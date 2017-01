Teknologimagasinet: Dette er det verste med Apple Airpods

Slik lager du en direktelenke til favorittprogrammet ditt på radio

I sendingen snakker vi om hvordan du enklest mulig kan lage en lenke direkte til favorittprogrammet ditt på radio.

Her er det du må vite:

NRKs radiotilbud på nett er delt i to. Det ene er et såkalt livebuffer som inneholder alt som er sendt på alle kanaler de siste tre timene. Det andre er et såkalt «on demand»-tilbud, der programmer blir lagt ut etter hvert.

Problemet er programmene ikke blir lagt ut på «on demand» før flere timer etter sending, noen ganger mange timer. Da er livebufferet godt å ha. Med dette i mente, kan du benytte deg av følgende oppskrift, som vi delvis har fått direkte fra NRK, og delvis har bearbeidet selv:

Case 1 – En app direkte til siste episode av ditt favorittprogram:

Dette passer best for programmer der det ikke er så farlig at du lytter noen timer eller dager etter sending. Du kan legge til hurtigvalg via en fast knapp på hjemskjermen. Men du må gå inn i mobilens nettleser (for eksempel Safari på Iphone) for å gjøre dette derfra. Det funker ikke fra appen NRK Radio:

Denne lenkestrukturen tar alltid deg til siste episode som er publisert av et program: https://radio.nrk.no/serie/p3morgen

Her erstatter du serienavnet ”p3morgen” med favoritten, for eksempel Ekko https://radio.nrk.no/serie/ekko eller Lørdagsrådet https://radio.nrk.no/serie/loerdagsraadet

Husk tittel som er tilpasset lenker med f.eks. aa i stedet for å og – for titler med flere ord; https://radio.nrk.no/serie/raae-og-osnes

På desktop kan du også sette parameteren;? autoplay=true

https://radio.nrk.no/serie/loerdagsraadet?autostart=true

Dermed er det bare ett klikk, og favorittprogrammet spiller av på et par sekunder. Men autostart virker bare på PC og Mac, og dessverre ikke på Ios eller Android enda. Derfor blir det to klikk for deg som vil bruke mobilen. NRK jobber med en ny avspiller som skal forbedre nettleseravspilling på både video og lyd på flere dingser, men den er ikke lansert enda.

Android avspilling i nettleser funker ikke, så her henviser NRK til applikasjonen NRK Radio i Google Play. Dyplenking håndteres ikke optimalt, så du får veldig forskjellig opplevelse alt etter om du har en Sony, LG, Huawei, Samsung etc. dings og hvilken Android versjon du er på.

Case 2 – Lenke inn til spesifikk tid i kanalen:

Det finnes, som nevnt i sendingen, faktisk en ukjent snarvei inn til en bestemt tidskode på en kanal i livebufferet. Dette fungerer så lenge sendingen du vil lytte til er sendt innenfor de siste ca. 2,5 timene:

https://radio.nrk.no/direkte/p2#start=19:00:00

https://radio.nrk.no/direkte/p1_hordaland#start=14:03:00

Formatet er altså direkte/kanal#start=tt:mm:ss

På web starter strømmen uten at du trenger å trykke play via nåværende flashplayer, men på iOS via Safari nettleser må du på klikke playknappen før der skjer noe.

NB – om du eksempelvis klikker på en lenke med tidskode start kl. 19:00:00 og klokken da er 16:35, blir du bare omdirigert til ”Live nå” kl. 16:35 på pågjeldende kanal.

Det rapporteres at også denne løsningen fungerer bedre på Ios enn på Android foreløpig.

På Ios er en avgjørende del av dette trikset at du må være kjapp, fordi lenken du har lagt inn automatisk blir omskrevet til noe du ikke har bruk for. Når du har limt inn koden til ditt favorittprogram øverst i nettleseren, trykker du med en gang på «Gå».

Deretter trykker du kjapt (slapp av, du rekker det) på dele-ikonet i midten nederst. Her velger du «Legg til på Hjem-skjerm» og gir så bokmerket du får opp navnet til favorittprogrammet ditt. Nå har du en favoritt på hjemskjermen som kan brukes som en hvilken som helst app. Du er bare to trykk unna å starte Nyhetsmorgen eller Dagsnytt Atten, selv om du er for sent ute til å få med deg starten på sendingen.

Nå håper vi bare NRK kan gjøre denne prosessen bitte litt enklere i neste runde.