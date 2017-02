Sonys nye toppmobil tar 960 bilder i sekundet

Saken oppdateres.

Mobilprodusentene har selvsagt fått med seg at vi knipser bilder med mobilen som aldri før, og at kamera- og billedkvalitet blir stadig viktigere for mange mobilkunder.

På verdens største mobilmesse World Mobil Congress (WMC) som i disse dager går av stabelen i Barcelona, har Sony lansert sin nye toppmodell Xperia XZ Premium. Utstyrt med et såkalt «Motion-eye»-kamera på 19 megapiksler skal den være i stand til å filme video med hele 960 bilderuter pr. sekund.

Resultatet blir ifølge Sony en fire ganger langsommere «slow motion»-effekt enn med andre smarttelefoner. Så kan man saktens spørre seg om nytteverdien...

Mange mobilkameraer sliter i dårlig lys. Sonys oppskrift for å fange mer lys, er å øke piksel-størrelsen med 19 prosent. Sammen med et nytt 25mm objektiv (f/2.0) skal det gi skarpere og mer detaljerte bilder selv i svakt lys.

Hvor godt det fungerer i praksis vil først en test avsløre, men konkurransen om den beste billedkvaliteten er tøff. En konkurranse som ikke blir mindre med Huaweis nye P10 som også ble sluppet på WMC, og ikke minst Samsung Galaxy S8 som debuterer i New York i slutten av mars. Og til høsten kommer Iphone 8 ...

Se Teknologimagasinets test av Googel Pixel og Huaweis kamerateknologi:

Kameraet kommer deg i forkjøpet

Sony gjør et poeng ut av det de kaller for «predictive capture», en teknologi som skal hindre at du går glipp av poteniselle blinkskudd.

Med kameraet aktivert, begynner det automatisk å lagre bilder i sensorens innebygde minne når det fanger opp en bevegelse. Allerede fra sekundet før du klikker på utløseren skal du få et utvalg av opptil fire bilder å velge mellom, hevder Sony.

Verdens første 4K HDR-skjerm

Sony lager som kjent også TV-er. Her er skjermer med High Dynamic Range (HDR) som gir økt kontrastomfang og mer smell i fargene, en av de store snakkisene. Kanskje ikke så rart at Sony nå tar med seg HDR-teknologien over i mobilene sine.

Den 5,5 tommer store skjermen som sitter i Xperia XZ Premium er verdens første 4K HDR-display i en smarttelefon. Så gjenstår det bokstavelig talt å se hvor stor effekt HDR-skjermen gir. Tilgangen på HDR-innhold er uansett beskjedent.

Verdt å nevne er også at XZ Premium har fått Snapdragons 835-prosessor under panseret,

Xperia XZ Premium lanseres i månedsskiftet mai/juni med en veiledende cirkapris på 7490 kroner.

Tekniske spesifikasjoner Xperia XZ Premium Operativsystem: Android 7.1 (Nougat)

Prosessor: Qualcomm Snapdragon 835-prosessor

Batteri: 3230 mAh

Vekt: 195 g

Dimensjoner: 156 x 77 x 7,9 mm

Skjerm: 5,5-tommers 4K HDR-skjerm

Hovedkamera: 19 MP Motion Eye™-kamera 1/2,3-tommers minnestakkbasert Exmor RS™-bildesensor for mobil. Pikselavstand 1,22 μm.

Frontkamera: 13 MP1/3,06-tommers Exmor RS™-bildesensor for mobil 22 mm vidvinkelobjektiv med F2,0

Ny i mellomklassen

Sony viste også frem den nye mellomklassemodellen Xperia XA1. Denne er utstyrt med et hovedkamera på hele 23 megapiksler og F2.0-linse.

Selve bildebrikken er like stor som den som sitter i storebror XZ premium, nærmere bestemt 1/2.3”, hvilket betyr at pikslene er mindre. Så gjenstår det å se hva det betyr for billedkvaliteten i dårlig lys.

Xperia XA1 lanseres i april med en veiledende cirkapris på 2999 kroner.

