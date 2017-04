Vet du hva disse betyr på Snapchat?

Saken oppdateres.

Har du hørt om trofésamlingen på Snapchat? Det er en liste over de ulike emojiene du kan låse opp.

I samlingen kan du se hva du har gjort for å åpne dem, men ikke hva du må gjøre for å låse de resterende opp.

Du kan se en liste over de ulike emojiene og betydningen nederst i saken.

Jill Walker Rettberg, som er professor på digital kultur på Universitet i Bergen, mener trofésamlingen på Snapchat er et klassisk spill der man må oppnå ulike mål.

– Det kan være en måte å få til høyere engasjement. Du legger ikke merke til trofésamlingen din ved mindre du går inn på den. De ulåste trofeene blir en spenning, for du vet ikke hva du må gjøre for å låse opp de neste, sier professoren.

Vil beholde brukeren

Har du låst opp alle trofeene bruker du Snapchat mye, mener Rettberg.

Selv har hun 14 trofeer. Hun mener at trofésamlingen er en måte Snapchat beholder folk i sitt univers.

– Det blir som et spill hvor man vil beholde brukeren. Dette gjelder ikke bare på Snapchat, vi kjenner det igjen fra andre onlinespill. De vil lokke oss til å gjøre ting, bli værende, sier professoren.

Digitale belønninger

Hans-Petter Nygård-Hansen, som er kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsbyrået KommFrem, mener slike trofeer ikke representerer noe nytt.

– Slike elementer kjenner vi igjen fra det virkelige liv, gjerne i form av stjerner på uniformer eller pins på OL-capser. Trofeer eller stickers er digitale belønninger som viser at du har mestret noe og kommet lenger enn andre.

Nygård-Hansen har stor sans for elementer der du blir belønnet for hvordan du bruker et sosialt nettverk eller spill. Han erfarer at troféjakten på Snapchat ikke har vært det store – hverken blant de yngre eller eldre.

– Nå er det hvor mange dager på rad du og dine venner har sendt hverandre Snapchat-meldinger som gjelder.

– Får deg til å komme tilbake

Trofésamlingen på Snapchat skaper en konkurranse som motiverer andre til å konkurrere mot deg. Snapchat vil ikke miste deg som bruker og samlingen kan bidra til å rekruttere nye brukere, mener han.

– Du er veldig ivrig om du har låst opp alle trofeene på Snapchat. Da er du best. Jeg har ikke sett på mine trofeer siden jeg registrerte meg på Snapchat. I dag besitter jeg 11 trofeer. Det er nok mange som ikke er klar over at Snapchat har en trofésamling.

– Bruker vi for mye tid på sosiale medier?

– De unge bruker mindre tid på å være passive foran en TV-skjerm i dag. Det synes jeg er bra. Jeg vil heller se ungdom være aktive i et sosialt nettverk hvor de skaper, formidler og kommuniserer med hverandre, fremfor at de ligger passive i sofaen foran en lineær TV-skjerm. Når det er sagt, er det altfor mange i dag som bruker sosiale medier til å spre falske nyheter, løgner, trusler og hat. Mange bruker sin energi på å tappe andre for energi. Mobbing og trolling et økende problem. Det er et samfunnsproblem som jeg tror vi vil slite med i flere tiår fremover, sier Nygård-Hansen.

Slik finner du trofésamlingen på Snapchat: Åpne Snapchat Dra fingeren ned på skjermen til du får opp «la deg til», «legg til venner» og «mine venner». Trykk på trofeet som er øverst i midten. Her ser du din trofésamling over hva du har klart å låse opp.

Dette betyr de ulike emojiene på trofésamlingen på Snapchat

Navn Betydning Klode Din snap var publisert på en Live Story. Kjedelink Du har koblet din Bitmoji til Snapchat. Blå sirkel Du har laget en Story i minner. Hvit sirkel Du har sendt en Story fra minner. Miniplate Du har lagret en Story til minner. Øyne Du har satt opp My Eyes Only i minner. Detektiv Du har søkt etter en snap i minner. Solbrilleansikt Sammenkoblede briller!

Navn Betydning 1 finger Du har sendt en snap med ett filter. 2 fingrer Du har sendt en snap med to filter. Baby Din Snapchat-score er på ti. Gullstjerne Din Snapchat-score er på 100. Tre stjerner Din Snapchat-score er på 1000. Sterneskudd Din Snapchat-score er på 10.000. Eksplosjon Din Snapchat-score er på 50.000. Romskip Din Snapchat-score er på 100.000. Spøkelse Din Snapchat-score er på 500.000. Videokasset Du har sendt en videosnap. Filmkamera Du har sendt 50 videoersnapper. Videokamera Du har sendt 500 videoersnapper. Solansikt Du har sendt en snap med temperaturfilter på over 38 grader. Snøfnugg Du har sendt en snap med temperaturfilter på under null garder. Lommelykt Du har sendt ti snapper med frontblitz. Rød djevel Du har sendt 1000 snapper med frontkameraet (Selfies). Loop en runde Du har skiftet kamera under en videosnap. Loop Du har skiftet kameraet fem ganger under en videosnap. Rotere Du har skiftet kameraet ti ganger under en videosnap.

Navn Betydning Ape holder på ørene sine Du har sendt en videosnap uten lyd. Forstørrelsesglass Du har zoomet helt inn på ti snapbilder. Mikroskop Du har brukt zoom på ti videosnapper. ABCD Du har sendt 100 snapper med stor tekstfront. Panda Du har sendt 50 svart/hvitt snapper. Månen Du har sendt 50 snapper når du har brukt nattmodus. Egg i stekepanne Sendt snap mellom fire og fem på morgenen. Lollipop Sendt en snap når du har brukt fem eller flere fargepensler. Regnbue Sendt ti snapper eller flere når du har brukt fem eller flere fargepensler. Palett Du har sendt 50 snapper når du har bruke fem eller flere fargepensler. E-post Du har godkjent e-posten på innstillinger på Snapchat. Telefon Du har godkjent telefonnummeret på innstillinger på Snapchat. Glad djevel Du har tatt skjermdump av en snap. Trist djevel Du har tatt skjermdump av ti snapper. Rød maske Du har tatt skjermdump av 50 snapper. Radio Du har sendt inn en snap til live eller lokal story. Filmklapper Du har sendt inn ti snapper til live eller lokal story. TV Din snap ble publisert på live eller lokal story. Faksmaskin Skannet fem snapkoder.

