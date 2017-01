Som en Iphone 7 Plus til en fjerdedel av prisen – og med mye bedre batteritid

Saken oppdateres.

Stadig flere får øynene opp for billigere alternativer til toppmodeller når de skal kjøpe seg ny mobil, og for å sitere oss selv fra testen av Lenovo C2 Power : Med mindre du på død og liv må ha en epletelefon har det rett og slett aldri vært bedre å være mobilkjøper.

Det skyldes ikke bare at innovasjonene som først ble introdusert i toppmodellene drypper taktfast nedover i segmentene, men også at kinesiske mobilprodusenter har fått øynene opp for Norge.

Et av disse selskapene er Umi, og om det ikke sier deg noe er det ikke så rart. Umi-telefoner selges ikke i fysiske butikker i Norge, og produsenten har ikke et eget salgsapparat her til lands – i likhet med de fleste andre kinesiske aktører.

Derimot selges mange modeller i norske nettbutikker, og én av dem er Umi Plus.

Med Android 7.0 Nougat-oppdateringen på plass har Umi Plus stort sett vært et svært hyggelig bekjentskap. Ikke minst til prisen på cirka 2500 kroner.

Pass på! Dette er en mobiltelefon som ikke selges gjennom større forhandlere i Norge, i likhet med mange andre «Kina-mobiler». Telefonene vi tester kommer likevel fra norske leverandører, slik at vi kan være helt sikre på at programvaren virker som den skal uten å kreve mye arbeid. Prisene vi vurderer ut fra kan være vesentlig høyere enn de laveste i utlandet. Men det finnes vanligvis mange varianter av disse telefonene og en telefon kjøpt fra billigste nettbutikk utenfor Norge kan by på mye jobb for å få Google Play og lignende inn på telefonen. Vær klar over at enkelte nettverksteknologier kanskje ikke er støttet av telefoner som i første rekke ikke er laget for Europa.

En seriøs utfordrer selv til Iphone 7 Plus

Det aller første man legger merke til er utseendet. Her er det ikke spart på mye.

Til å være en telefon du kan kjøpe fire av til samme pris som én Iphone med like stor skjerm, er byggekvaliteten og designet latterlig godt. Metall er det foretrukne materialet, og andre stikkord er suveren vridningsstabilitet, avrundet 2,5D-glass på skjermen og unibody-design.

I det hele tatt snakker vi om en av de utvilsomt peneste telefonene i segmentet, om enn noe tykkere enn dyrere, sammenlignbare modeller. Vekten og tykkelsen kan imidlertid forsvares med et batteri på hele 4000 mAh på innsiden.

Dette gir Umi Plus godt over to dagers batteritid, selv ved ganske aktiv bruk. Og en superbruker med ekstremt krevende oppgaver skal trolig slite med å tømme Plus for strøm på kun én dag.

Legg til et av de mest omfattende batterisparesystemene på markedet og muligheten til å skru telefonen automatisk av og på, og du har en real arbeidshelt.

Skjermen er en 5,5-tommers LCD-variant på 1920 x 1080 piksler, levert av Sharp. Panelet er svært godt, og leverer farger og dynamikk du som regel må en del opp i pris for å se i denne typen skjermer. Dog, det er et godt stykke unna AMOLED-skjermen i for eksempel OnePlus 3 .

Desto viktigere er det at skjermens størrelse og oppløsning, samt designet og til og med navnet, gjør Plus til en nærmest selvsagt konkurrent til Iphone 7 Plus og Iphone 6S Plus .

Størrelsen og vekten er dessuten bitte litt mindre, selv om UMI Plus har lagt på seg litt over midjen. Husk også at du får både lynrask fingeravtrykksleser, tvillingblitz, hurtiglading via USB Type-C, en konfigurerbar funksjonsknapp og relativt ålreite høyttalere.

For inntil veldig kort tid siden ville dette vært helt utenkelig i en telefon til under 2500 kroner.

YTELSER: Her kan du se hvor godt Helio P10-prosessoren som sitter i Umi Plus yter.

... men ikke alt er bare fryd og gammen

Med dette virker det nærmest som om Umi har forsøkt å skreddersy en perfekt konkurrent til Apples telefon, og på mange måter har de klart det.

Takket være nesten ren Android og en relativt ålreit brikke med masse arbeidsminne på innsiden er det dessuten en kjapp opplevd ytelse som serveres.

