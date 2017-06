Aldri før er det gjennomført færre adopsjoner i Norge

Saken oppdateres.

I 2016 ble det gjennomført 349 adopsjoner. Det er det laveste tallet siden adopsjonsstatistikken ble laget første gang i 1960-årene.

Det er tallet på utenlandsadopterte som først og fremst har gått kraftig ned, ifølge de ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Kun 126 slike adopsjoner ble gjennomført i fjor. Til sammenligning var tallet nærmere 800 i 2002.

Antall stebarnsadopsjoner har imidlertid holdt seg jevnt på mellom 150 og 180 adopsjoner de siste syv årene, og i 2016 ble det gjennomført 150 av disse i Norge. I tillegg ble 61 fosterbarn adoptert, opplyser SSB.

Flere årsaker til nedgang

Daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim, forteller at nedgangen i antall utenlandsadopsjoner er en global trend. Han forklarer det slik:

– Hovedårsaken ligger i Kina. Kina har i praksis avskaffet ettbarnspolitikken, og dermed er det ikke lenger så mange jentebarn som blir plassert i barnehjem og adoptert til utlandet. Det er den viktigste enkeltfaktoren.

– I tillegg har Kina og en del andre land som Sør-Korea og India en policy på at de skal prioritere innenlandsadopsjon fremfor utenlandsadopsjon når barn trenger en ny familie, sier Gudim.

Assistert befruktning erstatter adopsjon

Gudim mener dessuten bedre fertilitetsbehandling her til lands, har betydning for adopsjonstallene. Hvert år fødes cirka 2000 barn ved hjelp av assistert befruktning.

– Teknologien for å hjelpe barnløse er blitt bedre, og langt flere lykkes med assistert befrukting enn før. Etter hvert som fertilitetsbehandlingen er blitt bedre, er det færre som søker adopsjon.

Økt interesse

Til tross for de lave tallene, opplever Adopsjonsforum en økning i interessen rundt adopsjon, og Gudim har tro på at det vil gi utslag på statistikken de nærmeste årene.

– Jeg pleier å si at vi ikke jobber for at voksne skal få barn, men at barn skal få foreldre, avslutter han.

Utvalgte land:

Land Antall adopsjoner 2016 I alt 126 Colombia 38 Sør-Korea 25 Thailand 15 Ungarn 12 Sør-Afrika 10 Kina 8 Andre 18

Kilde: SSB

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.