Teknologimagasinet: Her er teknologien som fant ut at lakris er nydelig til påskelammet

Saken oppdateres.

Programleder Joacim har testet en nettside som komponerer de herligste retter basert på hvordan smakene passer sammen – helt nede på molekylnivå.

Da Joacim dekket teknologimessen South By Southwest, kom han i tillegg over et konsept som plasserer 16 mål åker inne i én container.

Man vil ifølge produsenten bruke vannet langt mer effektivt enn i konvensjonelt jordbruk. Det betyr også langt mindre energibruk og null bruk av sprøytemidler.

Vi ser også på ny teknologi for å dyrke kjøtt og melk helt uten at dyr må slaktes eller leve i fangenskap. Vil det slå an?

Slik lager du påskelam à la Joacim Det du trenger: Lam Flaskegresskar Ristede hasselnøtter Lakris Salat: Jordbær Chevre Ruccola Drikke: Sider Foodpairing sier dessverre ingenting om hvordan man tilberede maten. For Joacims del ble det derfor litt prøving og feiling før han kom frem til en god løsning. Han valgte lammekoteletter og stekte stykkene i pannen. Etter først å ha brukt for mye lakris- og hasselnøtter sammen med kjøttet, justerte han ned mengden og brukte nøttene og lakris med varsom hånd som krydder. Det fungerte bra, men for å få krydderet til å feste seg til kjøttet, brukte han en skje honning i pannen. Flaskegresskaret skrelles og kuttes i skiver før det stekes i ovnen. Jordbær, rucola og chèvre viste seg også å være en svært god salat. PS: Hvis noen tester denne påskelamvarianten i løpet av påsken, send oss gjerne en vurdering av kombinasjonen på vår Facebook-side.

Tid er penger. Derfor tror Per Kristian at vi kommer til å se en dramatisk rasjonalisering på kjøkkenet. Han har sett på kjøkkenassistenter, noen betraktelig mer futuristiske enn andre.

Helt til slutt klarte ikke Per Kristian å la være å snakke om nysatsingen til Sonos. Selskapet har akkurat kommet på markedet med en original høyttaler som fungerer som en tynn plate som TV-en kan stå på, men som likevel kan levere den bassen moderne TV-apparater mangler.

Du kan også høre Teknologimagasinet som podkast: