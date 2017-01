Denne femåringen knyter skoene som du aldri har sett før

Saken oppdateres.

«Jeg heter Colton, jeg er fem og jeg har en løs tann. Nå skal jeg vise dere en ny måte å knyte skoene på».

Magisk og enkelt

Colton Lillard bosatt i Texas, USA, har satt seg ned på gulvet hjemme med de røde, fine joggeskoene sine.

Tålmodig forsøker han å få hælene ned i de litt stramme skoene. Det går, nå er det den magiske knytedelen kommer – du må nesten bare se klippet.

«Jeg lærte det av vennen min, River», forklarer han til kamera.

«Poster dette for å hjelpe andre som sliter like mye som vi gjorde»

18. januar la moren Ashley Lillard ut filmsnutten på sin egen Facebook-side med teksten: «Coolest shoe tying trick ever!!! Posting to help anyone who is struggling like we were! Feel free to share.»

Bare derfra er videoen hatt mer enn 10 millioner visninger og blitt delt mer enn 32.000 ganger.

Colton og skoknytetrikset er omtalt i flere amerikanske nettaviser og TV-stasjoner.

Slagrammede og foreldre

– Det var vært helt vilt. Vi har hørt fra en 50-år gammel dame som hadde hatt slag, men nå klarte å knyte skoene sine. I tillegg har vi hørt fra tusenvis av foreldre, sier Lillard til People.

Til oss sier hun:

– Colton hadde så store vanskeligheter med å knyte skoene på «den vanlige måten», Vennen hans River lærte ham denne måten og det ble så mye enklere for ham!

Hun forteller ellers at den fem år gamle sønnen hennes er en aktiv type som elsker sport og folk. Bosatt i Texas er baseballteamet Houston Astros favoritten ved siden av Houston Texans, byens lag i amerikansk fotball.