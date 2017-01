Ti teknonyheter som vil prege 2017

Saken oppdateres.

Mobilbetaling tar over på nett

2017 blir året hvor tasting av kredittkortnumre endelig blir håpløst gammeldags.

Vipps har allerede begynt å lykkes i de første nettbutikkene med langt kjappere betaling enn vi er vant til. Konkurrenten mCash har nå også lansert et spesialtastatur for betaling til iOS og Android. Det lar deg betale inne i Messenger, SMS, Snapchat eller hva det skal være – uten å åpne en egen app som hos Vipps.

Stadig flere vil også begynne å få tilsendt elektroniske kvitteringer på mobilen via Storebox. Jeg sender herved en takk til alle butikker som kaster seg på, og lar meg slippe å ta vare på og lete etter papirkvitteringer.

Stemmebruk til hjemmebruk

Stemmeaktiverte assistenter som Apples Siri er en av teknogigantenes aller heteste satsinger nå. Amazons suksess Alexa kommer kanskje ikke til Norge i 2017 heller. Men mye tyder på at Google Assistant, i form av høyttaleren Google Home, er på vei også til norske brukere.

Google Home tar imot stemmekommandoer fra deg og snakker videre med andre ting i huset, som smarte lys og stereoanlegget ditt. Nå åpnes plattformen (som bare er lansert i USA) også for andre utviklere. Dermed vil du snart kunne bestille melk eller be om å høre en podkast, bare ved å snakke ut i rommet til de langtrekkende mikrofonene.

Nokså troverdige rapporter vil ha det til at også Apple jobber med en lignende «hjemmehøyttaler» . Jeg er også spent på hva Samsung har i ermet, når selskapet lanserer sin nye AI-assistent. Det skjer trolig på senvinteren, samtidig med lanseringen av den nye toppmodellen S8.

Spørsmålet er hvor god kvaliteten blir på norsk. Amazons Alexa har allerede vist at tjenestene er gode nok på engelsk til at de kan bli svært populære, med mange millioner solgte enheter.

Apper for hjemlevering

Dronelevering og selvkjørende biler forblir nok for det meste i fremtiden også i 2017, men apper som tillater stadig mer hjemlevering vil øke i popularitet.

I Oslo kan mange allerede få hjemlevert en del matvarer gratis via appen Brødboksen.

Sykkelbud-appen Foodora har hatt et stort gjennombrudd sentralt i Oslo i 2016, og vil trolig utvide og dekke større områder. I stedet for å tilby deg en liste over spisesteder du kan bestille fra, viser denne appen deg bare fristende retter som typisk er under en halvtime dørstokken din.

Uber Eats har lovet en lignende app, med gratis levering av takeaway-mat i Oslo «snart».

Blodsukkermåling i wearables?

I løpet av året kan det hende at myndighetene vil godkjenne kontinuerlig blodsukkermåling for diabetikere – bare ved hjelp av et litt tykt klistremerke på armen.

Tjenesten Freestyle Libre er allerede godkjent i Sverige og resten av EU.

Konkurrenter som Glucowise er også på vei. Smartklokker får stadig nye funksjoner og kommer enda tettere under huden på oss. Kanskje lanseres den første smartklokken som kan måle blodsukkeret også hos friske i løpet av 2017?

Mobiler med enda større skjerm

Det siste året har flere gjennombrudd gjort det mulig å ta sensorene og høyttalerne som i dag ligger over og under mobilskjermen og gjemme dem under skjermen og glasset. Voksende kinesiske konkurrenter som Xiaomi har allerede vist at det er mulig.

Selskapet Synaptics har også lansert en fingeravtrykkssensor som kan lese fingeravtrykket ditt gjennom glass.

Dermed ligger det an til mobiler med skjermer som dekker nesten hele fronten av telefonen i løpet av året. Ifølge Bloomberg kommer Samsung med en slik design allerede i sin nye toppmodell S8 til våren.

Selvkjørende kjøretøyer

Like før jul la samferdselsministeren frem forslag som å tillate uttesting av helt selvkjørende biler i Norge (altså biler uten ansvarlig fører).

Mot slutten av året kommer etter planen Tesla Model 3 på markedet. Interiøret i bilen skal se ut «som et romskip», ifølge Elon Musk. Den skal også på sikt kunne kjøre helt på egen hånd.

Eieren skal til og med kunne leie den ut uten å være til stede – som en slags helautomatisk drosje. Nødvendig, endelig tillatelse til ordinær drift i trafikken kommer neppe i løpet av året. Men det er fullt mulig at testingen starter.

Lengre rekkevidde for elbiler

2017 blir året da de første «vanlige» elbilene får rekkevidde som strekker seg mot bensinbilen. Opel Ampera-e er først ut med over 500 km rekkevidde (i praktisk bruk blir den helt sikkert lavere) i en bil som ellers får helt «normal» pris (299.000 kroner).

Batteriet blir nesten tre ganger så kraftig som i populære e-Golfer fra 2015.

Tesla Model 3 vil også legge seg i omtrent samme leie for rekkevidde og pris, men kommer ikke like raskt på markedet.

Nintendo tilbake med Switch

På dataspillfronten er de største forventningene knyttet til Nintendo Switch, som har slitt med å gjøre seg gjeldende for fullt med sin nåværende konsoll Wii U.

Til våren lanserer selskapet som den første av de store produsentene en konsoll som både skal kunne stå under den store TV-en og kan tas med på farten. Den er også innovativ fordi håndkontrollen på sidene både kan tas av og brukes av flere.

De siste detaljene skal avsløres 13. januar. Da får vi også vite om den også kan levere grafikk i samme liga som Playstation og Xbox (ikke forvent altfor mye, den skal tross alt kunne gå på batteri).

Xbox blir ny

På spillfronten er jeg også spent på Project Scorpio fra Microsoft. Dette blir en kraftig oppgradert utgave av Xbox One – angivelig «tidenes kraftigste konsoll». Mye tyder på at dette blir kongen på haugen blant konsollene grafikkmessig, og at den også blir kraftigere enn den nylig lanserte Playstation 4 Pro.

På papiret kan den i hvert fall gjøre bortimot 50 prosent flere kalkulasjoner i sekundet. Den blir også den første konsollen fra Microsoft som kan kobles til et virtual reality-visir.

Mesh for hjemmenettverket

Alle som bor i en bolig over ca. 140 kvadratmeter, eller som har flere etasjer, vet hvor vanskelig det kan være å få god dekning av trådløst nettverk over det hele. I USA har flere leverandører i det siste kommet på markedet med såkalt mesh-nettverk for hjemmebruk.

I 2017 kommer trolig Google WiFi til Norge. Dette hjemmenettverket virker på samme måte som store bedriftsnettverk, der du kan være overalt og alltid ha høy fart. Du trenger ikke tenke på å skifte mellom ulike basestasjoner. Til nå har slike nettverk vært så kompliserte at de må driftes av profesjonelle, men Google lover at alle nå skal kunne klare det med en app på mobilen.

At familiens sjefer blir i stand til å utelukke visse av barnas enheter når det er leggetid, kan også være populært. Tidlige tester er positive. Vi kommer til å sjekke om selskapet holder hva det lover når enhetene kommer hit til lands.