Vi kjøpte nesten én million nye DAB-radioer i fjor

I januar slukket de riksdekkende FM-nettene i Nordland, og nylig startet nedslukkingen i Trøndelag , Møre og Romsdal. Kanskje ikke så rart at DAB-salget satt ny rekord i 2016.

Tall Stiftelsen Elektronikkbransjen la frem tirsdag, viser at nordmenn kjøpte totalt 965.000 DAB-radioer i 2016. En økning på 30,4 prosent sammenlignet med 2015.

– Da er også tallene for nybiler med DAB med i beregningen. Det ble solgt 155.000 biler i Norge i 2016 , og ifølge tall fra Digitalradio Norge har rundt 90 prosent av disse DAB installert, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm.

Det er den klassiske kjøkkenradioen det selges mest av, 25 prosent av nordmenn har kjøpt en slik, mens ni prosent sier de har kjøpt DAB-anlegg til ettermontering i bilen.

Det var ikke bare DAB-salget som økte, også totalomsetning gikk opp med 2,8 prosent fra 32 milliarder i 2015 til 33,2 milliarder kroner i 2016. Det er ny omsetningsrekord for bransjen og inkluderer lyd og bildeprodukter, multimedia, hvitevarer, foto, bærbare PC-er og småelektriske artikler.

Blodrøde kameratall

Kameramarkedet fortsetter å falle, og ikke minst opplevde actionkameraene stor nedgang i 2016, nærmere bestemt på hele 70 prosent.

– Action-kamera har solgt godt i flere år, men nå er tegnene at markedet er mettet, sier Røsholm, som understreker at tallene ikke fanger opp tilbehørsmarkedet for action-kameraene.

Totalt falt verdien for fotomarkedet med 38 prosent, fra 1,05 milliarder i 2015 til 622 millioner i fjor.

– Kamerasalget har falt mye de siste årene. Vi håper at ny teknologi som VR, med nye produkter som 360-kamera kan være med å gi bransjen et lite oppsving i 2017, sier Røsholm.

Mobilen varer lengre

Tallene viser også at vi kjøpte flere mobiler i fjor, nærmere bestemt to millioner mot 1,8 millioner i 2015. Det er likevel langt frem til toppåret 2010 da det ble solgt 2,5 millioner mobiler.

Forklaringen er ifølge kommunikasjonssjef Marte Ottemo så enkel som at vi beholder mobilen lengre.

– Byttefrekvensen varierer fra 18 til 36 måneder, og i snitt er den 33 måneder. Personer under 30 år har i gjennomsnitt sin mobiltelefon i rundt to år, mens personer over 50 år har den nærmere 3,5 år, sier Ottemo.

Ser vi på verdien så ble det omsatt mobiler for ni milliarder kroner i 2016, opp fra 7,7 milliarder i 2015.

Regnes nettbrett med sim-kort med, stiger omsetningen ifølge Røsholm for første gang over ti milliarder.

– Nordmenn vil ha toppmodeller, og disse koster gjerne både syv, åtte, og ni tusen kroner. Det er lenge siden man fikk subsidierte topptelefoner til én krone, sier Røsholm.

Nettbrettsalget har stupt de siste par årene etter toppåret i 2013 da det ble solgt 950.000 nettbrett. En nedgang som fortsatte i 2016 med 18,3 prosent fra 613.000 netttbrett i 2015 til 500.000 i 2016.

Og flere smartklokker

Mens antallet solgte smartklokker øker fra 240.000 enheter i 2015 til 320.000 i 2016, faller smartarmbåndsalget fra 480.000 til 440.000 enheter.

– Tilsammen har det siden vi startet våre målinger blitt solgt 1,16 millioner smartarmbånd i det norske markedet, og det er naturlig at vi ser en metning i dette segmentet, sier Ottemo.

Færre, men større TV-er

Antall solgte TV-apparater faller 387.000 enheter i 2015 til 375.000 i 2016, en nedgang på tre prosent. Totalomsetningen for TV i 2015 øker likevel med én prosent, etter at gjennomsnittprisen på TV-er stiger med 9,3 prosent.

– Vi ser at andelen TV-er med UDH/4K-oppløsning endte på 23,5 prosent av markedet, mot 15 prosent i 2015, og det at vi kjøper mer avanserte og større skjermer bidrar til veksten i omsetning, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm.

I 2016 er over 40 prosent av TV-salget i 55–65 tommers størrelse.

Fem prosent sier de har kjøpt VR-briller

Bransjen får ikke tall fra produsentene på antall solgte VR-briller, men gjør nå en undersøkelse blant nordmenn på interessen for denne type utstyr.

– Fem prosent av norske husholdninger sier de har kjøpt VR-briller i 2016, det tilsvarer et salg på 216.000 enheter. Det salget inkluderer enkle løsninger som Google Cardboard som koster noen titalls dollar, til dyrere løsninger fra produsenter som Samsung, HTC og Sony Playstation, sier Røsholm.

Dyrere hodetelefoner

Det ble solgt rundt 850.000 sett hodetelefoner i Norge i 2015 og tallene fra 2016 ligger stabilt. Det er noe ned fra toppåret 2014 hvor hele 1,2 millioner av enhetene ble kjøpt av musikk- og moteglade nordmenn. Til gjengjeld kjøper vi dyrere hodetelefoner enn før.

I 2016 har 13 prosent betalt mer enn 3000 kroner for hodetelefonene, mens for to år siden var denne andelen på bare 2 prosent. Nordmenn som oppgir de har betalt mellom 1000 og 3000 kroner for øreklokkene har gått litt ned, fra 39 til 37 prosent.

Aller mest populært er det med hodetelefoner under tusenlappen, det oppgir 44 prosent av dem som har kjøpt et sett å ha betalt.

– Hodetelefoner er blitt mote, og mange har flere enn ett par. Nordmenn reiser også mye, og støydempende modeller er blitt populære, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm.

Ps! Vinylen var ikke død. I 2016 ble det solgt 12.000 platespillere. To tusen fler enn i 2015. Det ble til sammenligning solgt kun 1000 CD-spillere ...

Nedgang på kjøkkenet

Etter et par år med kraftig vekst, ser det ut til at nordmenn har fått fylt opp kjøkkenskapene med juicepresser, blendere og smoothiemaskiner.

– Vi tror ikke at nordmenn er blitt noe mindre interesserte i å spise sunt og lage maten fra grunnen av, men etter noen år med fantastiske salgstall er det naturlig at markedet er mettet, sier Røsholm.

Størst fall er det i salget av juicepresser. I 2015 ble det solgt hele 130.000 av disse maskinene, i 2016 ble totalen 44.000 stykk. Også salget av kaffemaskiner, blendere og stavmiksere synker, mens vi ser en vekst på vaffeljern og vakuumeringsmaskiner.

Et område som viser vekst, er småelektronikk til hjemmet. Kategorien som blant annet innbefatter støvsugere, varmeovner og strykejern vokser nesten 35 prosent målt i antall, og 5,7 prosent i verdi.

– Blant bestselgerne finner støvsugerne, og her ser vi at stadig flere velger å kjøpe seg en robotstøvsuger. I 2015 ble det solgt 8000 robotstøvsugere, 2,2 prosent av totalmarkedet. I 2016 ble det solgt 21.000 robotstøvsugere, 5,5 prosent av totalen, sier Røsholm.