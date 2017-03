Vanskelig å huske alle passordene? Fortvil ikke, her er eksperttipsene

Saken oppdateres.

Stadig mer av livet vårt foregår på nettet. Du får ikke vært lenge online før passord må oppgis.

– De fleste online-tjenester krever et passord. Det blir som nøkkelen til hele livet ditt, mener Hans Marius Tessem. Han er seniorrådgiver i NorSIS, Norsk senter for informasjonssikring.

Bruker du de samme passordene overalt, vil hackerne utnytte det.

– De fleste bruker samme passord overalt. En vanlig henvendelse til oss er brukere som har fått sin Facebook-konto hacket. Da spør vi om vedkommende også har fått e-posten sin hacket. Svaret er ofte ja, sier Tessem.

En vanlig svindelmetode er å lage falske tjenester der du må logge deg inn og på den måten gi fra deg passordet. Deretter prøves passordet ditt på ulike tjenester.

Slik lager du det perfekte passordet

Har du for mange passord som du sliter med å huske? Fortvil ikke. Seniorrådgiver Tessem har en huskeregel.

– Et passord bør inneholde store bokstaver, små bokstaver og tall. Jo mer komplisert det er desto vanskeligere er det å knekke det. Et eksempel på et passord som er bra er «Lisa gikk til skolen123».

For å gjøre det enda vanskeligere kan du ta inn tjenesten du bruker, for eksempel «Lisa gikk til Google123» eller «Lisa gikk til Facebook123». På den måten skifter du passordet fra tjeneste til tjeneste.

Slik øker du sikkerheten

Et viktig tiltak som er blitt gjort for å øke sikkerheten rundt passordet, er totrinns pålogging, mener Tessem.

– Når du for eksempel skal logge deg inn på nettbanken, trenger du to ting. Du trenger passordet ditt og mobilen/kodebrikke. Da har du to faktorer som du trenger for å logge deg inn. Dette gjør det veldig vanskelig for noen som ønsker å bryte seg inn på din konto. Denne typen pålogging blir tilbudt på flere steder. Har du mulighet til å benytte deg av det, er det noe vi anbefaler at du gjør, sier Tessem.

Verdens mest brukte passord i fjor 123456 123456789 qwerty 12345678 111111 1234567890 1234567 password 123123 987654321 Kilde: Blog.keepersecurity.com

– Unike passord er en viktig fordel

Et passord bidrar til å identifisere oss ovenfor en tjeneste. Et råd er at du bør ha ett passord per tjeneste du bruker, mener Roar Thon. Han er fagdirektør i Sikkerhetskultur i NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet).

– Dersom du bruker det samme passordet på ti ulike tjenester og en av dem blir hacket, står også de andre tjenestene i fare. Unike passord er en viktig fordeling av risiko. Dersom en tjeneste blir hacket, er det kun den tjenesten du må bekymre deg over, sier Thon.

– Hvor ofte bør man bytte passord?

– Noen mener at vi ikke bør bytte passord i det hele tatt. Regelen om å bytte passord har nok utgangspunkt i at altfor mange har benyttet seg av det samme passordet på andre tjenester, slik at risikoen er høy for at utenforstående har fått tak i passordet. Mistenker du at passordet er på avveie, bør du bytte så raskt som mulig, forteller han.

Og ja, det er lov å skrive ned passordene

Å oppbevare passordene sine kan være lurt. I fjor rådet NSM privatpersoner til å skrive ned passordene sine .

– Det kan gjøre det lettere for folk å bruke unike passord. Lag din egen passordliste med penn og papir. Listen skal du beskytte som et verdipapir.

Den vanligste feilen nordmenn gjør er å ha det samme passordet overalt.

– Den største svakheten er nok at vi gjør det enkelt for oss selv ved å bare ha ett eller to passord som vi bruker på det meste, sier fagdirektøren i NSM.