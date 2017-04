Telefonsvindling: – Forfalskningen av numrene gjør det ekstra vanskelig og utfordrende

Saken oppdateres.

Har du noen gang opplevd å bli ringt opp av «Microsoft»? Det er du ikke alene om. Falske PC-hjelpere ringer og utgir seg for å være fra Microsoft. Svindlernes mål er å få tak i pin-koder og passord for å komme inn på PC-en din.

Nå er det blitt vanskeligere å se om det er svindlere som ringer deg.

– Microsoft ville aldri ha ringt deg på den måten. Da må du ha sendt en henvendelse til dem, og da skal de oppgi en referanse, sier Vidar Sandland, seniorrådgiver i NorSIS.

Numrene de ringer fra starter ofte på +44, men nå har svindlerne blitt enda sleipere. Telefonsvindleren kan ringe fra nødnummer eller fra et norsk nummer.

Det er mange nordmenn som er blitt lurt, erfarer Sandland.

– Du kan egentlig ikke se på nummeret lenger, siden de bytter nummer og de kan ringe fra et norsk nummer. Når du først har tatt telefonen bør du høre hva de har å si og hvilket firma de kommer fra. Ber de deg om å gjøre noe, må du legge på med en gang.

Ikke gjør noe på PC-en

Det er ikke så farlig om du svarer på oppringningen. Svindelen starter først hvis du gir fra deg kredittopplysninger eller gjør noe de ber deg om på PC-en, forteller Sandland.

– Du taper ingenting på å svare dem. Svindlerne er ute etter pengene dine. Det er veldig lett å forstå hvem som er svindlere og ikke, mener han.

Svindlere spiller på tre faktorer: frykt, tillit eller fristelser. Gjerne en kombinasjon av disse, ifølge NorSIS .

Telekommunikasjonen i USA, Federal Communications Commission (FCC), advarer mot en ny type svindel, skriver den britiske nettavisen Independent.

Om noen ringer deg og sier «hører du meg», bør du legge på med en gang. Når du svarer «ja», har svindlerne fått din stemmesignatur. Da kan de bruke stemmen til å redigere en falsk muntlig kontrakt med deg.

– Vi har ingen indikasjon på at denne svindelen benyttes i Norge enda. Det er viktig å være forberedt om den skulle komme. Faren er foreløpig liten, sier Sandland.

Kan koste deg mye

Får du et ubesvart anrop fra et ukjent utenlandsk nummer, bør du aldri ringe opp igjen.

– Vi har andre typer varianter av telefonsvindling. De kan ringe deg kort og så legge på. Ringer du tilbake kan du bli koblet på opp mot et overtaksert nummer som koster veldig mye, sier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukerombudet.

Teleoperatørene har jobbet med sperringer for å blokkere Microsoft-svindlere, men det har vært vanskelig.

– Forfalskningen av numrene gjør det ekstra vanskelig og utfordrende. Har du en smarttelefon kan du legge inn en sperring, men de bytter telefonnummer hele tiden, sier han.

– Sperret mer enn to og en halv millioner verifiserte telefonsvindelanrop

Telenor Norge får mange henvendelser fra kunder som har fått en telefon fra svindlere. Oppdager du at noen har misbrukt nummeret ditt, må du kontakte din telefonleverandør.

– De fleste smarttelefonene i dag kan sperre anrop fra plagsomme numre, og det finnes gratisapper som tilbyr det samme. Telenors sikkerhetsmiljø sperret mer enn to og en halv millioner verifiserte telefonsvindelanrop i fjor, sier Thomas Kopperud, sikkerhetsrådgiver i Telenor Norge.

Videre forteller han at det sparer mange for plagsomme samtaler og svindelforsøk, men at det er vanskelig å holde alle svindlerne unna.

– Selv om vi blokkerer nummeret kan de endre avsendernummeret til et annet. Vi ser ofte at de bruker en hel nummerserie til samme svindel, sier Kopperud.