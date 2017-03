Teknologimagasinet: Nå kommer nye lynladere, men den passer ikke elbilen du får i butikken i dag

Saken oppdateres.

Joacim Lund vikarierer denne uken som programleder i Teknologimagasinet. Heldigvis har han akkurat kommet tilbake fra Texas. Derfra har han med seg nyheter fra en av verdens viktigste teknologikonferanser, South by Southwest.

Kort oppsummert: Tidligere handlet messen mye om rent tekniske. I år var fokus mer på hva og hvordan teknologien påvirker samfunnet.

En het potet i den sammenhengen er helseteknologi.

Er dette «The end of disability»?

Vi har også testet Surface Book. Den er Microsofts første laptop, og selskapets første seriøse forsøk på å bli minst like gode som Apple på å lage maskinvare. De lykkes langt på vei – men ikke med alt.

Etter at programleder Per Kristian Bjørkeng har brukt (litt for) mange timer på Zelda og endelig har fått testet flerspillerdelen, oppsummerer vi også hvorfor Nintendo Switch blir en suksess.

Til slutt har vi også fått med oss Norges første 5G-demo, og forklarer hvorfor fremtidens mobilnett blir fundamentalt annerledes enn generasjonene vi har hatt i lommen til nå.

Merk: I sendingen sliter Per Kristian med å skille skjermen fra tastaturet på Surface Book. Det viste seg i etterkant at motoren som skiller skjerm og tastatur krever ca. 10 prosent strøm for å virke. Etter opplading virket den igjen.

Du kan også høre teknologimagasinet som podkast: