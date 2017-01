Dette er Norges mest populære hund

Saken oppdateres.

Registreringsstatistikken fra Norsk Kennelklubb (NKK) viser at den mest populære hunden i 2016 var Border collie. Det skriver foreningen på sine nettsider.

Foreningen registrerer opptil 30.000 valper hvert eneste år, og følger nøye med på trendene i de ulike rasenes popularitet.

Det er tredje gang hunderasen Border collie når toppen, skriver foreningen, også i 2013 og 2014 ble rasen «Norges mest populære hund».

I 2015 var det «nasjonalhunden» Norsk elghund som nådde toppen, da for aller første gang i registreringens historie.

– Border collien er en gjeterhund, og dens allsidige bruksegenskaper gjør at den egner seg for aktive hundeeiere som kan gi den nok fysisk og mental stimulering. Dette er en hund med stor kapasitet. Har du planer om å satse på lydighet eller agility, eller har behov for border colliens egenskaper som gjeter, er dette en rase som kan passe deg, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

Foreningen mener at topplisten viser at nordmenn velger aktive hunder og jakthunder.

– Det er noe som gjenspeiler det aktive livet folk lever i Norge, sier Hage.

Topp ti i 2016

Border collie 1097 Norsk elghund grå 940 Staffordshire bull terrier 884 Engelsk setter 815 Golden retriever 724 Schäferhund normalhår 690 Labrador retriever 653 Cavalier king charles spaniel 623 Jack russell terrier 582 Pomeranian 559

Hele topplisten over 25 mest populære hunder finner du her (ekstern lenke)

Dette bør du tenke over før du kjøper hund eller andre dyr

1. Har dere virkelig lyst på et dyr?

Det viktigste spørsmålet de voksne må stille seg, er om familien i det hele tatt skal ha et dyr. Man må tenke grundig gjennom ansvaret. Det innebærer å passe på at dyret får mosjon, frisk luft, mat, rent vann, rent bur, oppmerksomhet og kos – og det i mange år. Med et dyr i huset kommer dere antagelig også til å måtte støvsuge og gjøre rent oftere.

2. Har dere tid?

En hund krever mer av tiden din enn en katt. Men uansett hva slags dyr dere skaffer, vil familien måtte bruke tid på stell, omsorg og rengjøring. Har dere denne tiden, eller er dere på farten hver ettermiddag og kveld?

Nyttige tips: Tenk gjennom dette før dere skaffer et firbent familiemedlem

3. Hva slags dyr skal dere ha?

Er familien stadig ute på tur, kan det kanskje passe med en aktiv hund. Er dere derimot aktive på andre måter og lite hjemme, kan kanskje en katt, en hamster eller et marsvin passe? Det er viktig å finne ut hva slags dyr som passer for akkurat deres familie. Det er også viktig å forklare for barna hvorfor dere eventuelt ikke kan ha akkurat det dyret barnet ønsker seg. Kanskje dere ikke har mulighet til å lufte en hund flere ganger om dagen, eller kanskje pappa er allergisk mot katter? Om man av forskjellige grunner ikke kan ha en hund, kan mange barn ha svært stor glede av for eksempel et marsvin.