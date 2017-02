– Fraværende foreldre kan i ytterste konsekvens prege barnets psykiske utvikling

Saken oppdateres.

Ett av tre førskolebarn savner tid med mamma og pappa, viser ny, dansk studie.

531 danske barnehagebarn og 33 barn i alderen fire til seks år har deltatt i den omfattende undersøkelsen, som er utført av det danske Børnerådet (et statlig organ, likt det norske Barneombudet).

Halvparten av barna oppgir i undersøkelsen at foreldrene er veldig opptatte. I mange tilfeller gjør det dem triste eller bekymret når mamma eller pappa har problemer med å få hverdagen til å gå opp, og de opplever at stress gjør at foreldrene krangler og kjefter mer.

Ifølge undersøkelsen er det særlig foreldrenes arbeid som gjør at barn opplever en stressende hverdag. Nesten en femtedel forteller at de aldri gjør noe morsomt sammen med foreldrene sine.

Et mønster som går igjen

Psykolog og professor ved Høgskolen i Bergen, Frode Thuen, mener det ikke er noen grunn til å tro at bildet er annerledes i Norge.

Foreldre som sliter med å få kabalen til å gå opp og som lar det hektiske livet gå utover barn og parforhold, er et mønster som går igjen, ifølge Thuen.

– Hvis dette er noe som vedvarer og preger oppveksten til barnet, er det absolutt ikke bra. Barn skal ha en opplevelse av å bli satt pris på, at foreldrene er til stede og at de blir ivaretatt på alle mulige måter. Hvis barnet i stor grad savner tid med foreldrene, kan det gå utover følelsen av å bli elsket og i sin ytterste konsekvens være med på å prege barnets psykiske utvikling, sier Thuen.

Trenger full oppmerksomhet

Psykologspesialist Ingrid Sønstebø deler Thuens erfaringer.

– Mange norske foreldre bruker tid med barna sine og gir dem den kosen og oppmerksomheten de trenger, men det er også veldig vanlig å høre barn fortelle at de savner tid med mamma og pappa. Ikke bare tid, men full oppmerksomhet. Barn trenger at foreldrene er sammen med dem uten å ha fokus på noe annet, sier Sønstebø.

Hun understreker at foreldre ikke trenger fullt fokus på barna hele tiden, men mener minst 15–20 minutter daglig vil gjøre både foreldre og barnet godt. I jobben som psykolog opplever hun at nettopp tid kan være en viktig faktor i forebygging av psykiske utfordringer og atferdsvansker hos de minste.

– Det foreldrene ønsker å få, er teknikker for effektiv grensesetting. Vi forteller gjerne at det er vanskelig å få barnet til å høre på foreldrene hvis de ikke først bygger en sterk og positiv relasjon. Det er så mye lettere å få barnet til å gjøre som du vil hvis du først kan gi av din tid og glede deg sammen med det. Ofte får vi ikke foreldrene til å bruke mer tid med barna, selv om det ikke er så mye som skal til. Det er et problem i mange familier og det går utover barna, forteller Sønstebø.

Tid gir robuste relasjoner

Psykologen mener tid mellom foreldre og barn gjør forholdet mer robust i vanskelige og konfliktfylte situasjoner.

– Det er større sjanse for at barnet betror seg til deg om vanskelige ting hvis dere har et tett bånd, sier Sønstebø.

Får følger i voksenlivet

Professor og psykolog, Frode Thuen, mener manglende kvalitetstid med foreldre kan gå utover barnets følelse av grunnleggende tilknytning og gi konsekvenser langt inn i voksenlivet.

– Det kan prege utviklingen på alle områder gjennom livet; hvordan man opptrer i parforhold og hvordan man er i nære relasjoner til venner. Når barna gir uttrykk for at foreldrene er for travle, er det all grunn til å stoppe opp og kjenne etter om det er bærekraftig eller om man har strukket strikken for langt, avslutter Thuen.

Slik sørger du for kvalitetstid med barnet ditt:

Legg bort telefoner og nettbrett, slå av TV. Spør hva sønnen eller datteren din vil at dere gjør sammen. Kanskje vil barnet at du leser høyt, at dere tegner sammen eller at dere leker. La barna velge bok, hva du skal tegne eller hva dere skal leke. Kanskje vil barnet at du ser på mens han/hun gjør en aktivitet. Da kan du kommentere det barnet gjør for å vise at du er oppmerksom og med.

Dette er ikke tiden for opplæring av barnet, kun for å være sammen på barnets premisser. Le og ha det gøy sammen!

Skap en dialog med barnet. Still barnet spørsmål som: «Syns du jeg er for mye borte?» «Hvordan synes du dagen er?» «Er det noe vi bør endre på?» Juster kursen etter de svarene du får.

Kilder: Ingrid Sønstebø og Frode Thuen

