Dette er produktene Norge ikke ville ha

Saken oppdateres.

Matvareprodusentene lanserer flere ganger i året nye varer med brask og bram - og gjerne med enorme markedsføringsbudsjetter.

Men det er mange av produktene som får ytterst korte liv.

Noen varer er kanskje så spesielle at det skulle mye til for å lykkes?

– Ja, gul ketchup var kanskje ikke akkurat det forbrukerne hadde mest behov for, sier konserndirektør for markedsføring og innovasjon Arve Heltne i Orkla, og refererer til en av floppene fra 2003.

Klassiske flopper

Den gule ketchupen var en av de klassiske feilvurderingene i norsk dagligvarehandel. Andre som nevnes i samme åndedrag er Tines Dus, som besto av vann, melk og juice og ble lansert i 2005.

Laksepølser, saft fra Fanta, velværeserien Explore, sjokoladen Soho og serien med fryste middagsretter fra Gilde er også «klassikere» når vi snakker om matvarer som ikke slår an.

Men de aller fleste forsvinner raskt i glemmeboken, nettopp fordi få egentlig ønsket dem.

Smash kunne forsvunnet

Et av Orklas mest elskede varer, Smash, kunne vært på denne listen.

– I dag ville Smash aldri ha overlevd, sier administrerende direktør Jeanette Hauan Fladby i Orkla Confectionery & Snacks til Aftenposten.

Presset på at produktene skal selge godt fra dag én, er sterkere nå enn da Smash ble lansert. Ikke minst er det viktig å se på hvor mange som kjøper produktet om igjen.

Smash solgte nemlig svært dårlig de første årene etter at det ble lansert, «på slutten av forrige århundre», som Orkla selv skriver på hjemmesidene til Smash.

– Vi ville nok gjort ting helt annerledes om vi hadde lansert Smash i dag. Flere smaksprøver og mer reklame. Men kanskje vi måtte finne andre produkter som kunne gjøre overgangen litt mindre? spør Heltne.

Blandingen med søtt og salt var så ulikt alt annet i snacks-kategorien at de fremdeles synes det er fantastisk at produktet kom seg helskinnet gjennom hyllene de første årene, der produktet var plassert nederst i et hjørnet og hverken var sjokolade eller chips.

Plutselig var det akkurat som om mange nok hadde smakt det og anbefalte det til sine venner og veksten ble eksponentiell. Nå regnes Smash som en av de store suksessene internt i Orkla.

Disse ser du ikke noe mer til nå

Akkurat nå kommer en rekke nye varer ut i butikkhyllene . For å få plass til disse, ryddes andre bort.

Rema har valgt en voldsom opprydning og kaster ut syltetøy fra Lerum, Fanta, Colgate og Maarud, blant annet. Men disse varene vil du fremdeles få i andre kjeder.

Av varer som forsvinner totalt ut av butikkene, må vi sjokoladehyllen må vi se langt etter Café Bakeriets Storplate og posen med Nidars Favoritter som inneholder Crispo.

I kjøleskapene forsvinner de minste kartongene med lettmelk, Kesam mager blåbær, cottage cheese med jordbær og granateple og havregrøt med jordbær og eple.

Også Norgesgruppens Eldorado 1 liter jordbær- og vaniljeyoghurt på kartong forsvinner ut.

I fjor ble flere typer oster lansert, blant annet Norvegia med paprika. Den var det ikke mange nok som kjøpte.

Også BigOne rydder, her går California Chicken ut. Toro Bakemiks Kornbrød går ut, sammen med Toro Sandefjordsaus og Toro mild sitronsaus.

De får følge med Tines Nå middagsretter. Nå høstgryte, thai red curry og fiskegryte var det heller ikke mange nok som kjøpte.

Forbrukermakt

Hvert år er det forbrukere som har lagt sin elsk på produkter som forsvinner over natten. I år er det Kims Bamser som har satt følelser i sving. Posen med de luftige snacksene forsvinner ut, noe som fikk Andreas W. Røshol til å skrive en liten sang-snutt for å få Kims eier, Orkla, til å ombestemme seg.

Han skrev til Orkla og la ved en liten låt de kunne få bruke til en reklamekampanje.

– Jeg lyktes ikke helt med dette, men fikk 8 kg chips tilsendt i stedet, skriver han på facebooksiden sin.

Her kan du høre låten han lagde.

– Jeg kom på låten mens jeg snakket med en venninne i telefonen, brukte en halvtime på den og håpet jeg kunne påvirke litt, sier han til Aftenposten.

Dette hjalp ikke denne gangen, men tidligere har tilsvarende stunt vist seg å fungere gang på gang. Da Nestle la ned fabrikken HaPå i 2008, ble det et massivt trykk fra forbrukerne. Kavli kjøpte fabrikken og startet opp igjen.

− Vi kjøpte HaPå mye på grunn av aksjonen på Facebook, sa markedssjef Lise Godfrey i Kavli til Aftenposten i 2012.

Andre som har fått en ny sjanse takket være facebook-aksjoner, er tyggegummien Bugg. Da gruppen nådde 60 000 medlemmer, fikk de viljen sin.

Diploms’ Pæreis fant også veien tilbake i isdisken etter et par år ute av markedet. Toros Jegergryte, Orkla-eier Stein Erik Hagens Toro-favoritt, kom også tilbake etter å ha vært borte i flere år.

Det samme gjaldt Grans brus Tropo. I motsetning til Jegergryten, som ble godt mottatt, solgte Tropo for dårlig og bryggeriet la ned produksjonen ikke lenge etter.

– Vi må endre oss for raskt

Heltne er ansvarlig for en rekke av Orklas mange lanseringer eller forbedringer på eksisterende produkter. Han mener det er et paradoks av vi er verdens mest tradisjonelle mathandlere samtidig som leverandører og kjeder gir nye produkter så kort tid på å bevise livets rett.

Her er noen av årets nyheter. Hvilke tror du vil mislykkes?