Det er likevel et par små ting som plager oss. Først og fremst: Hvorfor har Umi installert en dypere USB Type-C-port enn det som er standarden?

Konsekvensen er at ingen andre ladere enn Umis egne sitter skikkelig fast, selv om de rett nok lader telefonen. Så mye for kompatibilitet og felles standarder. Når det er sagt, så er det jo bedre enn Apples proprietære Lightning-standard. Lader raskere gjør den også.

En annen ting er bunnknappene, der venstre kapasitive knapp fungerer som menyknapp – og å holde inne den fysiske hjemtasten åpner appveksleren. For tre generasjoner Android siden ville dette gitt mening, men i dagens Android-økosystem er det svært sjelden en dedikert menyknapp har noe for seg.

Et par (svært få) steder i menysystemet er det også god, gammeldags «chinglish» – altså dårlig oversatt kinesisk, både til norsk og engelsk – og funksjonsknappen fungerer ikke fra låseskjermen. Det gjør den mer eller mindre, vel, ubrukelig.

Konklusjon: Kun én reell konkurrent under 2500 kroner

Noen innvendinger til tross, det er ingen tvil om at Umi Plus er et svært, svært godt alternativ for deg som er på jakt etter en premium-telefon på lavbudsjett.

Pakken er ikke så ekstrem som den du får med Lenovo C2 Power , men det er heller ikke langt unna. Sammen med Motorola Moto G4 Plus konkurrerer Umi Plus beinhardt om annenplassen i kåringen «mest mobil for pengene», og det som burde avgjøre valget ditt faller mest av alt ned på to ting: design og kamera.

Mens G4 Plus har en design som kan frembringe ukvemsfølelser hos motejournalister, får du en fantastisk helhetsopplevelse, der spesielt kameraet utmerker seg som udiskutabelt best i klassen.

Umi Plus har motsatt problem. Her sitter designet som et skudd, og pakken ellers er omtrent tilsvarende god – foruten kameraet. Prisen tatt i betraktning er kameraet godt, men det er på langt nær like godt som i G4 Plus.

Du får ikke fulle manuelle innstillinger, og ingen laserfokus. I dårlig lys blir bildene oftere uskarpe, og hvitbalansen tenderer ofte mot et tydelig blåstikk.

Her kan du se bilder tatt med Umi Plus

På alle andre områder er Umi Plus helt i toppklasse prisen tatt i betraktning – men det er greit å ha i bakhodet at vi så vidt har begynt å snuse borti toppen av isfjellet hva angår kinesiske telefoner.

Umi Plus er et bevis på hva som kommer til å bli stadig mer tydelig i tiden fremover: At de tradisjonelle mobilprodusentene må ta seg skikkelig i nakkeskinnet for å kunne konkurrere med den kinesiske bølgen som er i ferd med å slå over oss.

Spesifikasjoner: Umi Plus

Størrelse: 15,5 x 7,5 x 0,88 cm

15,5 x 7,5 x 0,88 cm Vekt: 185 gram

185 gram Skjerm: 5,5 tommer, 1.920 x 1.080 piksler, 401 PPI, LTPS IPS LCD

5,5 tommer, 1.920 x 1.080 piksler, 401 PPI, LTPS IPS LCD Maskinvare: MediaTek Helio P10 (MT6755), 4 x Cortex-A53 @ 1,8 GHz + 4 x Cortex-A53 @ 1,2 GHz, Mali-T860 MP2 GPU, 4 GB minne (RAM)

MediaTek Helio P10 (MT6755), 4 x Cortex-A53 @ 1,8 GHz + 4 x Cortex-A53 @ 1,2 GHz, Mali-T860 MP2 GPU, 4 GB minne (RAM) Lagringsplass: 32 GB, minnekortplass

32 GB, minnekortplass Operativsystem: Android 7.0 Nougat, tilpasninger fra UMI

Android 7.0 Nougat, tilpasninger fra UMI Teknologi: G/LTE, fingeravtrykksleser, USB Type-C, funksjonsknapp, tvilling-SIM

G/LTE, fingeravtrykksleser, USB Type-C, funksjonsknapp, tvilling-SIM Kamera: 13 megapiksler hovedkamera, f/2,0, fasedeteksjon + 5 megapiksler frontkamera, f/2,0

13 megapiksler hovedkamera, f/2,0, fasedeteksjon + 5 megapiksler frontkamera, f/2,0 Batteri: 4000 mAh

4000 mAh Pris: Fra 2440 kroner

