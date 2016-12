Blir du likevel ikke kvitt mobilen i juleselskapet?

Saken oppdateres.

Selskap med familie og venner i julen og romjulen. Like sikkert som at det skal spises god julemat, er det at ekstrajulegjestene sniker seg inn over dørstokken, mobiltelefonene.

Tips fra kjennere

Tidligere år har vi skrevet om familien Sem som så seg nødt til å gi gjestene kurven, «mobilkurven », for at ikke gjestene skulle sitte fordypet i hver sin skjerm fremfor å se andre gjester i øynene.

Nå har vi utfordret en rekke teknologikjennere: Hvordan utnytte mobiltelefonen til noe sosialt og samlende i juleselskaper?

Kahoot

Quiz-tjenesten Kahoot nevnes av flere. Den er endatil norsk. Den spillbaserte læringsplattformen Kahoot har over 50 millioner brukere globalt, ifølge E24.

– Kahoot er veldig involverende og morsomt, sier direktør i IKT-NorgeTorgeir Waterhouse.

– Det kan være en genial måte å bringe generasjonene sammen på, bringe de eldste inn i universet til de yngste og på de yngstes premisser. Slik kan du vise gamle bestemor at det er mye annet morsomt å bruke telefonen til annet enn å ringe, sier han.

Quizen lages på kahoot.it . Alle gjestene får utdelt quizens kode og kobler seg på med hver sin telefon/skjerm. Spørsmålene kommer opp på en felles skjerm, hver gjest får svaralternativene på sin telefon.

– Man kan sverge til papir og blyant selvfølgelig, men å spille med små skjermer bringer inn en annen dimensjon, det gir mer fokus på spillopplevelsen, sier Waterhouse. Poenget er å gjøre noe sammen, mener han. Om man bruker en treterning eller en app, det er samhandling mellom mennesker som er det viktige, og det som skaper trivsel.

– Mange voksne har et skjevt og forkvaklet bildet av at apper, spill og skjermer er noe negativt. Det er jo hvordan man bruker det som er greia. Når barnet eller barnebarnet ditt snakker om fotball, er det lett å henge med, alle vet hva det handler om. Men har man aldri spilt spill, har man ikke noe fornuftig å si, men mangler rett og slett språk til å snakke med barn om det.

Spaceteam

Et kaotisk samarbeidsspill, kaller utviklerne det.

– Dette er kanskje litt stressende spill for de aller eldste, men kan være fint for en gjeng barn og voksne som kan litt spilling og liker litt lyd, sier tidligere spill-anmelder for Aftenposten, Jon Cato Lorentzen.

I Spaceteam flyr man i et romskip og har hvert sitt kontrollpanel. Underveis får man ordre om å trykke på knapper som man ikke nødvendigvis har selv, da må man rope ut i gruppen og skaffe seg hjelp.

VR-briller

VR-briller er en hit. Hva med å kjøpe inn til gjestene den billige typen av papp, som du setter sammen selv og bruker med en smarttelefon?

Av dem som satser på billige VR-pappbriller finner vi både Google og Clas Ohlsson. Legg ut på en virtuell virkelighetsreise.

Slik fungerer VR-teknologien

– Vandre ut i samme landskap, enten det er på havets bunn blant fisker, i pyramidene, blant ville dyr i jungelen. «Se til høyre nå, bestemor, en løve!» Dette kan være ganske artig, sier Waterhouse.

Appen Vrse og nettstedet Tek.no kan gi tips om VR-innhold.

Shared whiteboard

Sitter halve familien på Vestlandet i julen, mens resten er på Østlandet?

Hva med å invitere til tegnekonkurranse eller «Hang man» via appen Awwapp?

– Tegneappen gjør det mulig at alle ser samme tavle, man er ikke avhengig av å være fysisk samme sted. Dette kan være en artig aktivitet, sier Waterhouse.

Opp og røre på seg

Gøran Solbakken i Gamer.no har testet ut flere apper som kan fungere fint i selskapelig lag.

Etter flere dager med julemat, godt drikke og søte småkaker, kan de fleste julegjester ha godt av å røre litt på seg.

Et par apper gjør dette morsommere og mer sosialt:

Dance Party

Her setter man opp telefon til TV via AirPlay, og imiterer dansingen som skjer på skjermen. Ved å holde på telefonen får man poeng etter hvor bra man greier det.

Opp til fire spillere kan danse samtidig. For iOS.

Bounden

Her er det kun to som får spilt samtidig. To spillere holder på hver sin ende av telefonen til samme tid.

Deretter skal man prøve å bevege telefon sammen slik at en ball beveger seg gjennom sirkler på skjermen.

– Blir litt som en ballettdans når man får det til, og ganske så morsomt, sir Solbakken.

For iOS og Android.

King of Opera

Her skal man prøve å stjele rampelyset fra hverandre som operasangere. Enkelt spill der man kun har en knapp og forholde seg til, og et virkelig morsomt spill for en familie som liker å konkurrere mot hverandre

Heads Up!

Kortskalle-variant der man holder telefonen opp til hodet, og deretter skal gjette seg frem til hva som står på skjermen.

Party doodles

Her linker man også opp mot TV, og skal gjette på hva partneren tegner.

Ticket to Ride

Det velkjente brettspillet finnes i en meget god variant på nettbrett.

– Et av de beste eksemplene på at bordspill fungerer veldig godt i dette formatet, mener Solbakken.

– Utfordre barna

Prosjektleder Barbro Hardersen i Medietilsynet Trygg bruk mener juleferien og juleselskapene er en gyllen anledning til å utfordre barna til å vise frem spill som kan være nyttig for hele familien.

– Utfordre dem til å tenke utenfor sin egen aldersgruppe og interesse. Hvilke spill kan være ideelle, kikk på dette sammen med barnet og planlegg i fellesskap en aktivitet for gjestene, sier hun.

Artikkelen ble første gang publisert 23. desember 2015.