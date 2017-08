Ernæringstest av sjokolademelk: Stor forskjell på vinneren og taperne

Slik har vi gjort testen

For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av sjokolademelk, har vi sett på innhold av kalorier, protein, mettet fett, sukker og kalsium per 100 g med sjokolademelk. Mengden protein og kalsium trekker opp, mens mengden sukker, mettet fett og kalorier trekker ned.

I testen er produktene rangert fra terningkast tre til seks. Produktene er rangert i forhold til hverandre. Det betyr at den sunneste får terningkast seks og den minst sunne får terningkast tre. Et produkt som får terningkast tre i denne testen, vil ikke nødvendigvis få samme resultat hvis det testes mot andre produkter og matvarer. Det er heller ikke slik at et produkt som får terningkast tre er direkte dårlig eller usunt, bare at det har dårligere total poengsum enn de som får høyere terningkast.

Testen er utført av ernæringsfysiologer i Bramat. Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker.

Når det er nødvendig, henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen.

Vi gjør oppmerksom at på at det kan forekomme avvik mellom deklarasjonen og faktisk innhold dersom produsentene nylig har foretatt endringer i produktene og ikke har oppdater forpakningen. Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.

Smak er ikke en faktor i testen.