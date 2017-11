Test av Iphone X: – FaceID føles som et tilbakeskritt

Saken oppdateres.

Iphone X kom i butikkene i dag, og jeg har rukket å bruke den intenst i noen timer. Den svære skjermen er bare litt større enn den mye mindre skjermen på den velkjente, medium store Iphone 8.

For å få plass til sin nye, kjempehøye skjerm har Apple måttet fjerne hjemknappen. I stedet for å trykke deg hjem, sveiper du nå opp fra bunnen. Dette ble jeg vant til nesten umiddelbart.

Verre er det med FaceID. Denne funksjonen for ansiktsgjenkjenning skal erstatte fingeravtrykksleseren TouchID helt, en funksjon som har vært innebygget i hjemknappen.

50–150 ganger hver dag logger vi oss inn på telefonen. TouchID fungerer nå så godt at mange av oss nok har glemt at vi gjør det ustanselig. Men jeg skal love deg at du vil merke deg det når funksjonen ikke virker.

Skal være tryggere, men...

FaceID finnes bare på den nye og kostbare Iphone X (11.000 kroner, takk). Apple oppgir at FaceID, som baserer seg på flere nye og eksotiske sensorer, er mye tryggere enn TouchID.

Det er ingen tvil om at FaceID er milevis bedre enn konkurrenten Samsungs versjon på deres S8. Den er i praksis er helt ubrukelig for en som har noe så ordinært som briller.

FaceID, derimot, fungerer både med og uten briller på samme person. Den virker i sterkt sollys og i stummende mørke, faktisk.

Problemet er at det ikke virker hele tiden, slik TouchID gjør. Jeg vil anslå at den ikke virker umiddelbart i cirka fem–ti prosent av tilfellene på mitt ansikt. I direkte motlys med sterk sol (som riktignok ikke opptrer særlig ofte på denne tiden av året) får den store problemer og klarer ikke logge meg på i det hele tatt.

I tillegg har Apple lagt inn en ekstra operasjon for innlogging. Du må først vekke telefonen (dette er veldig enkelt, du bare berører skjermen med fingeren), og så må du sveipe opp. Tidligere var dette gjort i én operasjon.

Virker ikke liggende

Heldigvis går det kjapt å gjøre disse to tingene, og du venner deg nok raskt til at det trengs.

Verre er det at du ikke kan la mobilen ligge på bordet foran deg uten å måtte logge deg på manuelt. Ja, det er sant, FaceID virker ikke om du har telefonen liggende på pulten ved siden av tastaturet. Den virker bare litt på skrå i forhold til skjermen, og derfor må du se nokså rett på den.

Det er ikke noe problem i vanlig bruk når den ikke ligger på en flate, men akkurat på bordet blir det et stort problem. Det hjelper absolutt ikke at telefonen venter i tre sekunder før den viser deg pinkoden som reserveløsning.

Her må det sies at mange av de skarpeste konkurrentene ikke har bedre løsninger. Også Googles kritikerroste Pixel 8 krever at du løster den fra pulten. Den som derimot ikke gjør det, er Apples egen Iphone 8, som attpåtil er over 3000 kroner billigere.

Jeg spår en kraftig økning i salget av ulike holdere til pulten som holder telefonen på skrå, sånn at du ikke trenger å tenke på dette. Det er jo en enkel løsning for den som likevel vil gå i butikken.

Blir en svær hit

Når du først kommer inn på telefonen, er det nemlig veldig mye å glede seg over. Førsteinntrykket av FaceID er tross alt en detalj blant de mange funksjonene, og får meg ikke til å tvile på at Apples nye baby blir en svær hit. Det kommer jeg tilbake til i en større test i Teknologimagasinet.

Teknologien i denne telefonen er virkelig imponerende, også for den som kjenner konkurrentene.

Likevel er jeg ikke i tvil om at de mange som nå kommer til å punge ut med 3000 kroner ekstra for å få det aller råeste som finnes av håndholdt teknologi kommer til å føle FaceID som et aldri så lite tilbakeskritt i hverdagen.