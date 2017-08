Barnebok vekker kraftige reaksjoner: – Det er provoserende!

Saken oppdateres.

Barneboken «Prinsessehemmeligheter» kom ut på Spektrum Forlag i 2015. I den 94 sider lange boken er det en side der barn oppfordres til å skrive ned favorittmaten sin.

– Jeg så det egentlig først for ett år siden. Men da jeg så det på nytt nå, tenkte jeg: «det er jo egentlig skikkelig drøyt». Så jeg la det ut på Instagram torsdag, og da var det en del folk som surnet – ikke på meg, men på grunn av det som sto i boka boken, forteller Mathilde Cvitanovic.

«Et sunt kosthold hjelper deg til å se like bra ut som en Disney-prinsesse», står det i boken.

– Det er provoserende

Det er denne setningen mange reagerer på.

– Det er provoserende. Barn skal ikke tenke på hva de putter i seg, det er det foreldrene som skal gjøre. Barn skal ikke takke nei til kake i frykt for at de da ikke kan bli seende ut som en Disney-prinsesse, sier Cvitanovic.

Det var Mathilde Cvitanovics innlegg på Instagram som ble startskuddet på det som utover torsdag kveld ble en stor snakkis i Norge. Bildene av boka har siden spredd seg i sosiale medier, og de som reagerer mener boken bidrar til å øke kroppspresset for barn.

Cyrus Brantenberg, forlagssjef i Spektrum Forlag, tar selvkritikk, men samtidig mener han at folk overreagerer.

– Dette er tatt helt ut av sammenhengen, sier Cyrus Brantenberg.

– Prinsessehemmeligheter er en hyggelig aktivitetsbok for barn, der barn kan fargelegge og notere ned forskjellige ting. Målgruppen er 6-9 år, sier forlagssjefen.

Han mener kritikken mot boken er «storm i vannglass».

– Boken har vært ute i to år, og vi har ikke hørt noe om det. Så er det én person som reagerer i sosiale medier, og da er det mange som kaster seg på. Og så reagerer den ene kraftigere enn den andre. De som reagerer har ikke noe inntrykk av hvordan boken er, de har bare fått presentert et lite utdrag fra den, sier Cyrus Brantenberg.

Han ønsker å få frem at boken ikke er noen kostholdsbok for barn og at det bare er et par sider som omhandler mat.

Forlagssjefen vil fjerne setningen

Boken er laget av Disney, og det amerikanske underholdniningsselskapet har strenge regler når det gjelder oversettelse fra engelsk til norsk. Spektrum Forlag står ikke fritt til å oversette boken hvordan de vil.

Forlagssjefen innser samtidig at setningen «Et sunt kosthold hjelper deg til å se like bra ut som en Disney-prinsesse» burde vært formulert annerledes.

– Jeg tenker at det er uheldig, men det er ikke det boka handler om. Det er ikke en bok som handler om utseende. Samtidig mener jeg det er bra å ha fokus på godt kosthold også når man er ung. Det som er klønete, er formuleringen som er der. Det burde stått: ”Et sunt kosthold vil få deg til å føle deg bra”.

– Jeg skjønner jeg at man reagerer på denne setningen, og vi vil fjerne det fra neste utgaven, sier forlagssjefen.