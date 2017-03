Teknologimagasinet: Nå kommer sensorene som varsler om døren brytes opp eller fryseren er varm.

Saken oppdateres.

I denne ukens utgave av Teknologimagasinet har vi testet to millimeter tykke sensorer, som koblet til telefonen gir deg helt nye muligheter.

Per Kristian går så langt at han kaller det norske produktet en revolusjon.

Teknologimagasinets Per Kristian kom med en solid anbefaling av Apples airpods, et produkt han mente kom til å forandre livet hans. Etter nye oppdateringer på telefonen, er han ikke like sikker lenger.

I sendingen kan du se hvorfor han nå trekker anbefalingen av Airpods.

Joacim er også i tvil om hvordan han liker Facebook stories-funksjonen og lurer på når it's learning får bildefunksjon med morsomme filter.

Vi har også fått en sniktitt på hvordan Gets nye tv-tilbud fungerer i praksis. For mens lineær tv er på vei ut, lanserer Gets forsøk på å holde på kundene den 1. april.