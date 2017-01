Telenors WiFi-tale kan gi dårlig talekvalitet

Fakta om WiFi-tale

• WiFi Tale sikrer at kunder kan ringe og sende SMS på vanlig måte over WiFi-nett i Norge. Du trenger ikke laste ned noen app for å bruke tjenesten.

• Tilgang til WiFi gir tilgang til mobilnettet, selv uten mobildekning.

• WiFi-tale fungerer i utgangspunktet på hvilket som helst WiFi-nett og bredbåndsforbindelse, uavhengig av hvilken bredbåndsleverandør som leverer forbindelsen der du oppholder deg.

Kilde: Telenor