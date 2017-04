Advarer foreldre: – Ikke kritiser egen kropp foran barna dine

Saken oppdateres.

I en rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO)i fjor, kom det frem at halvparten av alle 15 år gamle norske jenter oppfatter seg selv som for tykke. Det samme gjør 26 prosent av guttene.

En av tre jenter oppga dessuten at de slanker seg eller gjør noe for å redusere vekten.

Kari Løvendahl Mogstad er fastlege, universitetslektor og forfatter av den ferske boken «Kroppsklemma».

– Mitt inntrykk er at det er flere som kjenner på en forventning om å leve opp til et visst utseende og ha en fin kropp. Jeg møter ungdommer som er slitne og nedfor. De er nærmest utbrente fordi de kjenner på et press om å være både flotte å se på og mestre livene sine på alle fronter.

Hvis en mor står foran speilet og klemmer på eget magefett og klager over ekstra kilo, vil barn og unge legge merke til det, og koble sammen vekt og misnøye

Påvirkes av foreldre

Mogstad, som selv har fem barn, vil ikke gå så langt som å gi foreldre skylden for unges dårlige selvbilde. Hun mener venner, klassekamerater og sosiale medier, er sterke påvirkningskilder.

Likevel ber hun mødre og fedre være sitt ansvar bevisst.

– Barna er jo på et vis bare «produkter» av det samfunnet de vokser opp i, med det verdisettet som vi har vært med på å fremdyrke. Kropp og utseende har på et vis blitt et bevis på i hvilken grad vi lykkes med å ha kontroll på oss selv.

Kritikk gjør inntrykk

Psykiater Anne Kristine Bergem forteller at unge legger stor vekt på hva foreldre sier og gjør.

– Dersom foreldre kritiserer barnas utseende og vekt, vil det gjøre sterkt inntrykk. Barn vil gjerne at foreldrene skal være fornøyde med dem.

Også foreldres kritikk av eget utseende påvirker barna.

– Hvis en mor står foran speilet og klemmer på eget magefett og klager over ekstra kilo, vil barn og unge legge merke til det, og koble sammen vekt og misnøye, sier Bergem.

Snakk om det

Psykiateren mener likevel at man ikke skal unngå prat om kropp og vekt.

– Så lenge barn og unge ser og hører om kropp og vekt fra andre kanter, som skole, fritidsaktiviteter, sosiale medier, tv og film, er det viktig at de har trygge voksne de kan snakke med om disse temaene. Det viktige er at de voksne er reflekterte og kan være gode samtalepartnere, i stedet for å bidra til kroppspress og skamfølelse, sier hun.

Endre fokus

De to ekspertene ber foreldre ha mer fokus på kroppens funksjon enn utseendet.

– Foreldre må være klar over at de er rollemodeller. Er de voksne opptatt av utseende, vil barna oppfatte utseende som viktig. Nå er det nærmest blitt slik at det å ha en veltrent og slank kropp i seg selv er et mål i livet, men det vi trenger er kropper som virker for å kunne leve de livene vi ønsker.

Mogstad er enig.

– Vi må starte med oss selv og leve etter det vi prediker. Vi må vise at vi verdsetter andre ting mer enn hvordan kroppen ser ut, og at vi aksepterer at utseendet endrer seg i løpet av livet. Vi må heller prøve å fokusere på hva kroppen faktisk kan bidra med og brukes til.

Slik snakker du med barn om kropp, utseende og vekt

1. Pass på hva du sier om barnets kropp:

Ikke snakk ned barnets kropp eller si at han/hun er blitt tykk eller må slanke seg. Selv om det kan være nødvendig at barnet går ned i vekt eller er på vei til å bli overvektig, er det veldig viktig å tenke gjennom hvordan man tar dette opp.

Lær heller barnet å bli venner med kroppen, og fortell at den må tas vare på i form av nok bevegelse, hvile og med en riktig balanse med mat.Da kan man lettere snakke om vekt, hva som er gunstig vekt og hva som er uheldig vekt.

2. Ikke kritiser egen og andres kropp:

Tenk godt gjennom hva du velger å gi oppmerksomhet. Det er veldig fort å kommentere andres eller eget utseende. Vi er eksperter på å klage over bilringen eller at rumpa er blitt for slapp. Unngå dette i barns påhør.

3. Unngå slankeprat foran ungene:

Dietter og slanking kan påvirke barn og unge. Hvis de stadig hører om kilo som må av og kalorier som telles, vil det kunne skape et problematisk forhold til mat og vekt.

4. Forklar at alle er forskjellige:

Snakk om at alle har ulike kropper og at det er mye genetikk som avgjør hvilke kropper vi er utstyrt med. Det er ikke mulig for alle å se ut som en sylfide og det er heller ikke et mål. Få barnet til å forstå at den såkalte drømmekroppen er en konstruert ting.

5. Tenk over hvilke komplimenter du gir:

Gi komplimenter og snakk pent om andre, men vektlegg gjerne positive egenskaper i stedet for utseendet.

Flere tips

Knytt fysisk aktivitet opp mot opplevelse: Vis glede over fysisk aktivitet ved å knytte gleden til opplevelse fremfor utseende.

Vis glede over fysisk aktivitet ved å knytte gleden til opplevelse fremfor utseende. Gjør måltidene til noe hyggelig: Unngå for mye fokus på kalorier, sunn og usunn mat. Skap ro og hygge rundt måltidene.

Kilder: Kari Løvendahl Mogstad og Anne Kristine Bergem

