Ernæringstest av «ferdig» husmannskost: Flere av disse kunne absolutt vært sunnere

For ikke lenge siden gjorde vi i Bramat.no en test av ferske ferdigretter beregnet for en person. Den gangen tok vi ikke med tradisjonell husmannskost som kjøttkaker og svinestek som vi vurderer her.

Usunt med ferdigmat?

I løpet av de siste årene har det dukket opp flere ferdigretter som er sunne og gode middagsalternativer. Flere av dem inneholder gode mengder grønnsaker, en passe mengde energi, og ikke for mye salt og mettet fett. All ferdigmat er altså ikke usunn slik mange tror.

Men når det er sagt; mange av ferdigrettene i denne testen kunne absolutt vært sunnere. Hovedsakelig fordi de inneholder minimalt med grønnsaker.

Alltid grønnsaker til middag

Jo mer grønnsaker vi spiser, desto bedre er det for helsen. Dette er noe som de aller fleste vet, men likevel sliter mange med å få i seg nok grønnsaker. De fleste spiser oftere grønnsaker til middag enn til andre måltider.

Da kan det være et problem for dem som velger ferdigretter som er vurdert her flere ganger i uken. Mange av dem inneholder nemlig minimalt med grønnsaker.

Spiser du ferdigretter ofte, bør du altså ta en titt på grønnsaksinnholdet før du kjøper. Der det står oppgitt hvor stor andel grønnsaker det er pr. 100 gram rett, kan du være trygg på at det er en del grønnsaker. Står det ingenting, kan du være rimelig sikker på at innholdet av grønnsaker burde vært høyere.

Vanskelig å oppnå nøkkelhull

Andelen grønnsaker er en av kriteriene for at en ferdigrett skal få nøkkelhull. Et innhold på mer enn 28 gram grønnsaker pr. 100 gram, maks 10 energiprosent fra mettet fett, 400–750 kcal og ikke mer enn 3,5 gram salt er noen av nøkkelhullskriteriene for ferdigretter. Dette er ganske vanskelig å oppnå, også for de middagsrettene vi lager selv.

Slik har vi gjort testen I denne testen har vi gjort en samlet vurdering av rettenes innhold av mettet fett, salt, sukker, fiber, protein og grønnsaker pr. porsjon. Mye salt, sukker og mettet fett har trukket ned, mens mye grønnsaker, protein og fiber har trukket opp. Vi har ikke vurdert innholdet av energi, både fordi det er ingen som inneholder ekstremt mye eller ekstremt lite kalorier, og fordi ferdigretter av typen «husmannskost» sannsynligvis oftere velges av eldre som kan ha behov for all den energien de kan få i seg. Ettersom ingen av rettene er direkte dårlige, men ingen heller er like sunne som andre ferdigretter vi har testet tidligere, har vi valgt å gi terningkast mellom to og fem. Produktene er rangert i forhold til hverandre. Det betyr at de sunneste får terningkast fem. Et produkt som får terningkast fem i denne testen, vil ikke nødvendigvis få samme resultat hvis det testes mot andre produkter. Testen er utført av ernæringsfysiologer i Bramat. Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker. Når det er nødvendig henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen. Vi gjør oppmerksom at på at det kan forekomme avvik mellom deklarasjonen og faktisk innhold dersom produsentene nylig har foretatt endringer i produktene og ikke har oppdater forpakningen. Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.

Testresultater

Fjordland Lys lapskaus

En av testens vinnere. Bra med grønnsaker, lite mettet fett og greit med salt.

Fjordland Kjøttkaker

En av testens vinnere. Bra med fiber, greit med grønnsaker.

Fjordland Biff stroganoff

En av testens vinnere. Bra med grønnsaker, lite mettet fett og salt.

Fersk & Ferdig Mors tradisjonelle lys lapskaus

En av testens vinnere. Greit med grønnsaker, lite salt og mettet fett.

Fjordland Arne Brimis lammelår

Greit med grønnsaker, lite salt.

Fjordland Biffsnadder

En del salt, lite mettet fett. Lite grønnsaker.

Fersk & Ferdig Mors tradisjonelle viltgryte

Noe grønnsaker, greit med salt og lite mettet fett.

Fersk & Ferdig Mors tradisjonelle flesk og duppe

Noe grønnsaker, greit med salt, en del mettet fett.

Fersk & Ferdig Mors tradisjonelle svinestek

Noe grønnsaker, lite mettet fett og salt.

Fjordland Svinestek

Lite mettet fett. En del salt.

Fersk & Ferdig Skikkelig digg biff bourguignon

Lite grønnsaker. Greit med mettet fett.

Fjordland Fransk biffgryte

Bra med salt, lite grønnsaker.

Fjordland Komler/Raspeballer

Veldig mye salt! Mye mettet fett, men noe grønnsaker.

Fjordland Medisterkaker

Greit med grønnsaker, en del salt.

Fjordland Arne Brimis grove middagskaker

En del mettet fett, men bra med grønnsaker.

Fersk & Ferdig Mors tradisjonelle elgkarbonader

Greit med mettet fett. Lite grønnsaker.

Fersk & Ferdig Mors tradisjonelle kalkuntallerken

Lite mettet fett, men en del salt og lite grønnsaker.

Fjordland Lammefrikassé

En del mettet fett, lite grønnsaker.

Fersk & Ferdig Mors tradisjonelle medisterkaker

En del salt, mye sukker, greit med grønnsaker.

Fleury Michon Eivind Hellstrøm ovnsbakt svinenakke

Uten grønnsaker. Greit med salt, en del mettet fett.

Fjordland Svenske kjøttboller

Greit med salt, minimalt med grønnsaker og en del mettet fett.

Fersk & Ferdig Mors tradisjonelle svenske kjøttboller

En del salt, minimalt med grønnsaker, en del mettet fett.

