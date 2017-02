Barnehage stengte flere dager og desinfiserte for å få bukt med omgangssyke: – Det var rene unntakstilstanden

Saken oppdateres.

– Norovirus smitter veldig lett, spesielt mens den syke har symptomer som diaré og oppkast, men man er også smittsom i en kort periode etter man har blitt frisk igjen, sier overlege Tone Bruun ved Folkehelseinstituttet.

– Det er vanlig at norovirus gir utbrudd i barnehager. Barna er i tett kontakt med hverandre, leker med samme leker og kan ikke ivareta hygienen på samme måte som eldre barn og voksne.

48-timersregelen

I mange år har derfor Folkehelseinstituttet rådet foreldre og barnehager til å holde barnet hjemme fra barnehagen i 48 timer etter at diaré har opphørt eller barnet har sluttet å kaste opp.

Har omgangssyke vært tema på foreldremøte eller i informasjon fra barnehage til hjemmet hos dere?

Det er nemlig høyst ulikt hvordan regelen praktiseres. Det fleste barnehager opplever å samarbeide godt med foreldrene rundt dette, mens enkelte forteller om foreldre som sender syke barn i barnehagen og skylder på press på jobben.

Stengte og rundvasket med klor

Neverdal barnehage i Meløy i Nordland fikk et heller ublidt møte med omgangssyken før jul.

– Det var rene unntakstilstanden. Vi visste ikke fra dag til dag hvor mange barn eller ansatte som kom, og dette førte til mye stress. På et tidspunkt var halvparten av barna rammet av omgangssyke og flere ansatte, forteller styrer Lise Barvik Bergli.

Det gikk så langt at barnehagen måtte avlyse juleavslutningen.

– Vi kunne jo ikke invitere resten av bygda inn med så mye smitte i luften.

Da romjulen kom, og det likevel kun var en håndfull barn som skulle komme i barnehagen, tok Bergli i samråd med helsesøster og smittevernlege beslutningen om å stenge – og desinfisere.

– De ansatte kom på jobb og vi gjorde en skikkelig rundvask med klor. Nå på nyåret har vi kun hatt sporadiske utbrudd av omgangssyke. Desember-runden ble en vekker for både oss og foreldrene. En sånn runde vil vi ikke ha igjen, sier styreren.

Hun mener det er første gangen barnehagen har sett seg nødt til å stenge.

– I etterpåklokskapens lys ser vi at vi startet med tiltak altfor sent. Vi burde ha vasket leker og andre kontaktflater mye tidligere, samt at informasjonen ut til foreldrene burde vært bedre, sier Bergli.

Fleksible foreldre

Styreren vil berømme de foresatte som ble rammet av stengningen for at de tok det så bra som de gjorde.

– Det gjorde det mye lettere for oss å kunne stenge. De fikk tilbud om midlertidig plass i en annen barnehage sammen med en kjent ansatt fra barnehagen dersom de ikke hadde mulighet til å være hjemme med barna selv.

Barnehagen praktiserer ikke noe direkte forbud eller krav om 48-timers «karantene».

– Vi kan be foreldre overholde regelen, men det er vanskelig å nekte et barn adgang en mandag når vi ikke vet om det har vært sykt i helgen, ansvaret henger på foreldrene. Kaster et barn opp i barnehagen og blir hentet, er vi nøye med å fortelle at det ikke får komme tilbake før 48 timer etter siste utbrudd. Det har hendt at vi har stoppet foreldre i døren , og de kan ha opplevd det som et overtramp, men det smitter så lett og barnehagen har et ansvar for alle barnas ve og vel, sier Bergli.

Hva gjør Norges største barnehage?

Heller ikke Margarinfabrikken barnehage på Bjølsen i Oslo har noen nedskrevet regel om at omgangssyke barn skal følge 48-timersregelen.

Til tross at for den er Norges aller største med hele 492 barn, har ikke barnehagen ifølge styrer Line Bjørnskau Brandt vært rammet av mye omgangssyke denne sesongen.

– Det har vært en liten periode i en etasje der både ansatte og barn var hjemme på grunn av omgangssyke. Vi henviser til anbefaling fra Folkehelseinstituttet og har samtidig en dialog med foreldrene, men utover det har vi altså ingen krav til å være hjemme 48 timer etter at oppkast eller diare har gitt seg. Allmenntilstanden til barnet skal være så god at det kan følge opplegget i barnehagedagen, sier Brandt.

– Vi forventer at alle barnehager og foreldre følger rådene

Smittevernoverlege i Oslo, Tore Steen, forteller at de har en god del kontakt med barnehager og gir råd rundt spesielle og smittsomme bakterier.

Plakaten «Smittsomme sykdommer i barnehagen» er i flere år blitt sendt ut. Den har oversikt over de ulike sykdommenes smittemåte, symptomer, fraværsråd og barnehagens ansvar.

– Formelt sett er dette råd, vi forventer imidlertid at alle barnehager og foreldre følger rådene. Men til syvende og sist kommer man ikke utenom at det er mye opp til foreldrene og samarbeidet foreldre/barnehage, sier Steen og legger til:

– Det som er generelt for de fleste tarmsykdommer er at de er smittsomme selv om man tilsynelatende er bra. Typisk for noroviruset er at det er veldig lite smittestoff som trengs. En tommelfingerregel sier at kroppen ikke lenger skiller ut virus 48 timer etter siste utbrudd av oppkast eller diaré, men man skal ikke se bort ifra at det kan skylles ut senere enn dette også.

Kan pålegge foreldre

PBL, Private barnehagers landsforbund, opplyser at deres medlemmer i prinsippet kan pålegge foreldre å følge 48-timersregelen.

– Det opplyses gjerne i barnehagens kontrakter og/eller vedtekter at barnehagen følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. I praksis erfarer vi at dette ikke er noen stor problemstilling, da foreldre flest tar hensyn både til eget barns behov og smitterisiko, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen.