisk vil ha bedre dekning for mobilt bredbånd enn DAB-nettet får .

For bare ett år siden mente Telenor at mobilnettet ikke ville kunne tåle all trafikken som kan komme som følge av nettradio-bruk når FM blir skrudd av. Det har forandret seg. Slik sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor det nå:

– Kapasiteten vil være god nok med 4G, og det blir uansett ikke slik at alle velger å strømme radio. Når vi er ferdige med 4G-utbyggingen i hele mobilnettet vårt i løpet av 2017, vil vi dessuten ha en befolkningsdekning som er litt større enn DAB-nettet, sier Amundsen.

Sendingen på pause

Dekningssjef i Telia, Tommy Johansen, forteller at ren radiolytting ikke tar mye datakapasitet.

– Levende bilder krever mer data. Så at flere ønsker å lytte til radio via mobilnett kan vi pr. i dag ikke se at det vil belaste nettet på en måte at det vil slå negativt ut, sier Johansen.

Altså kan du trolig benytte mobilen som radio både i bilen og på hytta. Mens DAB bryter i mange tunneler, vil mobilnettet ofte holde gjennom tunnelen uten avbrudd.

I tillegg vil en nettradiostrøm oftest bare settes på pause ved et brudd, slik at du plukker opp der du slapp når du kommer ut. Dermed slipper du å glipp av viktig innhold på grunn av lange tunneler. Programmet tar bare litt lengre tid.

Men hva med prisen?

Den store ulempen for deg som lytter til nettradio på farten, er at trafikken ikke er kostnadsfri. Dermed må du betale for å lytte, selv om radiosendingene er gratis.

Problemet er at du også må betale for DAB, gjennom å kjøpe nye apparater som kan koste alt fra hundrelapper til tusenvis av kroner.

Her stenger FM-nettet Nordland: Alle: 11.01.2017 Trøndelag, Møre og Romsdal NRK: 08.02.2017 P4, Radio Norge, lokalradio: 21.04.2017 Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland NRK: 26.04.2017 P4, Radio Norge, lokalradio: 16.06.2017 Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder NRK: 21.06.2017 P4, Radio Norge, lokalradio: 15.09.2017 Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus NRK: 20.09.2017 P4, Radio Norge, lokalradio: 08.12.2017 Troms, Finnmark Alle: 13.12.2017

Og prisen for å strømme radio er slett ikke hva den var. Hvis du er opptatt av innhold pr. krone, kan du få hele 300 timer med NRKs radio i måneden (altså ti timer pr. dag) for et helt vanlig dataabonnement på 3GB til 200 kroner måneden. Spørsmålet er altså om det egentlig blir særlig ekstra utgifter i det hele tatt.

Slik lytter du billigst

Dette regneeksempelet er riktignok tatt til det ekstreme, der du lytter på den laveste kvaliteten av nettradio i såkalt AAC-format hos NRK (24 kbit/s). Disse direktestrømmene er å finne på denne siden (pass på at du velger den som har lavest kvalitet).

Hvis du synes den litt kryptiske siden virker kronglete, er det mye lettere å bruke en nettleser på mobilen og gå til radio.nrk.no. Velg den kanalen du vil, trykk på deleknappen og legg et bokmerke til hjemskjermen derfra. Slik har du lagret din favoritt som starter din egen radiokanal på mobilen, med et par trykk.

Hvor mye trafikk du bruker er faktisk ikke helt enkelt å finne ut av, heller ikke for Aftenposten. På radio.nrk.no er strømmene nemlig på både 32 og 64 kbit/s.

Begge disse hastighetene er også i bruk hvis du velger den laveste kvaliteten i NRK Radio-appen. Generelt gir NRK deg nemlig automatisk dobbelt så høy kvalitet på programposter du håndplukker selv, sammenlignet med direktestrømmer fra kanalene.

Forvirrende – NRK forbedrer

– Dette virker litt utydelig for brukeren, strømmesjef Nicolai Flesjø i NRK?

– Derfor vil vi snart gjøre det tydeligere for lytterne hva de faktisk bruker. Det skal både bli enklere å velge, og lettere å forstå hva forbruket blir. Dette jobber våre utviklere nå med, sier han.

