Dette er de mest populære navnene hos «söta bror»

Saken oppdateres.

Alice var det mest populære navnet på nyfødte jenter i Sverige i fjor, mens Oscar var det mest valgte guttenavnet.

Begge navnene har ligget på topplistene flere år, og begge har innehatt førsteplassen fire ganger tidligere siden 1998, skriver Statistiska centralbyrån i en pressemelding.

I forfjor derimot var det William og Elsa som var mest populært. William er på navnetoppen i Norge nå, Oscar på annenplassen.

Ti på topp jentenavn

Alice Lilly Maja Elsa Ella Alicia Olivia Julia Ebba Wilma

Ti på topp guttenavn

Oscar Lucas William Liam Oliver Hugo Alexander Elias Charlie Noah

– Norske barnehagebarn bærer navn til svenske idrettsutøvere

– Veldig ofte starter navnemotene tidligere i vårt naboland enn hos oss, sier seniorrådgiver i SSB, Jørgen Ouren.

Navn som Emma, Maja, Victoria, Filip, William og Oscar ble populære i Norge etter å ha vært populære i Sverige først.

– Et bilde som er dekkende på fenomenet: Barn i norske barnehager bærer de samme navnene som svenske idrettsutøvere i tyveårene, sier han.

Skuffet i år

Derfor er Ouren alltid spent i forkant av listene fra Sverige, men i år ble han skuffet.

− Jeg hadde gledet meg i mange dager, men den svenske topplisten er jo like kjedelig som den norske, i den forstand at det ikke har skjedd noe nytt siden 2000-tallet. Alle disse navnene har jo ligget høyt lenge, sier han

Flere «svensktopper» skyter fart i Norge

Flere av navnene på topp 10 i Sverige har i det siste hatt god fart også i Norge, eksempelvis Lilly og Maja.

− Men vi har ennå til gode å se Wilma, Alice og Elsa skyte fart. Når det gjelder Elsa tror jeg nordmenn flest ser det i sammenheng med Else, den vanligere norske formen. Else er for «nytt», det tilhører besteforeldregenerasjonen mer enn oldeforeldregenerasjonen, men begge variantene kan komme til å skyte fart i Norge.

− På guttesiden er det vel bare Charlie og Hugo som vi ikke har sett komme i Norge, legger han til.

Disse svenske navnene økte mest

Jentenavnet som økte mest i Sverige i fjor var Cleo. 160 nyfødte småjenter fikk navnet, det er nesten fire ganger så mange som i 2015.

Guttenavnene som økte mest var Frans og Nicolas.

Nye navn inn

På jentenes topp 100 er det kommet inn fem nye navn: Cleo, Adele, Penny, Mila og Hedda.

Navnene som måtte vike for disse var Anna, Mariam, Mira, Tindra og Hedvig.

På guttesiden kom disse fem navnene inn som nye på topp 100-listen: Frans, Nicolas, Thor, Omar, Milian og Mio. Ut gikk Ture, Levi, Linus, Eddie, Algot og Alex.

Toppnavnet på jentesiden fra 2015, Elsa, er det navnet som har hatt prosentvis størst nedgang.

Men tross nedgangen på 26 prosent fra 2015 til 2016, er det det fjerde mest populære jentenavnet over grensen.

Anton falt med 32 prosent fra 2015 til 2016.

Saga, som klatret voldsomt fra 2014 til 2015 og gikk fra en 21.plass til 4.plass, er ute av topp 10-listen.

– Saga har sviktet, og det kan virke som det ble en «hype», sier Ouren.