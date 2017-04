Titter du på mobiltelefonen hele tiden? Da kan det være lurt å følge disse rådene

Saken oppdateres.

Mange opplever at vi ser for mye ned i mobiltelefonen . Mobilen er en tidstyv, vi har med den overalt: Vi går med den i hånden, har den i bukselommen, i jakken eller i vesken.

Vi har snakket med Line Lervik-Olsen og Håkon Hauge Johnsen. Begge har kunnskap om mobiltelefon og avhengighet. Han er avdelingsleder og psykologspesialist i Blå Kors Kompasset i Sandnes. Hun er professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI.

Ekspertene gir sine beste tips for å unngå mobilavhengighet og hvordan du får tilbake kontrollen.

Ekspertene Line Lervik-Olsen Utdanning: Doktorgrad i markedsføring fra Handelshøyskolen BI. Jobber som: Professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI og tilknyttet Center for Service Innovation ved Norges Handelshøyskole. Håkon Hauge Johnsen Utdanning: Studerte ved Universitet i Bergen Jobber som: Avdelingsleder og psykologspesialist i Blå Kors Kompasset i Sandnes

1. Hvorfor blir noen mobilavhengig?

– Enkelte vil hevde at mobilavhengighet ikke er en diagnose, men mange har nok en overdreven bruk av internett og mobil. Det er tilgjengeligheten som gjør at vi bruker mobiltelefonen så mye. Vi er kanskje avhengige av funksjonene som er på mobiltelefonen, utløst av at vi hele tiden får påminnelser og varsler fra ulike apper om tilbud eller andre ting, sier Line Lervik-Olsen.

Hun mener at ungdom virker flinkere enn de voksne til å legge bort mobiltelefonen.

– Noen skoler har innført mobilhotell, der elevene legger mobilen i en skuff. Voksne må bli flinkere til å legge bort mobilen når de for eksempel skal spise middag. Hvis man ikke gjør det, kan ungdommene ta uvanen til seg.

Hun mener det er lurt å gjøre ulike tiltak for å minske mobil- og internettbruken. Du kan samle inn mobilene hvis du skal ha jentekveld eller gjøre andre sosiale ting.

Psykolog Håkon Hauge Johnsen tror det er mange som bruker mobilen mye uten at det utgjør et problem. Men for noen blir en problematisk avhengighet.

– Mobilavhengighet er som andre avhengigheter, kjennetegnet av en tvangsmessig bruk som er vanskelig å kontrollere. Den virker negativt inn på relasjonene vi inngår i og går ut over de gjøremålene vi egentlig skulle ha gjort.

– Ved en slik avhengighet kan bruken også ha en negativ innvirkning på døgnrytme og søvn. Hvis du kjenner deg igjen i dette, ikke lykkes med å redusere mobilbruken, eller fraværet av mobilen gjør deg stresset, urolig eller irritabel, kan du si at du er mobilavhengig, sier Johnsen.

2. Hvorfor betyr mobilen så mye for oss?

– Hele livet vårt er på mobilen. Der har vi apper, TV og nettverket vårt. Vi har så mange muligheter, og vi er tilknyttet resten av verden. Mobiltelefonen samler alt på ett sted, sier Lervik-Olsen.

Johnsen sier at mobilen har flere funksjoner for oss i hverdagen.

– Den hjelper oss å holde kontakten med venner og familie. Vi mennesker er sosiale vesener. For være en del av våre sosiale fellesskap er mobilen et nyttig verktøy, sier Johnsen.

3. Hva kan man gjøre hvis man er blitt avhengig?

– Vi ser i dag at vi er blitt mer bevisste på mobilbruken vår. Men er du for mye på mobilen, finnes det ulike apper som kan redusere mobilbruken. Vi må huske å legge bort mobiltelefonen.

Symptomer på avhengighet er at man kan bli deprimert når man må legge bort mobiltelefonen, eller at man får abstinenser, påpeker hun.

– Jeg tror det er lurt å lage en plan for mobil- og internettbruken din. Se på appene du har og tenk over: «Bruker jeg denne appen?» Hvis svaret er nei, sletter du den. Da reduserer du overdreven bruk og minsker sjansen for å bli avhengig av funksjonene.

Snakk med venner og familie om hva som er grei mobilbruk og hvordan dere vil ha det sammen. Har man et bevisst forhold til egen bruk av mobil, vil det være god forebygging av problematisk mobilavhengighet, mener psykologen.

– Er du avhengig av mobiltelefonen på den problematiske måten og det gir deg problemer i hverdagen, vil du kanskje endre det. Det å erkjenne at du har et problem, kan være de første skrittene ut av avhengigheten.

– Allier deg med venner, familie eller andre som vil bli glade om avhengigheten blir mindre. Jobb deretter mot målet ditt. Endringsarbeid er som regel hardt arbeid. Vær derfor tålmodig og grei med deg selv i prosessen. Om dette ikke lykkes, kan du snakke med noen som er gode å hjelpe til med adferdsendring, sier Johnsen.

4. Hvorfor ikke sjekke mobilen mens du er med venner?

– Det kan gi et helt feil bilde av deg. Du kan virke uinteressert i vennene dine, selv om du er fysisk til stede. Det kan fremme en slags følelse av ensomhet og det kan virke som du ikke er til stede mentalt for vennene dine. Jeg tror vi er godt på vei til å unngå slike situasjoner og er blitt flinkere til å legge bort mobilen i sosiale sammenhenger.

Johnsen sier det kan være mange grunner til at mobilen sjekkes hyppig.

– Kanskje det akkurat denne dagen var gode grunner til å følge ekstra med? Likevel vil det at du retter oppmerksomheten bort fra dine venner oppleves som at noe annet er viktigere enn dem. Du vil oppleves mer distansert og fraværende. Det er på ingen måte smøring i samhandlingsmaskineriet.

5. Bør man være bekymret for utviklingen av mobilbruken i samfunnet vårt?

– Nei, det tror jeg ikke. Det viktigste er at vi må unngå den overdrevne bruken av internett og mobil til daglig. Det er den som gjør at man kan bli avhengig. Den sterkeste driveren av vår mobilbruk er frykten for å gå glipp av noe. Når det kommer til stykket, er det kanskje ikke så farlig om vi gjør nettopp det, sier Lervik-Olsen.

Psykolog Johnsen mener det er noen aspekter ved mobilbruken som gir grunn til bekymring.

– For et lite barn er blikk-kontakt, delt oppmerksomhet og samhandling med sine omsorgspersoner utrolig viktig for barnets utvikling. Aktiv mobilbruk kan fort forstyrre det. Jeg blir bekymret når jeg ser småbarnsforeldre rette fokuset mot mobilen i situasjoner hvor blikket burde vært rettet mot barnet, sier Johnsen.