Her er utstyret du trenger

Men hvordan finne veien gjennom et villnis av utstyr? Her er det du må vite, om du vil hoppe over DAB:

Mange har nok ikke tenkt over at de allerede har en radio i TV-en. De digitale TV-dekoderne har som regel radiokanaler innebygget. Har du for eksempel en parabol eller Riks-TV-antenne på hytta, kan det hende TV-en kan gi deg radio, selv om du er utenfor DAB-dekning.

Mange har også en eller annen form for strømmeløsning hjemme, enten via bluetooth, eller mer avanserte strømmeløsninger som Sonos. Alle disse kan kobles opp til dine favorittradiokanaler ganske enkelt.

Mobilen din er hjertet

En moderne mobil inneholder selvsagt allerede en nettradio. Det er avgjørende at du har 4G, men de aller fleste modeller i bruk i dag har allerede dette.

En ny Android-mobil med 4G er å få for ca. 1500 kroner og oppover (her er et eksempel – les om hvordan du kan bruke slike mobiler til å få mye billigere mobilt bredbånd her ).

De nyeste mobilene har faktisk så sterke høyttalere at de kan holde til å lytte til snakkeradio i bilen (men da kan du glemme all bass). De fleste vil ønske seg bedre lyd til musikk.

Nyere biler har allerede en bluetooth-tilkobling for bilen, og da er problemet allerede løst ved at du lytter til mobilens nettradio gjennom bilens høyttalere. Etter at du har paret bil og telefon én gang, vil de normalt pare seg automatisk når du setter deg inn.

Pass på når du kjører

Hvis du ikke har bluetooth eller kabeltilkobling i bilen, lar det hele seg enkelt løse med en batteridrevet bluetooth-høyttaler. Den kan du lett lade fra sigarettenneren. Pass på at du kjøper en som passer i flaskeholder eller andre lommer i bilen.

Vær klar over at du må legge opp en løsning som er svært enkel å bruke, slik at det ikke går ut over trafikksikkerheten. Det er lov å betjene en mobiltelefon for å lytte til musikk i bilen.

Men du skal ikke logge deg på mobilen og fikle med den mens du kjører. Det finnes fjernkontroller for lyden fra mobilen som monteres på rattet, hvis bilen din ikke har dette.

Ulempene finnes

Det er også noen ulemper med å bruke mobilen i stedet for en DAB-radio, både i bilen og andre steder.

– Fordelen med kringkasting, eller DAB, er tilgjengeligheten: Den har god dekning over hele landet, er gratis å bruke, og det er ubegrenset hvor mange som kan lytte samtidig, påpeker Ole Jørgen Torvmark, som er daglig leder i Digitalradio Norge.

En annen ulempe for brukeren er at det tar 3–4 par sekunder mer å skru på mobilen (Aftenposten har målt) og starte en radiokanal, enn å bare trykke på én knapp på DAB-radioen på kjøkkenbordet eller i bilen.

Løsning for hjemmebruk

Til hjemmebruk finnes det imidlertid en løsning. Bordradioer som er spesialbygget for nettradio har forhåndsinnstilte stasjoner bak en knapp, akkurat som en vanlig radio. Disse kan stilles inn på hvilken som helst kanal.

Du kan også enkelt omgjøre din eksisterende bordradio til en nettradio – så lenge den har en såkalt aux-inngang.

Bruk enten en bluetooth-adapter (best der det ikke er trådløst nett) til noen få hundrelapper, eller for eksempel en bitte liten strømmedings som Chromecast Audio (hvis det er trådløst nett i rommet).

Glem heller ikke at flere TV-tilbydere som Get og Canal Digital tilbyr radiokanaler via TV-dekoderen.

Den største fordelen

Mange vil mene at den aller største fordelen med å velge nettradio fremfor DAB, er at du kan høre på hva du vil når du vil.

Appen NRK Radio gir deg mange, mange tusen programmer å velge mellom til enhver tid, slik at du kan velte deg i dine favoritter så lenge du vil. Skulle disse bli oppbrukt, kan du jo se om en av de titusener av podkastene som finnes er noe for deg.