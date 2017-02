Dette betaler du barnevakten

Saken oppdateres.

Du skal ikke bli ruinert når du tar en tur på kino med kjæresten din mens barnevakten passer de søte små. Men skal du holde på barnevakten til neste anledning, bør betalingen stå i stil. Forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan, sier betalingen avhenger av flere faktorer.

– Både antall barn, hva slags oppgaver barnevakten har i forbindelse med jobben og alderen på barnevakten vil kunne påvirke prisen, mener hun.

Reitan sier det er forskjell på om barnevakten kommer etter at barnet har lagt seg, og sitter der mens barnet sover, eller om barnevakten også tar seg av kveldsstellet og leggingen.

– Skal barnevakten i tillegg overnatte, og kanskje også ta morgenstellet, blir gjerne betalingen annerledes enn om han eller hun bare sitter der noen timer en kveld, fortsetter hun.

50 til 100 kroner timen

Reitan tenker at en kanskje betaler noe annet til ungdommer i nærmiljøet enn voksne som tar på seg en slik oppgave for å få en ekstrainntekt.

– I en undersøkelse vi gjennomførte for et par år siden, svarte de foreldrene som hadde betalt barnevakt at de gjerne ga 100 kroner i timen til barnevakten, sier Reitan.

– Dersom man skal betale mye til barnevakten, kan det for mange bli et stort innhugg i månedsbudsjettet. Det må ikke bli slik at man kvier seg for å gå en tur på kino fordi barnevakten blir for dyr. Da blir alternativet at man blir hjemme, og at barnevakten heller ikke får jobben, sier Eva Sørmo i Norsk Familieøkonomi.

Også Sørmo mener en må ta hensyn til alderen på barnet og hvor mye det krever av barnevakten.

– Husk at dette er nettopenger. Betalingen til en 15 år gammel barnevakt skal ikke konkurrere med lønnen til barnehageassistenter, som i tillegg skal betale skatt av pengene, sier Sørmo.

– Jeg tenker det er greit med mellom 50 og 100 kroner i timen, avhengig av barnevaktens alder. Dersom det er snakk om mange timer en kveld, eventuelt med overnatting, kan en bli enige om en fastpris på forhånd, legger hun til.

Hør med andre hva de betaler

Både Reitan og Sørmo sier det kan være lurt å lufte nivået for betaling med naboer, venner eller foreldre på skole og i barnehage.

– Da slipper man å være redd for å bli den upopulære som betaler for dårlig, samtidig som det blir med forutsigbart for barnevakten, sier Sørmo.

– Man bør ikke prise seg for lavt, samtidig som man heller ikke skal betale for mye, sier Reitan.

Dette sier en profesjonell aktør

Det finnes også profesjonelle aktører som tilbyr barnepass. Ett eksempel er Barnepasseren.no, som er en barnepassformidler som tilbyr barnevakter med mange års bakgrunn i arbeid med barn. Alle deres barnevakter er over 18 år. Deres anbefaling er en timesats på 120 kroner.

Timebetalingen er uavhengig av når på døgnet barnepasset foregår, og uavhengig av antall barn, så lenge de er i samme husstand og samme familie. Det er dobbel timebetaling den første timen, og man betaler minst 360 kroner pr. gang. Blir det økter som sammenhengende varer lenger enn en vanlig arbeidsdag, sier de at man kan redusere timelønnen litt de påfølgende timene.

Barnevakten kan bare tjene 6000 kroner i året skattefritt

Bruker du mye barnevakt, bør du helst ha flere å spille på. I hvert fall om beløpet kommer på over 6000 kroner i året.

6000 kroner er makssummen man kan betale til én person pr. år for tjenester, uten at det må rapporteres til skattemyndighetene. Man kan imidlertid benytte seg av flere barnevakter, og for hver av dem vil grensen være 6000 kroner.

– Kravet ved slike tjenester er at jobben må være knyttet til hus eller hytte, og at vedkommende ikke har det som næring i tillegg. Det vil si at du og jeg kan male for 6000 kroner hos naboen skattefritt i fritiden, men det kan ikke en maler, forklarer siviløkonom Hallgeir Kvadsheim.

TALL I en undersøkelse Nordea gjennomførte i desember 2014 svarte 45 prosent at de aldri benyttet seg av barnevakt. Hverken betalt eller i andre former. I undersøkelsen var det i underkant av 400 nordmenn i parforhold og med små barn som ga sine svar. 12 prosent svarte at de benyttet seg av barnevakt 1 til 2 ganger i måneden.

3 prosent svarte at de hadde barnevakt ukentlig.

39 prosent svarte at de brukte barnevakt, men sjeldnere enn 1 til 2 ganger i måneden.

De som betalte for barnevakt sa at de gjerne betalte barnevakten rundt 100 kroner timen.

Den samme undersøkelsen viste at mange heller overlater ansvaret for de små til besteforeldre når det er behov for det.

Du kan trekke fra utgiftene på skatten

Som forelder har du krav på inntil 25.000 kroner i skattefradrag om du har ett barn. For hvert barn utover ett, stiger tallet med 15.000. Har du to barn kan du altså trekke av 40.000 kroner på skatten.

– Foreldrefradraget er til pass og stell av barn, og vanligvis er det barnehage og SFO som inngår i dette. Men også barnevakt vil høre inn her. Har du ikke brukt opp hele fradraget på barnehage og SFO, vil du kunne skrive opp utgifter du har hatt til barnevakt i løpet av året, sier Kvadsheim.

Er du bekymret for hvordan du skal dokumentere utgiftene, kan du ta det med ro.

– Dette er tjenester hvor det ofte er naturlig at det ikke finnes god dokumentasjon. Ungdommer som har skattefrie inntekter vil ikke rapportere inn summen og i praksis godtas det nok at det ikke finnes god dokumentasjon på det. Men du må jo faktisk ha hatt disse kostnadene, og jeg ville nok latt utbetalingene gå fra bankkonto eller Vipps, ikke kontant, sier han.

